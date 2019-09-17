Обзор Arizona Derby. Шикарная гонка

Геймплей

Сегодня мы поговорим о довольно интересной игре, которая длительное время оставалась незамеченной. Разработчики данного проекта показали, что можно создавать классные проекты даже без громадного набора разработчиков, приличного бюджета и так далее. Гонка получилась шикарной и стоит того, чтобы на нее обратили внимание. Особенно при учете качества графики.

Управление

Если вы хотите попробовать себя в роли настоящего водителя, который гоняет по опасным трассам и не боится грязи, то Arizona Derby подойдет просто идеально. Более того, я настоятельно рекомендую вам играть именно на геймпаде с вибрацией, ведь в этом случае вы буквально ощутите руль у себя в руках, ведь вибрация передает буквально каждую кочку, каждый камень и выбоину. Из-за этого играть гораздо приятнее, ведь клавиатура с мышкой никак не могут передать вам эти ощущения, а вот геймпад — может. Или руль с педалями, но это уже очень дорогое удовольствие. Игра отлично сделана в плане геймплея и вообще не ощущает конкурентов — такой реалистичной физики я уже очень давно не видел, сделано круто и фанатам гоночных симуляторов и ралли точно понравится. Здесь есть все для того, чтобы вы наслаждались каждым заездом и могли гонять хоть целыми днями напролет.

Графика

Нужно понимать, что это не аркадная гонка и легкого управления в ней не будет. Вам нужно активно работать рулем, тормозить на крутых поворотах и постоянно контролировать то, что происходит на дороге. Здесь нельзя просто нажать на педаль газа и уехать вперед, сметая все на своем пути — буквально один неосторожный выход в поворот и вы вылетаете за пределы трассы, получая массу негативных эмоций и штрафные секунды. А это большой недостаток, так как в гонке каждое мгновение решает и вылеты позволяют вашим оппонентам уйти вперед. Так что стоит тренироваться, изучать карту и особенности покрытия, все время контролировать скорость своего автомобиля и так далее. Вариантов победить масса, но самый эффективный — немного тормозить перед поворотом и потом давить на педаль газа, набирая скорость. Приходит это не сразу, но потренироваться стоит — гонка заиграет совсем другими красками.

Итог

Я очень редко пишу про графику, так как это довольно субъективная штука и далеко не всем нравится то, что нравится мне. Тем не менее, в данной игре все просто шикарно с картинкой — она яркая, сочная, очень современная и позволяет вам без труда посмотреть на то, какими могут быть современные игры. Это максимально реалистичная гонка, у которой качество графики очень высокое — все эффекты, поверхности и все в таком духе выглядят крайне стильно. Конечно, в этом есть и свои недостатки, ведь на слабом компьютере поиграть в такую игру просто не получится, слишком большая нагрузка на видеокарту и процессор. Но, если у вас мощный игровой ПК и вы хотите запускать самые красивые игры, то самое время посмотреть на данную графику — она не оставит равнодушным никого. Более того, есть возможность настроить освещение и прочие параметры, чтобы картинка смотрелась еще лучше.

Для фанатов ралли, которые очень любят месить грязь и кататься по отвесным склонам, это идеальный вариант для времяпровождения. Спокойно запускаете себе гонку, катаетесь по разного рода поверхностям, получаете радость от побед и горечь от поражений, ощущаете море эмоций и все в таком духе. Вероятно, это идеальный вариант для тех, кто хочет отказаться от крупных проектов этого года и посмотреть в сторону менее известной франшизы, которая, тем не менее, отлично справляется с поставленной задачей. Гонщикам понравится.