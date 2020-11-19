Обзор Bridge Constructor: The Walking Dead. Необычная коллаборация

Что будет, если совместить сюжетную линию популярного сериала про зомби, пошаговую стратегию и симулятор постройки мостов? Вероятно, это будет довольно необычное решение, особенно при учете огромного набора конкурентов, которые лишены двух основных бонусов Bridge Constructor: The Walking Dead. Итак, окунемся же в виртуальный мир, пораженный различными монстрами и неприятными ситуациями, из которых можно спастись только при помощи смекалки и моста.

Строй с умом

В плане механик самого строительства моста, а эта механика здесь является ключевой, ничего невероятного разработчики не показали, но порадовали реалистичной физикой. То есть, вы все так же, как и в других подобных проектах, можете брать и строить основное полотно моста, делать опоры или придумывать какие-то другие варианты укрепления моста, после чего запускать тестирование своего творения. В определенных ситуациях ваши наработки не будут работать, так что нужно будет их заново переделывать и пробовать заново, но конечный результат рано или поздно сработает, в этом можете не сомневаться. Главное помнить, что экономить на ресурсах не стоит, так как лучше сделать мост впритык к лимиту дерева, чем пытаться сэкономить и в итоге не построить рабочего варианта вообще. Это важный момент, так как я пытался несколько раз сделать экономный вариант и в итоге просто тратил время впустую.

Пошаговая стратегия

Помимо обычного строительства мостов в игре реализована ещё и механика пошаговой стратегии, где пользователям нужно думать над тем, куда отправить своих персонажей, какие действия им задать и как добиться успеха. Иногда эти задания крайне простые — отправить персонажа вверх по мосту, скинуть на зомби предмет, который их точно уничтожит, и пойти дальше. Но когда персонажей в сценарии становится больше одного — начинаются трудности. В этом случае пользователю нужно думать гораздо больше о том, как действовать и что делать, как спланировать передвижения персонажей и как успеть все сделать вовремя. Хорошо хоть вариантов действий не так много, чтобы пользователь мог не сломать голову буквально сразу. Но, конечно, постепенно сложность заданий повышается, так что нужно тренировать свои навыки планирования и постепенно добиваться успеха.

Сюжетная линия

Стоит сказать, что сюжетная линия, связанная с одноименным сериалом, просто не может не радовать — мы уверены, что среди наших читателей есть море фанатов данного проекта. И им точно понравится то, что игрок не просто строит мосты для условных автомобилей, поездов или грузовиков, а делает это более осознанно для спасения выживших после эпидемии. Иногда нам нужно сделать мост, чтобы прошли зомби, а персонажи, выжившие, смогли спастись от них. Иногда задача противоположная — нужно построить мост для выживших, дабы те спаслись от монстров и двинулись дальше. То есть, связь с сериалом самая прямая, это круто и такие коллаборации проектов нам очень нравятся.

Итог

Конструкторов мостов на рынке очень много — какие-то из них достаточно странно работают, другие радуют своими механиками, третьи просто не интересны. У данной игры помимо самой механики строительства есть еще и дополнительные элементы привлечения внимания — здесь реализована механика пошаговых действий, которая в корне меняет отношение к игровому процессу, при этом есть сюжет из сериала «Ходячие мертвецы», что тоже приятно и интересно, а ещё разработчики дают возможность насладиться интересным повествованием на целых пять глав. Именно благодаря этому игра заслуживает внимания — она не такая, как конкуренты, и выгодно от них отличается.
Комментарии и отзывы Bridge Constructor: The Walking Dead
Обзоры:
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco UltraОбзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco Ultra
Обзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресло с вентилируемой спинкойОбзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресло с вентилируемой спинкой
Новости:
Обзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac Pro

К сожалению, даже устройства Apple при всем внимании к удобству эксплуатации, грешат, казалось бы, очевид...
Обзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеров

Сегодня героем нашего обзора будет триггер для смартфонов GameSir F4 Falcon. Для него заявлена поддержка ...
Три новых цвета ремешков Apple Watch

Компания Apple решила разнообразить линейку силиконовых ремешков для Apple Watch и добавила три новых цве...
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Обзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгонаОбзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгона
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2
Xiaomi представила новый многофункционал...
Xiaomi представила новый многофункционалXiaomi запустила новый продукт MIJIA - это многофункциональный умный электрический чайник Mijia, который ...
Портативная консоль GPD Win 3 построена ...
Портативная консоль GPD Win 3 построена Компания GPD представила новую портативную игровую консоль Win 3, которая скоро появится на краудфандинго...
OnePlus 8T показали в официальном видео...
OnePlus 8T показали в официальном видеоКомпания OnePlus опубликовала официальное тизер-видео флагманского смартфона OnePlus 8T, официальная през...
Zalman M3 Plus RGB официально представле...
Zalman M3 Plus RGB официально представлеВ последнее время компьютерных корпусов выпускают не так много, как хотелось бы, так как производители по...
27-дюймовый 2K-монитор BOE Smart Screen ...
27-дюймовый 2K-монитор BOE Smart Screen Компания BOE пополнила ассортимент мониторов моделью Smart Screen, который получил 27-дюймовую матрицу AD...
Новая звуковая система от Creative - Sta...
Новая звуковая система от Creative - StaКомпания Creative выпустила усовершенствованного преемника уже существующего Creative Stage. Новый Stage ...
Samsung Galaxy M62 уже в разработке...
Samsung Galaxy M62 уже в разработкеСмартфоны серии Galaxy M были бестселлерами компании Samsung с момента их дебюта. Теперь, согласно утечка...
Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh си...
Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh сиКлассический сценарий установки роутеров в квартире предполагает его размещение в коридоре, он хорош, ког...
Старые смартфоны Pixel получат новые фун...
Старые смартфоны Pixel получат новые фунВладельцы старых смартфонов Pixel, таких как Pixel 2 и 2 XL, получат новую версию 8.1 для приложения Came...
Смартфон Vivo S7e 5G получит SoC Dimensi...
Смартфон Vivo S7e 5G получит SoC DimensiСетевые инсайдеры раскрыли подробности о смартфоне Vivo с кодовым наименованием V2031EA, который должен п...
Обзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с р...
Обзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с рРозетки в нужном количестве, расположенные в пределах быстрого доступа, в большинстве наших квартир остаю...
Объектив Fujifilm XF50mmF1.0 R WR будет ...
Объектив Fujifilm XF50mmF1.0 R WR будет В сети появились подробности об объективе Fujifilm XF50mmF1.0 R WR, официальный дебют которого ожидается ...
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Лучшая микроволновка. Samsung MW5000TЛучшая микроволновка. Samsung MW5000T
Лучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouchЛучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouch
Обзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиляОбзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиля
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor