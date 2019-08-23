Обзор Alien Escape. Пиксельная красота

2019-08-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Alien Escape; [21]
Прежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабайт на жестком диске, а загружается вообще 20 мегабайт. То есть, это проект с весом ниже, чем у большинства мобильных игр, а значит давайте немного более снисходительно относиться к определенным элементам проекта. Все же не каждый может позволить себе классный компьютер для мощных игр, а вот такой проект вполне сгодится для запуска даже на самых слабых компьютерах. И если есть разработчики, которые поддерживают геймеров на старом железе, то это очень круто — мы все геймеры и такое благородство ценится.

Графика

Пиксельная графика лишь на первый взгляд кажется слабым решением в играх — некоторые крупные проекты на рисование мира в пикселях тратят куда больше средств, чем на реалистичную графику. Все дело в том, что красиво нарисовать пиксели тоже нужно уметь и это тоже стоит денег. У данного разработчика, а я уверен, что студия, создававшая данную игру состоит из одного или максимум двух разработчиков, получилось создать достаточно атмосферный продукт. Графика кажется уместной, нет ничего лишнего или надоедливого, нет ненужных элементов декора и всего в таком духе. Нет, конечно здесь есть определенные огрехи и частенько можно порезаться от углы картинок, особенно от шрифтов меня воротит, но, опять же, все в угоду бюджетности и легкости игры. Нельзя сделать с минимальным бюджетом идеальную картинку, это невозможно и мы к этому нормально относимся.

Геймплей

Игра выстроена скорее в формате головоломки с элементами экшена — вашему персонажу нужно передвигаться по уровням, искать лазейки и прочие хитрости, чтобы добраться до заветного выхода. Иногда это удается очень очевидным способом, иногда нужно поразмыслить головой и попробовать несколько разных тактик. Удивительно, но при достаточно скупом наборе геймплейных механик играется Alien Escape очень даже бодро и здорово — игровое пространство позволяет мыслить нестандартно, хотя в большинстве ситуаций все же приходится идти по заранее продуманному разработчиками пути. В этом несколько недостатков заключается, но в целом к игре нет серьезных претензий — она красиво выполнена, стильно оформлена и позволяет вам решать сложные головоломки. Разве может быть что-то более интересное в игре, которая весит чуть больше, чем фотография с обычного зеркального фотоаппарата?

Управление

Стоит сказать, что в игре в принципе нет ничего сложного в плане геймплея, чтобы управление здесь отличалось какой-то сложностью. Нет, вы вполне быстро и оперативно осилите данную игру и сможете получать удовольствие от прохождения уровней, вопрос только в том, насколько вам удобно использовать для этих целей клавиатуру с мышкой. Но, благо, это очень легко проверить.

Итог

Мне понравилась идея Alien Escape — разработчик в довольно простой и понятной форме показал, что можно даже при достаточно минимальном бюджете и наборе графики сделать крайне увлекательный проект с интересным гейплеем. Да, здесь нет такого уж уникального управления или невероятных механик, но на деле игра даже порой кажется более увлекательной, чем проекты ААА-уровня. Да и не будем забывать, что все эти уровни и сложности на пути персонажа разработчик сделал в игре весом 48 мегабайт, что в принципе тяжело укладывается в голове. Обязательно советую попробовать хотя бы для того, чтобы поддержать столь классного разработчика — он сделал то, что не всегда удается крупным студиям. Игра, кстати, стоит достаточно не много и за эти деньги вы ничего лучше точно не купите.

Комментарии и отзывы Alien Escape
Huawei Nova 5T - компактный флагман 2019...
Huawei Nova 5T - компактный флагман 2019В этом году был представлен смартфон Huawei Nova 5T. ...
SoC Kirin 990 готов к релизу...
SoC Kirin 990 готов к релизуВ свое время компания Huawei начала разрабатывать свою собственную линейку процессоров и оказалось, что р...
Nokia 7.2 на свежих фото...
Nokia 7.2 на свежих фотоНа просторах интернета появились первые фотографии смартфона Nokia 7.2, который выглядит достаточно необы...
Xiaomi делает 5G-смартфон...
Xiaomi делает 5G-смартфонСейчас на рынке смартфонов идет настоящая гонка за возможность выпустить смартфон с поддержкой сотовых се...
Bose Portable Home Speaker выглядит инте...
Bose Portable Home Speaker выглядит интеОфициально представлена новая умная колонка Bose Portable Home Speaker, которая уже работает с голосовыми...
Lenovo A6 Note показался на фото...
Lenovo A6 Note показался на фотоНа просторах интернета появилась информация о смартфоне, который вроде как уже сейчас тестируют и планиру...
Представлены духовые шкафы Candy FCP815X...
Представлены духовые шкафы Candy FCP815XCandy Hoover Россия, подразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, с...
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...


Обзор NAVITEL R400NV. Видеорегистратор с сенсором NIGHT VISIONОбзор NAVITEL R400NV. Видеорегистратор с сенсором NIGHT VISION
Обзор Toshiba BG4 (KBG40ZNS1T02). Твердотельный накопитель типоразмера M.2 2230Обзор Toshiba BG4 (KBG40ZNS1T02). Твердотельный накопитель типоразмера M.2 2230
Обзор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 (AX4U320038G16-DR41). Быстрая и эффектная оперативная памятьОбзор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 (AX4U320038G16-DR41). Быстрая и эффектная оперативная память
Обзор Philips 349P7FUBEB. Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-CОбзор Philips 349P7FUBEB. Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C
Обзор ONYX BOOX Faust. Электронная книга с e-Ink Carta и Wi-FiОбзор ONYX BOOX Faust. Электронная книга с e-Ink Carta и Wi-Fi
Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красотаПрежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабай...
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча и...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча иДовольно часто на глаза попадаются интересные игры, которые после определенного времени рекомендовал друг...
Предварительный обзор Alienware Aurora. ...
Предварительный обзор Alienware Aurora. В последнее время крупные производители все больше стали выпускать готовых компьютеров. Это удобно в том ...
Предварительный обзор HP Pavilion Gaming...
Предварительный обзор HP Pavilion GamingКрупные производители уже достаточно давно выпускают на рынок готовые персональные компьютеры, так как эт...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future P...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future PC 16 по 18 августа под Нижним Новгородом прошел главный фестиваль электронной музыки Alfa Future People 2...
Обзор Drone Strike Force. Воюем дронами...
Обзор Drone Strike Force. Воюем дронамиСегодня мы поговорим о крайне уникальной игре, которая смогла удивить меня по всем фронтам. Здесь есть и ...
Предварительный обзор Alienware 55 OLED ...
Предварительный обзор Alienware 55 OLED Если вы давно мечтали о просто идеальном мониторе для виртуальных баталий, то самое время посмотреть в ст...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глаза...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глазаНекоторые современные игры выглядят очень круто и привлекают своей реалистичной графикой, некоторые постр...
Предварительный обзор Dell S3220DGF. Изо...
Предварительный обзор Dell S3220DGF. ИзоСегодня компания Dell анонсировала новый игровой монитор, который идеально впишется в любой дизайн интерь...
Предварительный обзор Logitech MK470 Sli...
Предварительный обзор Logitech MK470 SliОфициально анонсирована новая беспроводная клавиатура под названием Logitech MK470 Slim Wireless Combo, к...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor