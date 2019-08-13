Обзор Apsulov: End of Gods. Шикарно

2019-08-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Apsulov: End of Gods; [20]
Сегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выстроена в жанре хоррора, но при этом обладает весьма интересным сюжетом и нескучными головоломками. Если вы уже устали от ААА-проектов, которые созданы по одному шаблону, то самое время нажать на кнопку загрузки — игра того точно стоит. Итак, давайте смотреть более детально.

Графика

Мне очень понравилась картинка в этой игре, хотя обычно я предпочитаю уделять данному моменту меньше внимания. Но, когда графика и правда на высоком уровне, то не сказать об этом точно нельзя. Разработчики явно потратили массу усилий на работу со светом — даже без пресловутого рейтрейсинга блики и переливы выглядят максимально реалистично, не говоря уже о работе с тенями. Очень понравилась детализация объектов, мелкие детали и внимание к локациям. В целом, если вы большой фанат именно графически красивых проектов, то самое время уделить внимание этой игре. Она обладает целым рядом недостатков, но вот с графикой все прямо шикарно. Да и не будем забывать, что это ведь бюджетная игра, а не ААА-проект с миллионным бюджетом. У нее априори не может быть реалистичной графики уровня флагманов рынка, но она здесь есть. Только за это хочется похвалить проект — им можно наслаждаться.

Сюжет

К повествованию у меня есть несколько вопросов, которые, правда, станут для вас спойлерами. Но, давайте постараемся аккуратно пройтись по этим моментам. В начале истории, пока вы еще ничего толком не поняли не разобрали, на нас уже прыгает некая механическая тварь и пытается нас убить. Благо, персонажу удается сбежать и встретиться с доктором, который поведает нам некие важные моменты истории. Он говорит про уникальный артефакт под названием Апсулов, который позволяет путешествовать между мирами. Однако, как это принято в научной фантастике, данный артефакт использовали не по назначению и был нарушен баланс сил в мире, после чего страшные твари хлынули на нашу планету. Вопрос — почему именно на нашу, а не в другие миры? Решить проблему можем, естественно, только мы, ведь для этого нужно найти ключи, затерянные в местных локациях. Никто кроме нас, как говорится.

Геймплей

Игровой процесс тоже не удивил какой-то уникальностью или неповторимостью, здесь все довольно просто. Доктор, с которым мы познакомились, будет периодически выдавать нам разного рода задания, но они кажутся разными лишь на первый взгляд. На самом же деле нам нужно будет бегать из одной точки в другу, попутно разгадывая несложные головоломки. Квесты про беготню быстро надоели бы, но разработчики приправляют это все довольно страшной атмосферой и из-за этого играть намного интереснее. Иногда можно увидеть какие-то очень крутые головоломки или интересные темы задания, но в целом геймплей весьма однообразен и стандартен. Если вы надеетесь найти в игре новые механики или крутой геймплей, то спешу вас разочаровать — здесь такого не будет. Но, в целом, это не делает игру плохой — у нее все довольно неплохо, если смотреть в глобальном плане.

Итог

Игра очень атмосферная, красивая и, что самое важное, понятная. Здесь нет сложных механик или параметров, которые вам нужно было бы изучать длительное время. Просто бери и играй, изредка пугаясь очередного монстра. В плане сюжета есть некоторые вопросы, плюс квесты довольно быстро надоедают, но вот атмосфера постоянного страха не дает вам скучать и это главное. Для ценителей качественных ужасов с элементами экшена это просто идеальный проект, который еще и стоит вполне адекватных денег. Советую попробовать — не пожалеете.

Комментарии и отзывы Apsulov: End of Gods
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