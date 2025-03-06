Боевой платформер в духе Hollow Knight. Обзор игры Morkull Ragast's Rage

Изучаемая сегодня игра Morkull Ragast's Rage сочетает в себе боевик и платформер с повторным прохождением уровней. Главный герой бог смерти и тьмы, использующий целый набор механик, которые становятся доступны постепенно по мере изучения игрового мира. Целью ставится сбежать из подземного мира и осуществить коварные планы, да, игрок будет примерять на себе управление злодеем.

Обзор игры Morkull Ragast's Rage

Сюжет будет подаваться с легким юмором в виде диалогов. Само наполнение насыщенное, основной же геймплей требует избегать урона, перемещаться по платформам и уничтожать противников. Как сами отмечают разработчики, они вдохновлялись игрой Hollow Knight. Это очень заметно и по рисовке и по объему подходу. Близкое к монохромному оформление персонажей и игровых комнат. При этом сами навыки игрок будет получать быстрее, расширяя возможности и наслаждаясь разнообразием механик.

Обзор игры Morkull Ragast's Rage

При получении навыков проходит короткой обучение и уже дальше их надо будет их применять в игре. Часть проходов и элементов не будут доступны до получения нужных возможностей, используя подход метроидваний. Если же касаться боевой системы, она чем-то напоминает TMNT с динамикой и яркими приемами. Имеются боссы, которых можно освоить далеко не за первый подход.

Обзор игры Morkull Ragast's Rage

Мир ставит перед игроком испытание и вызов, награждая после положительного результата. В целом разбираться с игрой интересно и она затягивает. Хотя по некоторым механикам возникали серьезные проблемы с пониманием таймингов, это умение с отражением выстрелов с помощью щита. Вероятно тут требуется изменение работы части механик и общая шлифовка геймплея.

Обзор игры Morkull Ragast's Rage

Morkull Ragast's Rage – платформер с элементами метроидвании. Игра может подарить приятные эмоции и поставить испытание. Интересный стиль рисовки, разнообразные механики, приятный саундтрек, юмор. Но и минусы имеются, плохо работает парирование и отражение выстрелов.
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