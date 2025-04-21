Легендарная и сложная тактическая стратегия. Обзор игры Commandos Origins

Commandos – легендарная серия тактических стратегий, впервые появившаяся на ПК, а уже позже перебравшаяся на консоли. Несколько назад мы смотрели ремастер 2 и 3 части, а сейчас издательство Kalipso Media и студия Claymore Game выпустили полноценное продолжение с переосмыслением. Commandos Origins также затрагивает временной отрезок Второй мировой войны и предлагает взять под управление отряд из бойцов с разной специализацией.

Обзор игры Commandos Origins

Сюжетно она идет до событий первой части, это приквел. В ходе набора спецопераций и будет сформирован легендарный отряд из шести бойцов. Здесь есть некое подобие сюжетной линии, передаваемое в виде текстовых историй и роликов. Хоть и это далеко не самый важный элемент игр этого жанра, тут сделана хотя бы попытка придать осмысленности. Нужна ли она? Вопрос открытый, но в целом придает проекту завершенность.

Обзор игры Commandos Origins

Основа – спецоперации. Игра разделена на двенадцать отдельных миссий. В каждой из них набор бойцов четко зафиксирован, поменять его возможности нет. Разворачиваются в разных регионах, от пустыни до снежных фьордов. Тут все как в старых играх серии, но в обновленном движке. При этом чувствуется, что команда хорошо знакома с проектом и при всех улучшениях не потеряла той самой теплоты атмосферы. Много мелких деталей, разговоры между противниками, общее движение.

Обзор игры Commandos Origins

В каждой из них четко задается финальная цель. Это устранение, саботаж или похищение документов. При этом карта наполнена врагами, которых и предстоит устранять или обходить. Тут можно использовать разные тактики для достижения цели. На это завязано два глобальных достижения – устранить всех врагов и пройти карту не убивая никого. Доступно три уровня сложности, на простом больше полоска здоровья, медленнее реагируют враги и дольше времени уходит на срабатывание сирены. Наибольший опыт и испытание на сложности «Ветеран», здесь реакция моментальная, меньше возможности для ошибок и больше внимания для продумывания движения.

Обзор игры Commandos Origins

Сам принцип сохранен, как и набор умений, которые уникальны для каждого из бойцов. Зачастую для результата нужно комбинировать умения группы. При этом в Commandos Origins есть локальный кооператив, разделение экрана или дистанционно. Сразу отметим, данную возможность мы не проверяли, поэтому особенности сетевого кода оценить тоже не можем. А вот пригодится режим планирования, когда во время остановки времени можно задать по одному действию для каждого из бойцов. Снять несколько противников одновременно, отвлечь одного из них и снять в это время другого.

Обзор игры Commandos Origins

Так же как и ранее, врагов помимо самого обнаружения бойцов привлекает потеря одного из товарищей, шум, следы на снегу или песке. Сам разработчик отмечает наличие специальной системы, учитывающей поведение игрока и подстраивающего ответные действия по обнаружению. По опыту Commandos 3 стало сложнее, но есть и вопросы по реализации механик. Не понравилось ограничение по количество оглушенных противников, размещаемых в кустах, которых тут заметно меньше, и это на фоне отсутствия ограничений для того чтобы прятать убитых врагов. Шпион же вообще усыпляет неограниченно по времени и с ним задания становятся проще.

Обзор игры Commandos Origins

Всего шесть бойцов – зеленый берет, морпех, снайпер, водитель, сапер, шпион. Каждый имеет определенный тип оружие и тип снаряжения. Делаем ловушки, используем снайперскую винтовку или кидаем гранаты. Пропала возможность снятия инвентаря с противников, этого явно не хватает, как важный элемент игры.

Обзор игры Commandos Origins

В игре есть элемент коллекционирования с историческими отсылками, описанием определенных событий, техники или оружия. Собирать это можно по желанию, никаких преимуществ не дает. Также как и выполнение дополнительных заданий, это скорее дополнительный челендж для игрока. Хотя тут не помешало бы вознаграждение в виде изменение целей или появления дополнительных точек начала миссии при повторном прохождении, добавив ему вариативности.

Обзор игры Commandos Origins

Играл я на консоли, проблем с управлением с геймпада не было. Есть несколько схем управления, но рабочей из них показалась только одна. Не могу не отметить наличие технических проблем в релизной версии, сталкивался с вылетами и техническими шероховатостями. Часть из них уже была исправлена выпуском патча, еще около 2 таких патчей и игра будет доведена до высокой стабильности.

Обзор игры Commandos Origins

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCommandos Origins увлекла более, чем на неделю. Обзор выпущен после полного прохождения на сложности «Ветеран» с полным изучением даже отдаленных уголков карты и устранением всех противников. Далее еще предстоит повторное прохождение сюжета уже с мирным исполнением, без использования оружия. Игра получилась интересной, полностью передает дух легендарной серии, в полной мере дает возможность испытать свои силы в тактике, но со своими шероховатостями. Авансом и с расчетом на выпуск следующих патчей - даем ей твердую 8 из 10.
Commandos Origins получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Реалистичный хоррор с быстрой платиной. Обзор игры ActionCam…
Вероятно вы могли видеть фильмы в которых съемка ведется от лица главного героя с использованием экшн-кам…
Симулятор ресторана фастфуда. Обзор игры Street Food Restaur…
Не так давно стартовала игра Street Food Restaurant Owner, предлагающей взять на себя роль управляющего и…
Эксперимент в виртуальной реальности. Обзор игры HITMAN Worl…
Большой проблемой PlayStation VR2 является отсутствие интересного контента, сама Sony перестала выпускать…
Обзор игры Mika and The Witch's Mountain…
В центре внимания милая история о маленькой ведьме, которая должна завершить свое обучение и помочь подго…
Сюжетная игра по персидской поэме. Обзор игры The Tale of Bi…
В центре внимания сюжетно-приключенческая игра The Tale of Bistun, вдохновленная поэмой «Хосров и Ширин».…
Симулятор ходьбы с аудио новеллой. Обзор игры Caligo…
Не так давно прошел симулятор ходьбы Caligo от издателя Sometimes You. Это атмосферный проект, который со…
Непростой 2D-платформер, но с быстрой платиной. Обзор игры L…
2D-плафтормер Little Droid отрисован вручную, оживляя атмосферу игры и раскрывая детали, задуманные разра…
Визуальная новелла о дружбе и одиночестве. Обзор игры Please…
На очереди новая визуальная новелла Please Be Happy, которая станет доступна 21 февраля от Studio Elan. С…
Еще больше юмора и отсылок. Обзор дополнения Goat Simulator 3 Multiverse of NonsenseЕще больше юмора и отсылок. Обзор дополнения Goat Simulator 3 Multiverse of Nonsense
Эксперимент в виртуальной реальности. Обзор игры HITMAN World of Assassination PSVR2Эксперимент в виртуальной реальности. Обзор игры HITMAN World of Assassination PSVR2
Порт 2D-аркады с TurboGrafx-16. Обзор игры Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble IIIПорт 2D-аркады с TurboGrafx-16. Обзор игры Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III
Медитативный симулятор с вниманием к деталям. Обзор Farming Simulator 25Медитативный симулятор с вниманием к деталям. Обзор Farming Simulator 25
Визуальная новелла с легкой платиной. Обзор игры The Mermaid of ZennorВизуальная новелла с легкой платиной. Обзор игры The Mermaid of Zennor
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor