Легендарная и сложная тактическая стратегия. Обзор игры Commandos Origins

Commandos – легендарная серия тактических стратегий, впервые появившаяся на ПК, а уже позже перебравшаяся на консоли. Несколько назад мы смотрели ремастер 2 и 3 части, а сейчас издательство Kalipso Media и студия Claymore Game выпустили полноценное продолжение с переосмыслением. Commandos Origins также затрагивает временной отрезок Второй мировой войны и предлагает взять под управление отряд из бойцов с разной специализацией.

Сюжетно она идет до событий первой части, это приквел. В ходе набора спецопераций и будет сформирован легендарный отряд из шести бойцов. Здесь есть некое подобие сюжетной линии, передаваемое в виде текстовых историй и роликов. Хоть и это далеко не самый важный элемент игр этого жанра, тут сделана хотя бы попытка придать осмысленности. Нужна ли она? Вопрос открытый, но в целом придает проекту завершенность.

Основа – спецоперации. Игра разделена на двенадцать отдельных миссий. В каждой из них набор бойцов четко зафиксирован, поменять его возможности нет. Разворачиваются в разных регионах, от пустыни до снежных фьордов. Тут все как в старых играх серии, но в обновленном движке. При этом чувствуется, что команда хорошо знакома с проектом и при всех улучшениях не потеряла той самой теплоты атмосферы. Много мелких деталей, разговоры между противниками, общее движение.

В каждой из них четко задается финальная цель. Это устранение, саботаж или похищение документов. При этом карта наполнена врагами, которых и предстоит устранять или обходить. Тут можно использовать разные тактики для достижения цели. На это завязано два глобальных достижения – устранить всех врагов и пройти карту не убивая никого. Доступно три уровня сложности, на простом больше полоска здоровья, медленнее реагируют враги и дольше времени уходит на срабатывание сирены. Наибольший опыт и испытание на сложности «Ветеран», здесь реакция моментальная, меньше возможности для ошибок и больше внимания для продумывания движения.

Сам принцип сохранен, как и набор умений, которые уникальны для каждого из бойцов. Зачастую для результата нужно комбинировать умения группы. При этом в Commandos Origins есть локальный кооператив, разделение экрана или дистанционно. Сразу отметим, данную возможность мы не проверяли, поэтому особенности сетевого кода оценить тоже не можем. А вот пригодится режим планирования, когда во время остановки времени можно задать по одному действию для каждого из бойцов. Снять несколько противников одновременно, отвлечь одного из них и снять в это время другого.

Так же как и ранее, врагов помимо самого обнаружения бойцов привлекает потеря одного из товарищей, шум, следы на снегу или песке. Сам разработчик отмечает наличие специальной системы, учитывающей поведение игрока и подстраивающего ответные действия по обнаружению. По опыту Commandos 3 стало сложнее, но есть и вопросы по реализации механик. Не понравилось ограничение по количество оглушенных противников, размещаемых в кустах, которых тут заметно меньше, и это на фоне отсутствия ограничений для того чтобы прятать убитых врагов. Шпион же вообще усыпляет неограниченно по времени и с ним задания становятся проще.

Всего шесть бойцов – зеленый берет, морпех, снайпер, водитель, сапер, шпион. Каждый имеет определенный тип оружие и тип снаряжения. Делаем ловушки, используем снайперскую винтовку или кидаем гранаты. Пропала возможность снятия инвентаря с противников, этого явно не хватает, как важный элемент игры.

В игре есть элемент коллекционирования с историческими отсылками, описанием определенных событий, техники или оружия. Собирать это можно по желанию, никаких преимуществ не дает. Также как и выполнение дополнительных заданий, это скорее дополнительный челендж для игрока. Хотя тут не помешало бы вознаграждение в виде изменение целей или появления дополнительных точек начала миссии при повторном прохождении, добавив ему вариативности.

Играл я на консоли, проблем с управлением с геймпада не было. Есть несколько схем управления, но рабочей из них показалась только одна. Не могу не отметить наличие технических проблем в релизной версии, сталкивался с вылетами и техническими шероховатостями. Часть из них уже была исправлена выпуском патча, еще около 2 таких патчей и игра будет доведена до высокой стабильности.

Итоги

Commandos Origins увлекла более, чем на неделю. Обзор выпущен после полного прохождения на сложности «Ветеран» с полным изучением даже отдаленных уголков карты и устранением всех противников. Далее еще предстоит повторное прохождение сюжета уже с мирным исполнением, без использования оружия. Игра получилась интересной, полностью передает дух легендарной серии, в полной мере дает возможность испытать свои силы в тактике, но со своими шероховатостями. Авансом и с расчетом на выпуск следующих патчей - даем ей твердую 8 из 10.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".