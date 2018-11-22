Обзор Battlefield V. Вперёд за победой!

2018-11-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Battlefield V; [102]
У Battlefield V получился не самый лучший старт — презентация вызвала массу негатива со стороны сообщества, потом ещё бета-тест продемонстрировал некоторые странности. Однако, на момент релиза все крупные баги поправили, проблем с серверами больше нет, играть можно с комфортом и удовольствием. Нам удалось получить копию игры для ПК и даже на видеокарте не топового уровня все выглядит предельно круто и плавно. Давайте же поговорим о том, почему этот шутер нам очень понравился и почему он точно понравится вам.

Мультиплеер

Разработчики внесли большие изменения в мультиплеер, чтобы геймеры воевали сообща. Например, теперь во время высадки на карту у вас не так уж много патронов. Немного повоевали и уже нет чем стрелять по врагу, значит нужно просить товарища дать вам патронов или бежать на точку с боеприпасами. Тоже самое с лечением — теперь очки жизней не восстанавливаются полностью. Если вам нанесли много урона, то доставайте аптечку и лечитесь, вот только аптечка здесь всего одна в инвентаре. Дальше нужно искать медика, чтобы он вас подлатал в случае чего. Подобные механики требуют командной работы и так воевать, конечно же, намного интереснее. Очень быстро понимаешь, что твой отряд уже не просто точки для высадки, как было раньше, а полезные помощники во время боя. Жаль правда, что это понимают далеко не все игроки и иногда приходится буквально умолять дать патронов или аптечку.

Сюжетная линия

Главный конкурент по жанру в этом году отказался от сюжетной линии в пользу мультиплеера. Очень круто, что авторы Battlefield V решили, что одиночная кампания важна. Нам в этот раз, как и в Battlefield 1, предоставляют несколько отдельных историй, которые расскажут нам о войне, про которую многие даже не подозревали. Про двадцатилетнюю девушку, которая в одиночку отправилась воевать против целого отряда нацистов, про вора, который устраивал диверсии, и про чернокожих французских солдат. Меня тронула абсолютно каждая эта история — сразу мурашки по коже и ощущения, как во время просмотра какого-то документального фильма про Вторую мировую войну. Сценаристы отлично проработали характер и историю каждого героя, да и выбранные локации тоже порадовали. Круто, что кто-то может рассказать об эпизодах, которые ранее не демонстрировались в играх и фильмах.

Графика

За этот год вышло множество красивых проектов, но ничего красивее этой игры я еще не видел. Буквально час назад я пересматривал скриншоты из одиночной кампании и просто не мог выбрать что-то самое красивое — буквально каждая картинка выглядит круто. Всё проработано до мельчайших деталей — грязь, вода, свет, всевозможные эффекты, брызги и мелкие частицы после взрывов. Играешь и прямо ощущаешь себя в том виртуальном мире. Отдельно похвалю разработчиков за воду на автомате — во время некоторых миссий прямо удивляешься тому, насколько капли выглядят правдоподобно.

Итог: 9/10

Я полюбил серию Battlefield ещё до того, как в сети появилось понятие лутбокс и игры-сервисы. В то время мультиплеер был лишь фантазией, мы все играли в одиночную кампанию и воевали с большим удовольствием. Теперь технологии изменились, выросли, стали более многогранными. И Battlefield V позволяет ощущать те эмоции, что когда-то были в детстве. Вам захочется пройти сюжетную линию до конца и ощутить прилив гордости за тех, кто во время Второй мировой войны жертвовал собой ради процветания целого мира. Вам захочется воевать в мультиплеере, открывать новую экипировку и проходить задания. Вам точно захочется провести в этой игре не одну сотню часов.


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