Обзор Automachef. Делаем бургеры

2019-07-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Automachef; [70]
Довольно редко на глаза попадаются действительно интересные игры от независимых разработчиков, так как у них обычно мало денег на разработку и приходится урезать все элементы по всем фронтам. Обычно это приводит к тому, что геймплей вторичен, управление неудобное и графика ужасная, зато цена почти как у ААА-проекта. Сегодня мы поговорим об игре Automachef, которая построена небольшой командой разработчиков, но при этом кардинально отличается от большинства подобных проектов. Здесь есть все, чтобы вы играли с удовольствием и получали кайф от происходящего на экране. Если уж я, человек, который играет в новые игры каждый день, смог получить эмоции от Automachef, то большинству менее искушенных геймеров она тоже понравится. Осталось только разобраться в том, как здесь все работает, после чего можно смело отправляться в бой. Итак, давайте посмотрим, что эта игра умеет и почему она стоит своих денег.

Геймплей

Игровой процесс довольно простой и понятный — разработчики сделали упор на некую автоматизацию труда, за которую вы будете отвечать. Нужно, допустим, собрать на ленте гамбургер из булки и жаренной котлеты. Для этого вам нужно сделать саму булку и доставить ее на сборочный цех, после чего доставить котлету, зажарить ее и тоже доставить на сборку. Потом сложность повышается и вам, допустим, нужно сделать чизбургер с сыром — для этого нужно в нашу ленту внести корректировку и добавлять в ленту еще и сыр, который тоже будет доставляться в сборку. Постепенно лента становится больше и больше, управлять процессами становится гораздо сложнее, и в определенный момент игра превращается из легкой прогулки в действительно сложный механизм. Стоит сказать, что если вы осилите все правила, то играть будет очень интересно и весело, но дается это не всем.

Режимы

Разработчики понимают, что не все могут сходу понять механики и погрузиться в виртуальный мир, так что проект предоставляет вам массу режимов для изучения виртуального мира. Вы можете, например, сначала поиграть в кампанию — там рассказывают интересные детали и объясняют, как работает та или иная механика. Потом появляется интерес к другим режимам и если вы уже знаете, как здесь все работает, то можно с удовольствием насладиться виртуальными баталиями с роботизированной техникой в способном режиме. На самом деле, гибкость настройки игры и множество разнообразных стилей позволяют проходить проект несколько раз и все время получать от этого массу положительных эмоций. Главное — разобраться в том, что происходит у вас на экране, после чего можно будет очень активно завоевывать рынок и зарабатывать виртуальную валюту семимильными шагами.

Итог

Проект получился достаточно атмосферным и интересным, для кого-то это будет шикарный симулятор завода. Фактически, вы создаете ленту, которая должна автоматически создавать еду на основе рецепта, а вам нужно все правильно расположить и реализовать. Конечно, далеко не сразу все получается так хорошо, как хочется — иногда бывают ошибки в ленте и еда идет не так, как нужно, иногда путаешься в роботах и они делают не то, что нужно. Но, в этом вся прелесть проекта — ты играешь и наслаждаешься, получаешь от этого моральное удовлетворение, тренируешься и побеждаешь. Конечно, сразу все вы выучить не сможете, будут какие-то трудности, но если преодолеть их и научиться играть правильно, то покидать игру уже не захочется. Да и здесь масса возможностей для личностного роста, зачем от такого отказываться? Учим механики, привыкаем и можно отправляться покорять виртуальный мир.


Комментарии и отзывы Automachef
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