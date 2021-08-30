Обзор Aopen 32HC5QRPbiipx. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц

Сопровождается эта модель 3-летней гарантией. Средняя его стоимость составляет 18 990 рублей.
Комплект включает подставку в разобранном виде, блок питания, руководство пользователя, карточку с информацией по энергопотреблению, гарантийный талон и HDMI-кабель.
Ее возможности по корректировкам заметно ограничены. Можно только наклонять панель вперед и назад.
Также за счет исполнения, требуется дополнительное место позади монитора. Поэтому рекомендуем по возможности продумать вопрос использования VESA-100 кронштейна.
Корпус у монитора выполнен из матового пластика. На задней крышке есть геометрический рисунок.
Ближе к боковой грани выведены пять механических кнопок. Они хорошо определяются слепым методом.
На панели разъемов у Aopen 32HC5QRPbiipx два HDMI и один DisplayPort. Можно будет комбинировать разные устройства, например, поочередно работая на ПК и играя на консоли.
Встроенных динамиков в этой модели нет. Из доступного только выход под наушники, можно будет сократить длину кабеля и не тянуться к системному блоку.
Питание идет через внешний сетевой адаптер. Есть запас по длине, для удаления от розетки. Заявленная потребляемая мощность составляет 35 Вт.
Для удобства восприятия изображения и улучшения контроля всего пространства в играх его панель изогнута (1800R). При обычном размещении перед монитором на столе на нем было удобно работать, играть и смотреть фильмы.
Разрешение Full HD не накладывает повышенных требований к уровню подключаемой видеокарты, актуально в условиях текущей сложности с покупкой графических адаптеров.
Поддерживается синхронизация частоты Radeon FreeSync. Хорошо себя показал в шутерах и динамичных играх.
Отметим узкие боковые рамки. Несколько таких мониторов на столе дадут практически бесшовную картинку.
В разделе «ИЗОБРАЖЕНИЯ» меняются яркость, контрастность, усиление черного. Активируется фильтрация синего свечения.
Корректировка цветового баланса.
Изменение громкости для аудиоразъема.
Игровые функции включают время отклика, активацию FreeSync. Вывод целевой точки и тремя вариантами прицелов.
Выбор системных настроек.
Aopen 32HC5QRPbiipx - 368 cd/m2
Aopen 32HC5QRPbiipx - 0.22 cd/m2
Aopen 32HC5QRPbiipx – 6759K
Задержка, светлые тона – 5.4ms