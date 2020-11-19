Обзор Bridge Constructor: The Walking Dead. Необычная коллаборация

Строй с умом

Что будет, если совместить сюжетную линию популярного сериала про зомби, пошаговую стратегию и симулятор постройки мостов? Вероятно, это будет довольно необычное решение, особенно при учете огромного набора конкурентов, которые лишены двух основных бонусов Bridge Constructor: The Walking Dead. Итак, окунемся же в виртуальный мир, пораженный различными монстрами и неприятными ситуациями, из которых можно спастись только при помощи смекалки и моста.

Пошаговая стратегия

В плане механик самого строительства моста, а эта механика здесь является ключевой, ничего невероятного разработчики не показали, но порадовали реалистичной физикой. То есть, вы все так же, как и в других подобных проектах, можете брать и строить основное полотно моста, делать опоры или придумывать какие-то другие варианты укрепления моста, после чего запускать тестирование своего творения. В определенных ситуациях ваши наработки не будут работать, так что нужно будет их заново переделывать и пробовать заново, но конечный результат рано или поздно сработает, в этом можете не сомневаться. Главное помнить, что экономить на ресурсах не стоит, так как лучше сделать мост впритык к лимиту дерева, чем пытаться сэкономить и в итоге не построить рабочего варианта вообще. Это важный момент, так как я пытался несколько раз сделать экономный вариант и в итоге просто тратил время впустую.

Сюжетная линия

Помимо обычного строительства мостов в игре реализована ещё и механика пошаговой стратегии, где пользователям нужно думать над тем, куда отправить своих персонажей, какие действия им задать и как добиться успеха. Иногда эти задания крайне простые — отправить персонажа вверх по мосту, скинуть на зомби предмет, который их точно уничтожит, и пойти дальше. Но когда персонажей в сценарии становится больше одного — начинаются трудности. В этом случае пользователю нужно думать гораздо больше о том, как действовать и что делать, как спланировать передвижения персонажей и как успеть все сделать вовремя. Хорошо хоть вариантов действий не так много, чтобы пользователь мог не сломать голову буквально сразу. Но, конечно, постепенно сложность заданий повышается, так что нужно тренировать свои навыки планирования и постепенно добиваться успеха.

Итог

Стоит сказать, что сюжетная линия, связанная с одноименным сериалом, просто не может не радовать — мы уверены, что среди наших читателей есть море фанатов данного проекта. И им точно понравится то, что игрок не просто строит мосты для условных автомобилей, поездов или грузовиков, а делает это более осознанно для спасения выживших после эпидемии. Иногда нам нужно сделать мост, чтобы прошли зомби, а персонажи, выжившие, смогли спастись от них. Иногда задача противоположная — нужно построить мост для выживших, дабы те спаслись от монстров и двинулись дальше. То есть, связь с сериалом самая прямая, это круто и такие коллаборации проектов нам очень нравятся.

Конструкторов мостов на рынке очень много — какие-то из них достаточно странно работают, другие радуют своими механиками, третьи просто не интересны. У данной игры помимо самой механики строительства есть еще и дополнительные элементы привлечения внимания — здесь реализована механика пошаговых действий, которая в корне меняет отношение к игровому процессу, при этом есть сюжет из сериала «Ходячие мертвецы», что тоже приятно и интересно, а ещё разработчики дают возможность насладиться интересным повествованием на целых пять глав. Именно благодаря этому игра заслуживает внимания — она не такая, как конкуренты, и выгодно от них отличается.