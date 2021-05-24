Обзор BIOMUTANT. Долгожданный экшен 2021 года

Сюжет

25 мая состоится выход долгожданной игры от студии Experiment 101 – BIOMUTANT. Впервые с ней мы познакомились на Gamescom 2017, однако ждать пришлось достаточно долго. И вот, спустя 4 года игра готова показать себя во всей красе. Давайте детальней изучим данную новинку и постараемся ответить на главный вопрос – стоило ли оно того?По сюжету мы попадает в постапокалиптический мир, где человечество в прямом смысле слова было стерто с лица земли из-за своих же ошибок. Однако на их смену пришли различные животные, которые со временем научились разговаривать и превращать обычный металлолом в продвинутое огнестрельное оружие.

Кроме того, большинство научилось различным боевым искусствам, чтобы обороняться от неприятелей. Другими словами, человека полностью заменили животные и, кажется, ничего практически не поменялось. Игрокам предстоит сыграть за одного из подобных существ.

Вашей целью является спасти некое Древо мира, которое по каким-то непонятным обстоятельствам начало погибать. Оно является чуть ли не единственной нитью, которое связывает жизнь на земле. Потеряв Древо, погибнет все живое.

Геймплей

Но не все так просто, ведь за все это время вокруг Древа успели объединиться в огромные группы различные племена, каждая из которых поддерживает свое мнение. Как именно сложится судьба всего живого зависит лишь от Вас.Все начинается с того, что разработчики предлагают игрокам самостоятельно создать своего биома и выбрать все необходимые характеристики героя. Здесь лучше всего задержаться и тщательно продумать все до мелочей – чего вы хотите от своего героя и на какой путь встанете в дальнейшем. Другими словами, от данных настроек будет зависеть ваш внешний вид, экипировка и различные способности. Выбирать придется между шестью различными племенами.

Характеристики, которые вы выберете для своего персонажа, будут влиять на внешность. После всего проделанного останется выбрать лишь класс, всего их 5: Меткач, Коммандос, Пси чистота, Диверсант и Страж. Каждый класс уникален определенными способностями. Здесь уже придется выбирать от стиля своей игры.

В дальнейшем ваш персонаж будет обучаться и получать новые мутации, навыки и другие возможности вместе с изучением открытого мира и при открытии новых локаций.

Понравится невероятно огромный открытый мир, который впитал в себя не только постапокалиптический характер. Разработчики смешали ее еще и с фэнтези, что на выходе получилось весьма хорошо. 4 года стараний прошли не зря.

Управление и механику игры вы сумеете изучить уже спустя первый час, когда вы будете проходить обучающую часть. Сама боевая система в BIOMUTANT не может не порадовать. Здесь вы сможете найти огромный выбор вооружения и сражаться со своими врагами комбинируя все, что есть у вас под рукой. К примеру, вы отстреляли свой магазин в нескольких врагов, после чего ворвались к другим со своим мечом, далее отпрыгнули и зарядили свинцом другую пачку животных. Помимо всего этого у вас будут определенные приемы вун-фу, которые позволяют совершать мощнейшие атаки. Однако для их активации необходимо будет провести определенное комбо.

Как мы уже и сказали, мир просто огромен и для того, чтобы попасть в другие регионы необходимо будет обзавестись транспортным средством: подводные лодки, лошади, крылья и многое другое.

Помимо всего этого Вам предстоит заниматься сбором различных предметов для дальнейшего крафта. Порой из каких-то простых вещей вы будете собирать совершенно невероятное. Кроме того, игрокам дали возможность улучшать свое снаряжение при помощи различных ресурсов. Вы сможете обычные вещи превратить в непробиваемую броню либо что-то другое.

Графическая составляющая

В BIOMUTANT игрокам предстоит начать охоту на различные предметы и оружия, которые также были разделены на множество групп, от обычных, до легендарных. В любом случае, чтобы перечислить все возможности игры необходимо потратить не один десяток страниц бумаги. Разработчики действительно постарались на славу.Что-что, а вот графическая составляющая на высоте. Разработчики прорисовали все до мелочей и сумели в действительности воссоздать мир, который стоит одной ногой в бездну, а другой пытается вырваться на совершенно зеленую планету. Все выглядит очень интересно и можно даже сказать необычно. Очень красивый мир, где собраны все цвета.

Звуковая составляющая

Несмотря на все это, поиграть в BIOMUTANT сумеют даже те игроки, которые все еще не успели обзавестись мощным ПК. Да, придется где-то что-то убавить, но это не так сильно отразится на том, чего хотел передать игрокам разработчик.Вряд ли кому-то захочется убавить звук в BIOMUTANT. Наоборот, хочется послушать тишину шелеста деревьев, звуки выстрелов, ударов, бега, окружающей среды, музыкальное сопровождение. Другими словами, разработчикам удалось добиться того, что уже с самых первых минут игры игроки погрузятся в этот невероятно интересный мир BIOMUTANT и не захотят оттуда уходить.

Итоги

Интересные диалоги с переделанными словами обычного человека как-то дают понять, что звери когда-то успели изучить язык человека, однако сделали это они без их помощи. Вместо Кунг-Фу вы будете изучать Вун-Фу и т.д. В любом случае, вам понравится.Подводя итоги по BIOMUTANT, следует отметить, что перед нами действительно невероятно интересный проект, который ждали огромное количество геймеров. Благо то, что разработчики не зря потратили все это время и тщательно проработали каждую деталь, чтобы представить игрокам уже готовую и годную игру. Как нам кажется, ожидания оказались не напрасны, советуем не тянуть время и испытать свои силы в BIOMUTANT самостоятельно. Выход игры на ПК и консолях состоится уже 25 мая 2021 года.