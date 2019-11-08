Обзор Black Survival: Eternal Return. Впечатления от бета-теста

2019-11-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Black Survival: Eternal Return; [92]
Как я уже не раз говорил, современные небольшие студии довольно часто радуют нас качественным контентом за вполне разумные деньги и они готовы идти на риски, экспериментируя с механиками и возможностями. Это далеко не всегда успешные решения, но в целом играть в такие игры куда интереснее, чем в крупные релизы. Итак, давайте смотреть, чем же игра так хороша.

Геймплей

Игровой процесс мне довольно понравился — персонаж путешествует по виртуальному миру, заглядывает в разные ящики, склады и контейнеры в поисках предметов, постепенно улучшает свою экипировку и продолжает путь по локации. Иногда нам будут встречаться противники, которые могут нанести приличный урон, так что нужно всегда брать все ресурсы, которые вообще доступны, чтобы получить максимально эффективного персонажа для сражения. Иногда это легко, иногда ресурсов для улучшения найти не получается и тогда приходится страдать во время боя. Также стоит понимать, что у персонажа есть умения, их тоже нужно прокачивать и благодаря этому процессу улучшения вы можете достаточно спокойно двигаться по уровням, драться с врагами и продвигаться дальше. Этот процесс очень увлекает и оторваться действительно тяжело, особенно если вы любите всевозможные обыски локаций и всего в таком духе.

Графика

Крайне положительно могу отозваться и о графической составляющей проекта — разработчики при наличии вида сверху смогли предоставить игроку достаточно детализированный виртуальный мир, в котором картинка смотрится приятно. Особенно порадовали тени и работа с мелким объектами, ведь геймер сможет не просто бегать драться с врагами, но и наслаждаться проработкой локаций, атмосферой. Отдельно хотелось бы похвалить проработку персонажей и их анимаций умений — выглядит крайне стильно и современно, нет резких рывков, все очень плавно работает. Конечно, это не самая реалистичная в мире игра, ведь проект все же создавали при достаточно ограниченном бюджете, но у разработчиков получилось сделать картину яркой, сочной и красивой, а большего нам и не требуется. Да и нагрузка на видеокарту довольно слабая, нет проблем с FPS и прочими моментами.

Недостатки

Конечно, стоит понимать, что игра к нам попала не в релизной версии, так что говорить об оптимизации мы изначально не планировали. Но потом оказалось, что здесь и так все хорошо — за все время тестирования игры я не заметил каких-либо багов, вылетов, проблем с частотой кадров и так далее. Игра работает именно так, как должна, без серьезных просадок FPS. Это очень порадовало и хотя некоторые недоработки все же были замечены, они вскоре будут исправлены. Разработчики уже на данной стадии показали, что игра пригодна для прохождения и если вы боялись брать новинку именно из-за этого, то не стоит. Я всего пару раз заметил недоработки, которые меня могут разочаровать, но нужно понимать, что в релизных версиях некоторых игр порой недоработок больше, чем в данной версии проекта. Именно по этому мы и решили поставить игре хорошую оценку — она того заслужила на сто процентов.

Итог

Продукт довольно качественный, хотя это вроде как игра в стадии тестирования и она еще не совсем готова к релизу. Тем не менее уже сейчас вы можете получить новинку, попробовать ее, оценить персонажей и классы героев, потренироваться в нападении и поиске лута, получать от этого массу эмоций и наслаждения. То есть, разработчики вроде как еще улучшают игру, но она уже сейчас выглядит достаточно круто и я могу спокойно посоветовать ее абсолютно всем читателям нашего сайта. Это достойное решение.

Комментарии и отзывы Black Survival: Eternal Return
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