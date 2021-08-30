Обзор Aopen 32HC5QRPbiipx. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц

Тестируемый сегодня игровой монитор Aopen 32HC5QRPbiipx использует 31.5 дюймовую матрицу с частотой обновления до 165 Гц и временем отклика 5 мс. Среди особенностей отмечаются поддержка AMD FreeSyns, разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Это VA-матрица с Full HD разрешением.

Комплектация

Сопровождается эта модель 3-летней гарантией. Средняя его стоимость составляет 18 990 рублей.Упакован в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением и данными по ключевым особенностям.

Комплект включает подставку в разобранном виде, блок питания, руководство пользователя, карточку с информацией по энергопотреблению, гарантийный талон и HDMI-кабель.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет провести сборку комплектной подставки. Состоит она из основания с направленными в сторону лучами и стойки.

Ее возможности по корректировкам заметно ограничены. Можно только наклонять панель вперед и назад.

Также за счет исполнения, требуется дополнительное место позади монитора. Поэтому рекомендуем по возможности продумать вопрос использования VESA-100 кронштейна.

Корпус у монитора выполнен из матового пластика. На задней крышке есть геометрический рисунок.

Ближе к боковой грани выведены пять механических кнопок. Они хорошо определяются слепым методом.

На панели разъемов у Aopen 32HC5QRPbiipx два HDMI и один DisplayPort. Можно будет комбинировать разные устройства, например, поочередно работая на ПК и играя на консоли.

Встроенных динамиков в этой модели нет. Из доступного только выход под наушники, можно будет сократить длину кабеля и не тянуться к системному блоку.

Питание идет через внешний сетевой адаптер. Есть запас по длине, для удаления от розетки. Заявленная потребляемая мощность составляет 35 Вт.

Для удобства восприятия изображения и улучшения контроля всего пространства в играх его панель изогнута (1800R). При обычном размещении перед монитором на столе на нем было удобно работать, играть и смотреть фильмы.

Разрешение Full HD не накладывает повышенных требований к уровню подключаемой видеокарты, актуально в условиях текущей сложности с покупкой графических адаптеров.

Поддерживается синхронизация частоты Radeon FreeSync. Хорошо себя показал в шутерах и динамичных играх.

Отметим узкие боковые рамки. Несколько таких мониторов на столе дадут практически бесшовную картинку.

Настройки

Разобраться с управлением будет несложно. Есть стартовый экран с быстрым выбором пресетов настроек: экшен, гонки, спорт, пользовательские, стандартный, эко, графика и кино.

В разделе «ИЗОБРАЖЕНИЯ» меняются яркость, контрастность, усиление черного. Активируется фильтрация синего свечения.

Корректировка цветового баланса.

Изменение громкости для аудиоразъема.

Игровые функции включают время отклика, активацию FreeSync. Вывод целевой точки и тремя вариантами прицелов.

Выбор системных настроек.

Тесты Aopen 32HC5QRPbiipx

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Aopen 32HC5QRPbiipx - 368 cd/m2

Температура цвета

Aopen 32HC5QRPbiipx - 0.22 cd/m2

Задержка Aopen 32HC5QRPbiipx

Aopen 32HC5QRPbiipx – 6759K

Итоги

Задержка, светлые тона – 5.4msЗадержка, темные тона – 11.5msКак итог получаем недорогой игровой монитор с большой диагональю, маленькими задержками и поддержкой частоты 165 Гц. Aopen 32HC5QRPbiipx - хороший вариант для игр в пару к системному блоку с видеокартой среднего уровня или консоли (Xbox Series S или Sony PlayStation 4/4 PRO). Два HDMI и DisplayPort, изогнутая панель, детальные настройки, узкие боковые рамки. К условным минусам отнесем ограниченные возможности регулировок комплектной подставки и отсутствие встроенных динамиков.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".