Обзор Biped. Новый взгляд на платформеры

Управление

Сегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая нам сразу понравилась и привлекла внимание аудитории. Разработчики используют необычные механики и требуют от геймера отличную реакцию в жанре, который обычно был казуальным. Давайте посмотрим, что же в проекте такого уникального, а потом решим, стоит ли тратить свое время и деньги на данную игру.

Геймплей

Стоит сразу выделить один серьезный недостаток проекта, который лично автора этого обзора сильно разочаровал. Дело в том, что управление в игре создано исключительно под геймпад и играть без него у вас попросту не получится. Кроме того, управление и обучение в игре написано под фирменный геймпад компании Microsoft, тогда как на всех остальных геймпадах в мире играть вам будет крайне тяжело, ведь нужно будет буквально угадывать, какую клавишу или действие нужно совершить. Учитывая, что это довольно сложный платформер, в котором нужно нажимать много клавиш одновременно и вовремя, такое управление приносит лишь негодование и портит нервы. Все же хочется, чтобы игра, которая выходит на ПК, отлично работала и на клавиатуре с мышкой, как это изначально и задумано, а уже потом на геймпаде. Разработчики этой игры почему-то решили, что про клавиатуру с мышкой можно забыть.

Кооператив

Собственно, к самому игровому процессу никаких претензий нет — разработчики придумали массу интересных геймплейных механик, которые требуют от игрока хорошую реакцию и достаточно точных нажатий. Например, мне очень понравился уровень с ледяными платформами на стенах — каждый раз, когда вы отцепляетесь от платформы, она трескается и вернуться на нее уже нельзя. Это достаточно сложный участок карты, где любое неверное движение приводит к проигрышу. С другой стороны, таких моментов со сложностями будет достаточно много и геймер от этого получит тонну положительных эмоций и радости. Разработчики показали уйму интересных уровней, квестов и преград, так что пользователь вполне насладится прохождением этой игры. Более того, проходить ее можно в одиночестве, или в кооперативе. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, о которых мы сейчас и поговорим.

Итог

Играя в одиночестве, то есть в соло-режим, пользователь вынужден делать массу действий одновременно. Это крайне сложно, но если вы привыкните, то можно смело проходить игру самостоятельно без помощи кого-либо. С другой стороны, игра поддерживает кооперативное прохождение и если вы хотите играть с другом или подругой, то такая возможность есть и отлично проработана. Два персонажа в процессе прохождения показывают море комичных ситуаций, когда кто-то не дотянулся или не вовремя среагировал, уничтожив прохождение и другому человеку. Взаимодействий очень много, это все крайне интересно и весело, плюс у геймеров всегда будет возможность поменяться местами или попробовать пройти уровень как-то иначе. Любая игра становится более увлекательной при наличии кооперативного прохождения, особенно если у вас есть друг, который готов в это играть.

Мне данная игра больше всего понравилась за свои механики и сложные уровни — мы привыкли к тому, что большинство современных платформеров используют одни и те же механики, которые надоедают на второй минуте прохождения. У этого проекта все сделано более привлекательно и интересно, управление еще бы сделать более удобным для пользователей без геймпада и можно было бы посоветовать игру всем и каждому. Пока что без геймпада сюда соваться просто нет смысла, так как играть вы не сможете совершенно.