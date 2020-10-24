Обзор Aquanox Deep Descent. Как в космосе, только под водой

Апокалипсис в новом виде

Мы уже давно привыкли к играм про апокалипсис — геймерам рассказывают о каком-то катаклизме, который привёл к тому, что люди остались с мизером ресурсов и выживаю теперь изо всех сил. Но обычно сюжет разворачивается на поверхности нашей многострадальной планеты, тогда как в данной игре нас погружают под воду — человечество в попытках выжить ушло на глубину. Здесь уже никто не бродит по улицам заброшенных городов в поисках ресурсов, ведь вместо этого мы бороздим моря и океаны в поисках наживы. Уже этого достаточно, чтобы игра вам понравилась, так как конкуренции в этом сеттинге у неё просто нет — даже на рынке художественной литературы с трудом можно найти рассказы о выживании в подводном мире, что уж говорить о рынке видеоигр. И лично автору обзора это всё очень понравилось — звучит затея интересно. Хотя, конечно, есть в нём и несколько спорных моментов.

Геймплей

Игровой процесс в большинстве ситуаций завязан на заданиях, в ходе которых геймеру нужно отправиться в какую-то точку, по пути сразиться с несколькими противниками, после чего найти ресурсы на нужной локации и всё, квест выполнен. Не сказать, что подобные задания прямо воодушевили, но и скучно на них не бывает — все из-за того, что локации весьма темные, в них не очень хорошая видимость, так что можно легко упустить что-то ценное или напороться на врага. Чтобы этого не происходило, я настоятельно рекомендую смотреть на радар по центру, который отображает ценную информацию о том, что происходит вокруг вас. Сначала это кажется тяжелым, но потом привыкаешь и тогда можно уже говорить о комфортных заплывах на глубину. Конечно, есть отдельные сюжетные задания, но так как сам сюжет здесь крайне краткий, говорить о них я не стану — не буду портить вам удовольствие. Поверьте, неожиданных открытий здесь хватает.

Бои и апгрейд

К моему дичайшему удивлению система боя оказалась очень удобной для мышки и клавиатуры — целиться мышкой очень легко, по врагам попадаешь почти всегда, но нужно учитывать скорость полета снаряда и движение противника. То есть, бить нужно со смещением, чтобы попасть в цель. При этом свой корабль можно будет улучшать, чтобы, например, наносить больше урона по подводным оппонентам — не сказать, что разница сразу будет ощутимая, но если постараться и подкопить кредитов, то вполне можно получить мощную боевую единицу. Да, улучшаются не только пушки — корабль можно сделать прочнее, плюс их в игре несколько. Это значит, что спешить никуда не стоит, лучше собирать ресурсы и попробовать весь контент.

Недостатки

Безусловно, у игры есть свои слабые стороны. И это нормально — на разработку проекта ушло примерно 100 тысяч долларов, тогда как у более крупных релизов с бюджетом в 100 миллионов есть проблемы. Здесь, в первую очередь, мне не понравилась подача сюжета — некоторые диалоги явно слишком пафосные. Нет, общая картина сюжета мне зашла и удовольствия принесла немало, но некоторые диалоги и их озвучка вызвали скорее недоумение, чем восторг. А ещё иногда камерность локаций давит на геймера. Может, правда, так и задумано, но иногда хотелось бы выплыть на открытую местность и плавать там, а не по тесным пещерам.

Итог

Ощущения от игры замечательные — она очень необычная в плане сеттинга, мне безумно понравился сюжет, особенно его завязка, плюс боевая система простая и понятная. Да, кому-то будет не хватать хардкорности, но это решается поднятием уровня сложности. Также похвалю графику, реализацию уровней и противников — всё отлично. Огрехи есть, куда без них, но не критические.
Комментарии и отзывы Aquanox Deep Descent
Обзоры:
Обзор Wasteland 3. Триумфальное возвращение в ПустошьОбзор Wasteland 3. Триумфальное возвращение в Пустошь
Топ 5 лучших инди игр для PlayStation 4Топ 5 лучших инди игр для PlayStation 4
Топ 5 лучших игр для PlayStation 4 на компанию Топ 5 лучших игр для PlayStation 4 на компанию
Новости:
Обзор Unrailed! Вечная железная дорога

Мечтали построить свою собственную железную дорогу, но никак не доходили до этого руки? Теперь у вас буде...
Обзор сборника Super Mario 3D All Stars. Классика трехмерного платформинга вышла на Nintendo Switcher

Марио – один из самых популярных персонажей в мире, олицетворяющий видеоигры как часть массовой культуры....
Обзор Witch It. Прятки на новый лад

В последнее время разработчики всё чаще стали выпускать проекты, в которых компания игроков делится на дв...
Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкойОбзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой
Обзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и паденийОбзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и падений
Обзор STARWIND SBR6155. Лучшая хлебопечка до 7000 рублейОбзор STARWIND SBR6155. Лучшая хлебопечка до 7000 рублей
Обзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублейОбзор Soundcore Life Dot 2. Лучшие TWS наушники до 5000 рублей
Лучший монитор для игр. LG 27UL650 27Лучший монитор для игр. LG 27UL650 27"
Смартфон POCO X3 NFC поступил в продажу...
Смартфон POCO X3 NFC поступил в продажуXiaomi анонсировала смартфон среднего уровня POCO X3 NFC. За свою стоимость смартфон предлагает довольно-...
Обзор Surgeon Simulator 2. У нас тут пер...
Обзор Surgeon Simulator 2. У нас тут перСамое время стать лучшим хирургом в этом виртуальном мире. Или худшим. Как уж получится. Кооператив...
Samsung Galaxy Tab A7 (2020) выпустят 1 ...
Samsung Galaxy Tab A7 (2020) выпустят 1 Компания Samsung объявила о скором начале продаж недорогого планшета Galaxy Tab A7 (2020), который был пр...
Запрет TikTok и WeChat в США нарушает пр...
Запрет TikTok и WeChat в США нарушает прС тех пор, как администрация Трампа объявила о запрете поддерживаемых ByteDance приложений TikTok и Tence...
be quiet! представила Dark Power Pro 12...
be quiet! представила Dark Power Pro 12Подбирая идеальный блок питания для своего компьютера многие пользователи отдают предпочтение продукции к...
Samsung Galaxy Note 20 получит уникальны...
Samsung Galaxy Note 20 получит уникальныСовсем скоро корейская компания Samsung представит свой новый флагман Samsung Galaxy Note 20, который уже...
Microsoft представила аналог MacBook Air...
Microsoft представила аналог MacBook AirMicrosoft представил самый легкий и доступный ноутбук серии Surface. ...
Fortnite получит поддержку трассировки л...
Fortnite получит поддержку трассировки лNVIDIA предоставит Fortnite обработку RTX, добавив в игру для ПК поддержку трассировки лучей в реальном в...
Какой конструктор сайтов лучшие выбрать ...
Какой конструктор сайтов лучшие выбрать Конструкторы сайтов являются...
Идеальная женская сумка для ноутбука...
Идеальная женская сумка для ноутбукаДалеко не все пользователи понимают, как должна выглядеть ...
Gigabyte анонсировала видеокарту GeForce...
Gigabyte анонсировала видеокарту GeForceGigabyte анонсировала видеокарту GeForce RTX 3080 VISION OC в белом исполнении. ...
Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bl...
Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с BlПротокол Bluetooth 5.0 получил активное распространение не только во флагманских устройствах, но и моделя...
Обзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор Harper HCLK-2050. РадиобудильникОбзор Harper HCLK-2050. Радиобудильник
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровняОбзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровня
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor