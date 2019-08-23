Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...

Графика

Прежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабайт на жестком диске, а загружается вообще 20 мегабайт. То есть, это проект с весом ниже, чем у большинства мобильных игр, а значит давайте немного более снисходительно относиться к определенным элементам проекта. Все же не каждый может позволить себе классный компьютер для мощных игр, а вот такой проект вполне сгодится для запуска даже на самых слабых компьютерах. И если есть разработчики, которые поддерживают геймеров на старом железе, то это очень круто — мы все геймеры и такое благородство ценится.

Геймплей

Пиксельная графика лишь на первый взгляд кажется слабым решением в играх — некоторые крупные проекты на рисование мира в пикселях тратят куда больше средств, чем на реалистичную графику. Все дело в том, что красиво нарисовать пиксели тоже нужно уметь и это тоже стоит денег. У данного разработчика, а я уверен, что студия, создававшая данную игру состоит из одного или максимум двух разработчиков, получилось создать достаточно атмосферный продукт. Графика кажется уместной, нет ничего лишнего или надоедливого, нет ненужных элементов декора и всего в таком духе. Нет, конечно здесь есть определенные огрехи и частенько можно порезаться от углы картинок, особенно от шрифтов меня воротит, но, опять же, все в угоду бюджетности и легкости игры. Нельзя сделать с минимальным бюджетом идеальную картинку, это невозможно и мы к этому нормально относимся.

Управление

Игра выстроена скорее в формате головоломки с элементами экшена — вашему персонажу нужно передвигаться по уровням, искать лазейки и прочие хитрости, чтобы добраться до заветного выхода. Иногда это удается очень очевидным способом, иногда нужно поразмыслить головой и попробовать несколько разных тактик. Удивительно, но при достаточно скупом наборе геймплейных механик играется Alien Escape очень даже бодро и здорово — игровое пространство позволяет мыслить нестандартно, хотя в большинстве ситуаций все же приходится идти по заранее продуманному разработчиками пути. В этом несколько недостатков заключается, но в целом к игре нет серьезных претензий — она красиво выполнена, стильно оформлена и позволяет вам решать сложные головоломки. Разве может быть что-то более интересное в игре, которая весит чуть больше, чем фотография с обычного зеркального фотоаппарата?

Итог

Стоит сказать, что в игре в принципе нет ничего сложного в плане геймплея, чтобы управление здесь отличалось какой-то сложностью. Нет, вы вполне быстро и оперативно осилите данную игру и сможете получать удовольствие от прохождения уровней, вопрос только в том, насколько вам удобно использовать для этих целей клавиатуру с мышкой. Но, благо, это очень легко проверить.

Мне понравилась идея Alien Escape — разработчик в довольно простой и понятной форме показал, что можно даже при достаточно минимальном бюджете и наборе графики сделать крайне увлекательный проект с интересным гейплеем. Да, здесь нет такого уж уникального управления или невероятных механик, но на деле игра даже порой кажется более увлекательной, чем проекты ААА-уровня. Да и не будем забывать, что все эти уровни и сложности на пути персонажа разработчик сделал в игре весом 48 мегабайт, что в принципе тяжело укладывается в голове. Обязательно советую попробовать хотя бы для того, чтобы поддержать столь классного разработчика — он сделал то, что не всегда удается крупным студиям. Игра, кстати, стоит достаточно не много и за эти деньги вы ничего лучше точно не купите.