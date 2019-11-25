Обзор Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir

Геймплей

Сюжетная линия

Игровой процесс довольно простой, забавный и даже веселый — наши верные товарищи, Обеликс и Астерикс, бегают по локациям, сносят головы противникам, разбивают ящики в поисках ресурсов и продвигаются по сюжетной линии. Да, иногда разработчики подкидывают нам простенькие головоломки, которые требуют задействовать сразу двух персонажей, но они не требуют напрягать мозг и стараться сделать нечто невероятное. Особенно это заметно, когда дело доходит до каких-то серьезных заданий, когда вроде все очень сложно выглядит, а потом проходить уровень или головоломку буквально с первого раза. Все же давайте не будем забывать, что это казуальная игра с упором на аркадность и она не требует от пользователя какого-то невероятного уровня реакции или опыта. Достаточно нажимать на кнопку атаки и наслаждаться происходящим на экране. Собственно, там такой стиль геймплея очень подходит — выглядит именно так, как и должно.

Кооператив

Понятное дело, что никакой драматургии или невероятного хитросплетения сюжетной линии в данной игре не будет, так как ее создавали для развлечения, а не для того, чтобы вы сидели и ломали голову над тем, кто же виноват во всех грехах. В центре сюжета вновь неугомонные галлы, которые решили для покорения мира и своих прочих коварных делишек украсть таинственный магический менгир, который вроде как обладает специфическими свойствами. Наши отважные бойцы отправляются в путь, чтобы разузнать все детали и забрать мощный артефакт из лап злодеев, которые хотят использовать его для своих целей. Догадаться об исходе истории не очень уж и трудно, но здесь важнее развитие событий, а не концовка, так что присаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь тем, что происходит у вас на дисплее. Благо, наслаждаться есть чем и скучать игрок не будет вообще никогда, на это просто нет времени, ведь везде враги и их нужно уничтожать.

Итог

В любую игру добавляешь кооперативное прохождение и она становится в десять раз интереснее, а если игра изначально заточена под двух или больше игроков, то вообще шикарно. Конечно, стоит отметить, что проходить сюжетную линию вы можете и самостоятельно, для этого достаточно лишь переключаться между персонажами нажатием на кнопку геймпада. А если вы будете играть в кооперативе, то просто игровой процесс ускоряется во много раз — ваш товарищ быстрее проходит преграды, быстрее помогает с головоломками, наносит дополнительный урон по противникам. Да и это просто веселее, чего уж греха таить. Если у вас есть друг, который не прочь взять под управление Обеликса или Астерикса, чтобы пинать врагов и отправлять их в нокаут, то самое время звать его в гости. Игра предоставляет возможность проводить море времени вместе, наслаждаясь виртуальным миром с новой силой. Главное сразу решить, кому достаётся Астерикс.

Игра достаточно интересная и увлекательная — море простеньких задач, которые нужно решать взаимодействием персонажей, плюс море противников, умений, способностей и тактик. Мне очень нравится раскручиваться и бить кулаками врагов вокруг себя, плюс очень весело наблюдать за тем, как пузатый герой бегает и прыгает через обрывы. Это очень необычно смотрится, но разработчики сделали все, чтобы вам было весело и интересно, а большего от игр мы и не требуем. Да еще и с кооперативным прохождением это все реализовано — можно смело садиться с другом и воевать против злодеев, высаживая их точными ударами в подбородок. Просто отменная игра, которая сразу переносит вас в детство, во времена телевизоров пузатых и трансляций фильмов по кабельному ТВ.