Обзор Between the Stars. Лучшая игра про космос

2019-04-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Between the Stars; [228]
Обычно в начале обзора я стараюсь как-то заинтриговать пользователя, чтобы он дочитал обзор до конца. Но, с Between the Stars все гораздо проще — это шикарный проект, который вам точно стоит попробовать. Игра крайне увлекательная, она может похвастаться шикарной графикой и массой дополнительных бонусов, которые обычно встречаются лишь у ААА-проектов. В этом заключается сильная сторона игры и сегодня я расскажу, почему я от нее в восторге. Такое случается, уж поверьте мне, крайне редко.

Полеты

У большинства симуляторов космических полетов есть одна большая проблема — они не дают вам реального ощущения того, что вы находитесь в открытом космосе. Частично в этом виновата плохая физика, частично — ужасная работа с виртуальным миром. Этого всего нет у Between the Stars, ведь авторы явно космос любят и хотят, чтобы игр проект ощущался на голову выше конкурентов. Физика мне прямо очень понравилась — она «тягучая», спокойная, без рывков и прочих элементов, которые не свойственны космосу. Корабли бороздят просторы галактики и ты буквально ощущаешь, что это настоящий полет. Кроме того, полеты сильно затруднены разного рода космическими объектами — нужно облетать скопления астероидов, нужно прокладывать оптимальный маршрут и все в таком духе. То есть, нужно действовать так, как действовал бы настоящий капитан корабля. И в этом заключается главная особенность Between the Stars.

Сражения

Там, где есть космические корабли, всегда будут космические сражения. И перестрелки здесь крайне оживленные — просто висеть на месте и стрелять по врагу нельзя. Стоит отметить, что у каждого корабля есть энергетический щит, который поглощает часть урона. То есть, по вам могу стрелять из нескольких орудий, а вы не получаете при этом урон, ведь на себя все берет щит. Однако, если щит пробить, то урон будет получать уже космический корабль. Так вот, во время боя нужно постоянно маневрировать, чтобы выстрелы врага уходили мимо вас или попадали в окружающие вас объекты. Например, у меня небольшой корабль, который неплохо маневрирует и в обломках астероидов победить меня почти невозможно — легко уходишь с линии огня, прячется в обломках и изредка стреляешь по неповоротливому врагу. И подобных тактик очень много, главное научиться правильно управлять кораблем.

Управление

Я попробовал игру с геймпадом и клавиатурой. Стоит сказать, что оба варианта могут похвастаться сильными и слабыми сторонами. К примеру, на геймпаде намного проще маневрировать — стики позволяют хорошо уходить в нужную сторону от выстрелов, заманивая врагов в ловушку. Это действительно очень удобно и в целом летать намного приятнее на геймпаде. Но, стрелять в этой игре нужно предельно точно и с геймпадом это у меня не получается реализовать, а вот мышкой — очень даже. Получается, что в любом случае вам нужно будет привыкать к типу управления и получать удовольствие от сильных сторон того или иного типа контроллера. Но, в целом, претензий к управлению у меня нет.

Итог

Я обожаю космос и все, что с этим связано — игры, фильмы, сериалы, книги. Конечно, далеко не весь контент на эту тему получается достойным, но чаще всего, если разработчики тоже любят космос, можно получить массу удовольствия от происходящего. В игре Between the Stars я действительно наслаждаюсь как полетами в открытом пространстве, так и стрельбой по вражеским кораблям. А ведь здесь еще и сюжет неплохой, есть масса увлекательных заданий и всего в таком духе. Если вы любите космические корабли и хотите попробовать себя в роли космического путешественника, то это — идеальная игра.

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