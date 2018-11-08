Обзор Apparition. Вам будет страшно

2018-11-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Apparition; [51]
В последнее время к нам в реакцию присылают массу интересных и довольно необычных проектов. Некоторые из них мы оставляем без внимания, так как порой разработчики выпускают что-то совершенно непонятное. Но, некоторые игры стоят внимания — они может и не идеальны, но точно найдут своего фаната. Ярким тому примером является новинка под названием Apparition, которая позволит вам стать настоящим сыщиком. Нужно будет много фотографировать, изучать и пить успокоительные. Да, это хоррор про призраков, которых вам нужно найти и доказать их существование.

Геймплей

В этой игре у нас стоит задача обнаружить максимальное количество доказательств существования привидений. Для этого вы можете изучать локацию на предмет разнообразных паранормальных явлений, записывать все это, фотографировать и так далее. Чем больше доказательств вы собираете, тем больше очков получите в итоге. Собственно, никакого конца в игре нет, как и сюжетной линии. Вы каждый раз попадаете на локацию с одной и той же целью, после чего исследуете предметы и территорию, получаете очки и выходите из задания. После этого можно потратить свои средства на приобретение улучшений для своей аппаратуры и вновь отправиться в путешествие. Не могу сказать, что меня очень порадовала возможность делать одно и то же десятки раз к ряду без какой-либо видимой награды. Получается, что вы играете только ради того, чтобы насладиться атмосферой происходящего. Но, здесь у нас проблемы.

Графика

Это раньше хоррор-игры делали пачками — разработчики не стремились к крутой графике, им было достаточно сделать страшных врагов и все. Теперь рынок изменился и пользователи желают получить красивую картинку на своем экране, они хотят реалистичную графику и детали локации. В этом плане игра проигрывает по всем фронтам — текстуры в низком разрешении, объекты напоминают нам игры из начала 2000-х годов. Очень странно реализован свет в игре, который по каким-то странным причинам не вызывает тени и блики, плюс сама свечка даже во время дождя не тухнет. Из-за этого ощущения от прохождения портится очень быстро — я не хочу играть в современный хоррор, который еще и стоит неплохих денег, с отсталой графикой и текстурами. На рынке есть тьма конкурентов, которые выигрывают по этому параметру. Зачем геймеру тратить свое время здесь, если он может портить нервы в более технически совершенных играх?

Управление

Разработчики постарались реализовать максимально простое и доступное управление, чтобы каждый смог сразу погрузиться в виртуальный мир проекта и получить от него удовольствие. В этом плане все достаточно хорошо, можно даже без изучения настроек контроллера сразу бежать на поиски паранормальных явлений. Мышкой вы меняете угол обзора и выполняете какие-то действия, двигается наш персонаж при помощи WASD, есть некоторые клавиши для вызова журнала, к примеру. Ничего удивительного, но играть комфортно, а это главное.

Итог

Мне очень понравилась идея игры — искать доказательства существования привидений очень даже увлекательно. Здесь приличное количество скримеров, так что ночью в наушниках играть очень страшно, нервы можно потрепать изрядно. Понравилась реализация общения с духами при помощи специальной доски, где вы вводите вопросы и получаете ответы от потусторонних сил. Сюда бы еще подтянуть графику и какой-то кооператив на двоих и была бы вообще сказка. А так бегать с одной и той же целью в виртуальном мире, который нельзя назвать красивым, мне не очень понравилось. Может я просто не фанат этого направления.


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