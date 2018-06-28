Обзор Ancestors Legacy. Лучшая стратегия нашего времени

Игра Ancestors Legacy заинтересовала нас еще до официального релиза. Сразу стало понятно, что разработчики хотят показать что-то очень интересное и нестандартное, хотят перенести нас в историю, которая будоражит созданная даже по сей день. Во времена Средневековья войны были невероятно кровавыми, не было всей этой придуманной романтики и воинов в блестящих латах, которые могли бы вызвать вас на дуэль и победить в честном бою. Здесь рубились на смерть, часто атаковали со спины и прятались в засадах. И это делает виртуальный мир настолько интересным и необычным, что оторвать глаза от монитора просто не получается.

Геймплей

Нам обещали нестандартный подход и нам его предоставили — противников можно атаковать со спины, использовать все преимущества локации для получения более выгодной позиции. Можно прятаться и нападать исподтишка, обманывать врагов и заманивать их в ловушки. Вообщем, разработчики показали возможность сражений, в которых побеждает самых хитрый и ловкий, а не просто количество варваров. Хотя, количеством тоже можно задавить, просто для этого нужно правильно распределять свои силы. Играть весело и интересно, постоянно узнаешь что-то новое, а потом ищешь варианты применения своих навыков. Такое в современных играх встречается очень редко.

Сюжетная линия

Разработчики решили поведать нам о совершенно ином мире Средневековья, к которому мало кто привык. Обычно нам показывают те времена с драконами и прочими мифическими существами, рассказывают про доблестных рыцарей и прекрасных дам, из-за которых сражались целые континенты. Здесь же нам показали настоящий мир, в котором враги дерутся по колоне в грязи, а топоры разрывают тело противника пополам, орошая землю. Это вовсе не сказка про принцев, а настоящая сага про воинов, отдающих свою жизнь во имя цели.

Виртуальный мир

Сюжет показан настолько аутентично, насколько это вообще возможно. Дворяне грызутся за земли, не желая участвовать в переговорах, язычники карают христиан, жгут деревни и стараются наделать как можно больше шума. Здесь никто не тянется за благородными целями, все намного проще — земли, деньги, богатство. Именно ради этого воины идут на битвы, умирают и убивают. Только ради этого.Графика и декорации настолько хорошо продуманы, что оторвать свой взгляд от монитора весьма проблематично. Да и здесь можно в любой момент приблизить камеру и буквально посмотреть в глаза своего героя или врага. Картинка настолько живая и интересная, что моментами забываешь о происходящем вокруг тебя. Воины бегут на встречу солнцу, топчут грязь, пробиваются сквозь чащу леса или бегут драться с врагом в открытом поле. Все это выглядит настолько привлекательно, насколько вообще можно это себе представить.

Итог: 8/10

И, конечно, вся соль в деталях — дизайнеры уровней прямо постарались показать максимально аутентичный виртуальный мир. Здесь у нас воины в руках зверей, повешенные на заборах люди, убийства простых людей прямо посреди мирного города. Вообщем, дух того времени передали просто шикарно, я бы лучше и не придумал. Слабонервным такое может не понравиться, стоит это понимать.Достойных стратегий в последнее время практически и не было. Разработчики не очень любят этот жанр, ведь он направлен на достаточно узкую аудиторию, которая требует внимания к деталям, сложную систему игровых механик и умных противников. Это достаточно сложно реализовать, но создателям этого продукта вполне удалось. У них получилась полноценная интересная стратегия, в которую хочется играть и играть, проходить сюжет, сражаться и находить новые способы обхитрить врага. Такие игры заслуживают уважения и внимания пользователей, особенно если вы большой фанат качественных сюжетных линий и новых игровых возможностей.