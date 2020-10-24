Обзор Aquanox Deep Descent. Как в космосе, только под водой

Апокалипсис в новом виде

Геймплей

Бои и апгрейд

Недостатки

Итог

Мы уже давно привыкли к играм про апокалипсис — геймерам рассказывают о каком-то катаклизме, который привёл к тому, что люди остались с мизером ресурсов и выживаю теперь изо всех сил. Но обычно сюжет разворачивается на поверхности нашей многострадальной планеты, тогда как в данной игре нас погружают под воду — человечество в попытках выжить ушло на глубину. Здесь уже никто не бродит по улицам заброшенных городов в поисках ресурсов, ведь вместо этого мы бороздим моря и океаны в поисках наживы. Уже этого достаточно, чтобы игра вам понравилась, так как конкуренции в этом сеттинге у неё просто нет — даже на рынке художественной литературы с трудом можно найти рассказы о выживании в подводном мире, что уж говорить о рынке видеоигр. И лично автору обзора это всё очень понравилось — звучит затея интересно. Хотя, конечно, есть в нём и несколько спорных моментов.Игровой процесс в большинстве ситуаций завязан на заданиях, в ходе которых геймеру нужно отправиться в какую-то точку, по пути сразиться с несколькими противниками, после чего найти ресурсы на нужной локации и всё, квест выполнен. Не сказать, что подобные задания прямо воодушевили, но и скучно на них не бывает — все из-за того, что локации весьма темные, в них не очень хорошая видимость, так что можно легко упустить что-то ценное или напороться на врага. Чтобы этого не происходило, я настоятельно рекомендую смотреть на радар по центру, который отображает ценную информацию о том, что происходит вокруг вас. Сначала это кажется тяжелым, но потом привыкаешь и тогда можно уже говорить о комфортных заплывах на глубину. Конечно, есть отдельные сюжетные задания, но так как сам сюжет здесь крайне краткий, говорить о них я не стану — не буду портить вам удовольствие. Поверьте, неожиданных открытий здесь хватает.К моему дичайшему удивлению система боя оказалась очень удобной для мышки и клавиатуры — целиться мышкой очень легко, по врагам попадаешь почти всегда, но нужно учитывать скорость полета снаряда и движение противника. То есть, бить нужно со смещением, чтобы попасть в цель. При этом свой корабль можно будет улучшать, чтобы, например, наносить больше урона по подводным оппонентам — не сказать, что разница сразу будет ощутимая, но если постараться и подкопить кредитов, то вполне можно получить мощную боевую единицу. Да, улучшаются не только пушки — корабль можно сделать прочнее, плюс их в игре несколько. Это значит, что спешить никуда не стоит, лучше собирать ресурсы и попробовать весь контент.Безусловно, у игры есть свои слабые стороны. И это нормально — на разработку проекта ушло примерно 100 тысяч долларов, тогда как у более крупных релизов с бюджетом в 100 миллионов есть проблемы. Здесь, в первую очередь, мне не понравилась подача сюжета — некоторые диалоги явно слишком пафосные. Нет, общая картина сюжета мне зашла и удовольствия принесла немало, но некоторые диалоги и их озвучка вызвали скорее недоумение, чем восторг. А ещё иногда камерность локаций давит на геймера. Может, правда, так и задумано, но иногда хотелось бы выплыть на открытую местность и плавать там, а не по тесным пещерам.

Ощущения от игры замечательные — она очень необычная в плане сеттинга, мне безумно понравился сюжет, особенно его завязка, плюс боевая система простая и понятная. Да, кому-то будет не хватать хардкорности, но это решается поднятием уровня сложности. Также похвалю графику, реализацию уровней и противников — всё отлично. Огрехи есть, куда без них, но не критические.