Обзор Aopen 32HC5QRPbiipx. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц

Тестируемый сегодня игровой монитор Aopen 32HC5QRPbiipx использует 31.5 дюймовую матрицу с частотой обновления до 165 Гц и временем отклика 5 мс. Среди особенностей отмечаются поддержка AMD FreeSyns, разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Это VA-матрица с Full HD разрешением.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Сопровождается эта модель 3-летней гарантией. Средняя его стоимость составляет 18 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением и данными по ключевым особенностям.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Комплект включает подставку в разобранном виде, блок питания, руководство пользователя, карточку с информацией по энергопотреблению, гарантийный талон и HDMI-кабель.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет провести сборку комплектной подставки. Состоит она из основания с направленными в сторону лучами и стойки.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Ее возможности по корректировкам заметно ограничены. Можно только наклонять панель вперед и назад.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Также за счет исполнения, требуется дополнительное место позади монитора. Поэтому рекомендуем по возможности продумать вопрос использования VESA-100 кронштейна.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Корпус у монитора выполнен из матового пластика. На задней крышке есть геометрический рисунок.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Ближе к боковой грани выведены пять механических кнопок. Они хорошо определяются слепым методом.

Aopen 32HC5QRPbiipx

На панели разъемов у Aopen 32HC5QRPbiipx два HDMI и один DisplayPort. Можно будет комбинировать разные устройства, например, поочередно работая на ПК и играя на консоли.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Встроенных динамиков в этой модели нет. Из доступного только выход под наушники, можно будет сократить длину кабеля и не тянуться к системному блоку.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Питание идет через внешний сетевой адаптер. Есть запас по длине, для удаления от розетки. Заявленная потребляемая мощность составляет 35 Вт.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Для удобства восприятия изображения и улучшения контроля всего пространства в играх его панель изогнута (1800R). При обычном размещении перед монитором на столе на нем было удобно работать, играть и смотреть фильмы.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Разрешение Full HD не накладывает повышенных требований к уровню подключаемой видеокарты, актуально в условиях текущей сложности с покупкой графических адаптеров.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Поддерживается синхронизация частоты Radeon FreeSync. Хорошо себя показал в шутерах и динамичных играх.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Отметим узкие боковые рамки. Несколько таких мониторов на столе дадут практически бесшовную картинку.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Настройки

Разобраться с управлением будет несложно. Есть стартовый экран с быстрым выбором пресетов настроек: экшен, гонки, спорт, пользовательские, стандартный, эко, графика и кино.

Aopen 32HC5QRPbiipx

В разделе «ИЗОБРАЖЕНИЯ» меняются яркость, контрастность, усиление черного. Активируется фильтрация синего свечения.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Корректировка цветового баланса.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Изменение громкости для аудиоразъема.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Игровые функции включают время отклика, активацию FreeSync. Вывод целевой точки и тремя вариантами прицелов.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Выбор системных настроек.

Aopen 32HC5QRPbiipx

Тесты Aopen 32HC5QRPbiipx

Яркость максимальная

Aopen 32HC5QRPbiipx

Aopen 32HC5QRPbiipx - 368 cd/m2

Яркость минимальная

Aopen 32HC5QRPbiipx

Aopen 32HC5QRPbiipx - 0.22 cd/m2

Температура цвета

Aopen 32HC5QRPbiipx

Aopen 32HC5QRPbiipx – 6759K

Задержка Aopen 32HC5QRPbiipx

Aopen 32HC5QRPbiipx

Задержка, светлые тона – 5.4ms
Задержка, темные тона – 11.5ms

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorКак итог получаем недорогой игровой монитор с большой диагональю, маленькими задержками и поддержкой частоты 165 Гц. Aopen 32HC5QRPbiipx - хороший вариант для игр в пару к системному блоку с видеокартой среднего уровня или консоли (Xbox Series S или Sony PlayStation 4/4 PRO). Два HDMI и DisplayPort, изогнутая панель, детальные настройки, узкие боковые рамки. К условным минусам отнесем ограниченные возможности регулировок комплектной подставки и отсутствие встроенных динамиков.
Aopen 32HC5QRPbiipx получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Aopen 32HC5QRPbiipx
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