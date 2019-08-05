Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...

Сюжет

Есть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров. Естественно, это немного разочаровывало тех, кто не хотел покупать приставку или не мог этого сделать, но теперь у вас есть возможность попробовать одну из лучших игр современности на своем ПК с клавиатурой и мышкой.

Управление

Разработчики предлагают вам два варианта прохождения игры — вы можете изучать сюжет так, как задумал его автор проекта, или в хронологическом порядке. Стоит сказать, что первый вариант более интересен, так как сценаристы подают вам развитие предыстории персонажа вместе с событиями, которые ее окружают. Но, в целом, любой из вариантов приносит удовольствие и я бы даже посоветовал пройти один раз в стандартном режиме, а второй раз в хронологическом. Сама же история крайне увлекательна и рассказывает нам про девушку по имени Джоди, которая почему-то связана с духом Айденом посредством незримой связи. Он является неким ангелом хранителем и всегда находится рядом с девушкой, на чем и построен весь сюжет — дух не только умеет быть рядом, но и способен дать по голове обидчику, который его даже не видит. Обойдемся без спойлеров, но, поверьте, сюжет готов вас удивлять на каждом шагу.

Выбор

Разработчики предоставляют вам возможность играть на ПК с клавиатурой и мышкой, что даже порой удобнее, чем с геймпадом. Но, в целом, геймплея здесь практически нет, так что вы можете совершенно спокойно брать в руки любой контроллер и получать от него массу удовольствия — управление сведено к быстрым событиям, в которых вам нужно просто нажимать на нужную кнопку и тянуть мышку вверх или вниз. Изначально проект задумывался как проект, в котором вам не нужно будет много играть — достаточно сидеть и созерцать то, что происходит на экране. Так что переживать не стоит, плюс есть в настройках функция, которая еще сильнее упрощает вам прохождение — просто понизьте сложность, если вам совсем лень на кнопки нажимать. В этом плане проект выглядит даже более качественно, чем Heavy Rain, которая тоже построена на том же управлении. Там, правда, было все очень ужасно.

Итог

Стоит отметить, что разработчик по имени Дэвид Кейдж всегда славился именно тем, что он делает игры с возможностью выбора, который потом влияет на развитие событий в будущем. В Heavy Rain, например, можно было сделать своего героя психически нездоровым и он в конце умирал, либо же вы можете в самом начале сюжета потерять ключевого персонажа и он вам не поможет в особенно важной ситуации. Там ваш выбор действительно влиял на то, что будет дальше, а вот в Beyond: Two Souls такого уже нет. Вы можете повлиять на действия персонажа и они изменят развитие событий только на одном уровне, дальше сюжет все равно развивается так, как задумали сценаристы. То есть, вы никак не сможете в первой сцене что-то сделать, что повлияет на пятую или десятую — они все являются автономными и никак не взаимодействуют. Действительно выбор вам дуют только в самом конце, что немного разочаровывает.

Игра довольно интересная своим сюжетом, вот только в нем очень много логических ошибок, не позволяющих вдоволь насладиться процессом прохождения. Например, сцена с вечеринкой мне кажется невероятно скучной и наигранной — сначала парень говорит с нами, как нормальный человек, обнимает и даже целует в порыве чувств, а через секунду все это забывает и начинает издеваться. Да и любая сцена с ЦРУ это курам на смех — столько пафоса и столько ошибок делают разве что стажеры в охране, не более. Но, в целом могу сказать, что игра достойна внимания.