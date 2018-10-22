Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без сюжета хорошо

2018-10-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Call of Duty: Black Ops 4; [168]
В жанре шутеров сейчас очень много достойных проектов — крупные студии запускают свои вариации королевских битв, неплохо работают в классическом направлении «стреляло». Но, давайте будем честными — геймер желает играть лишь в Battlefield или Call of Duty. Эти две франшизы на протяжении громадного периода времени являются наиболее популярными в своём жанре и большая часть аудитории воюет именно в этих проектах. К сожалению, или к счастью, EA перенесла релиз своего шутера на ноябрь, так что классического сравнения двух титанов пока что не будет. Зато у нас есть возможность уделить максимум времени Call of Duty: Black Ops 4 и рассказать вам о её сильных и слабых сторонах. Игра получилась просто шикарной, как мне кажется, особенно если вы большой фанат мультиплеера и не очень любите воевать из всевозможных бластеров. Здесь этого нет, только огнестрельное оружие.

Геймплей

Воевать в Call of Duty: Black Ops 4 очень комфортно. Я играл абсолютно во все части франшизы и могу сказать, что в этот раз темп боя подобрали максимально удобный для большей части аудитории. Он не слишком быстрый, но и не нудный. У нас теперь нет беготни по стенам и есть всего один класс, который может карабкаться по стенам и быстро перемещаться в воздушном пространстве. Все остальные персонажи бегают ногами по земле, могут лишь через ящики какие-то перепрыгнуть и все. Никакого вам паркура, прыжков на голову сопернику и всего в таком духе. Да и оружие стало чуточку проще, не нужно осваивать десятки разнообразных непонятных винтовок. Здесь у нас летают пули, взрываются гранаты и используются БПЛА. Все, как мы любим. Сражаться весело, увлекательно, есть возможность без труда освоиться на любой карте и получать от боя удовольствие и положительные эмоции. Для этого, правда, нужно иметь неплохую реакцию.

Улучшения

Система прокачки классов здесь такая же, как и в предыдущих частях Black Ops. Вы после достижения пятого уровня можете создать класс, выбрать винтовку и отправиться в бой. За успешные убийства вам начисляют очки, которые потом трансформируются в опыт винтовки. Чем выше уровень оружия, тем больше вам дают разнообразных обвесов — прицелы, приклады, ручки и обоймы. Эти элементы улучшения позволяют настроить винтовку под себя и убивать врагов более активно. Отмечу, что на большей части автоматов лазерный прицел установлен по умолчанию, раньше его ставили отдельным модулем. Удобно.

Персонажи

Разработчики вернулись к героям, которыми мы будем играть. В некоторых сериях франшизы мы воевали за безликих персонажей, теперь же у нас есть целый список действующих лиц с уникальными умениями. Вы выбираете себе героя и отправляетесь в бой, используя сильные стороны персонажа. Например, есть герои, которые могут видеть через стены (Рекон), есть те, что бросают гранаты или поджигают врагов из пушки. Все они уникальны и позволяют совершенно иначе посмотреть на поле боя. И, конечно, выглядят они тоже весьма интересно, с массой деталей экипировки.

Итог: 10/10

Я являюсь преданным фанатом Call of Duty ещё со школьных времён, когда про мультиплеер ещё никто даже и не думал. Сейчас серия кардинально изменилась — сюжета нет, зато есть крутой мультиплеер. Лучше ли от этого стало? Да, без всякого сомнения. Теперь сражаться с врагами действительно интересно, карты продуманы до мелочей, есть тьма улучшений, крутых стволов и самобытных героев. В сюжете вообще нет необходимости, когда можно пойти в онлайн и воевать сотнями часов подряд. Особенно это будет приятно тем, кто ранее сюжет даже не открывал. А уж Затмение стоит отдельной статьи.


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