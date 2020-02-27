Обзор Beats Solo Pro. Беспроводные наушники с шумоподавлением или большие AirPods Pro

Компания Apple купила Beats еще в 2014 году. После выхода беспроводных спортивных наушников Powerbeats Pro с классным дизайном и фантастической автономностью стало очевидно понятно, что такая сделка пошла только на пользу. Теперь к нам в руки попали еще более интересная новинка — Beats Solo Pro. Они получили приятный звук, систему активного шумоподавления, удобную эргономику и быстрый Bluetooth 4.0. В этом обзоре мы пройдемся по всем параметрам данной модели и расскажем, как они себя проявили за месяц использования.

Комплектация

Первое впечатление при знакомстве с новым устройством формируется именно во время его распаковки. У Beats Solo Pro в этом плане все хорошо. Они поставляются в матовой коробке в цвет самих наручников, внутри которой находится еще одна, сделанная из биоразлагаемого картона, так что все борцы за экологию будут в восторге. Внутри нее находятся сами беспроводные наушники, чехол из войлока, черный кабель Lightning для зарядки, карабин, фирменный наклейки и различная документация.

Да здравствует минимализм

Если сравнивать Beats Solo Pro по дизайну с прошлым поколением, то они стали более сглаженными, лаконичными и в целом ощущаются, как устройство высокого класса. Все элементы конструкции теперь стали матовыми.

Регулировка по высоте происходит очень плавно за счет металлических направляющих.

Первые две недели наушники на голове будут сидеть достаточно плотно, и не снимая их выйдет проносить максимум три часа. Благо душка в Solo Pro очень гибкая и со временем легко разнашивается. Плюс в случае падении они точно не треснут, как это порой бывало с прошлым поколением Solo.

Амбушюры выполнены из искусственной кожи, а внутри набиты мягким материалом с эффектом памяти, поэтому уши в них чувствуют себя комфортно.

В плане количества доступных расцветок у Beats Solo Pro полный порядок. Всего доступно шесть интересных вариантов: темно-синий, красный, светло-синий, слоновая кость, черный и серый.

Для транспортировки лучше использовать комплектный чехол из войлока. Он мягкий, легкий и выглядит симпатично. Также к нему можно прикрепить комплектный кронштейн.

Управление

На корпусе Beats Solo Pro находится минимальное количество нужных кнопок. Чтобы включить наушники, достаточно их развернуть и они сразу будут готовы к работе.

На правой чаше находится многофункциональная клавиша «b». Она выполняет следующие команды: при одном нажатии — пауза/старт, два — следующий трек, три — предыдущий, а долгое зажатие — вызывает умного помощника Siri или Google Assistant. Чтобы изменить уровень громкости, нужно нажать вверх или вниз относительно логотипа «b».

На левой же чаше снизу расположилась клавиша, отвечающая за переключение между режимами активного шумоподавления и прозрачности. При двойном нажатии шумоподавление отключается вовсе.

Первое подключение

Beats Solo Pro работают на том же процессоре, что и AirPods Pro — Apple H1. По этой причине при подключении к iPhone’у всплывает привычная анимация, а режим работы можно выбрать прямо в настройках Bluetooth устройств.

Для подключения к смартфону на Android нужно сделать на один шаг больше, а именно скачать приложение Beats в Play Market. После этого следуя инструкции можно будет легко произвести спаривание.

Solo Pro оснащены Bluetooth 4.0, который обеспечивает быстрое и качественное соединение на большом радиусе использования.

Pro — значит активное шумоподавление

В Beats Solo Pro есть три режима работы: активное шумоподавление, прозрачность и обычный. В первом случае система из нескольких микрофонов считывает шум окружающий среды и гасят их при помощи звуковых волн той же амплитуды. Вполне оправданно, что популярность подобных наушников только растет, ведь с помощью них можно со спокойствием ездить в метро, комфортно переживать перелет в самолете или же без проблем работать в квартире в том момент, когда соседу приспичило поработать перфоратором.Во втором случае микрофоны считывают звуки вокруг вас и передают их через динамики. Так, к примеру, можно не снимая наушники слышать, что вам говорит собеседник.В третьем же случае Solo Pro работают в режиме обычных наушников. Во время его использования значительно продлевается время автономной работы.

Как звучат?

Еще раз скажем, что Beats Solo Pro работают на процессоре Apple H1. Из-за этого их звук стал более сбалансирован, и теперь можно слушать не только музыкальные жанры с обилием басса (EDM, House, Trap, Hip-Hop, Rap и тд), но и вообще все что угодно. Говоря конкретнее, появились средние и отчетливые верхние частоты, а общая детализация композиций явно повысилась по сравнению с Solo Wireless. С запасом уровня громкости тоже полный порядок.

Запас автономности

Касательно времени работы у Beats Solo Pro все отлично. При включенном шумоподаволении они способны проработать до 22 часов, а если его вовсе отключить, то до 40 часов. Самое приятно, что наушники поддерживают технологию быстрой зарядки Fast Fuel, и через 10 минут после их подключения к розетке или ноутбуку их хватит на на 3 часа работы.

Итоги

Сейчас в среднем Beats Solo Pro можно приобрести за 18 990 рублей, и с учетом того, что AirPods Pro стоят ровно столько же, это вполне приемлемая цена. Понятно, что это наушники не для аудиофилов, но они однозначно устроят в плане звучания 99% покупателей. К их плюсам мы отнесли: красивый дизайн, удобную систему управления, качественное шумоподавление, высокий запас автономности, а также мгновенное подключение к iPhone и смартфонам на Android. К минусам можно отнести разве что отсутствие разъёма на 3,5 мм.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".