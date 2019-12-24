Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобильный шутер

2019-12-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Call of Duty: Mobile; [142]
Многие владельцы смартфонов почему-то уверены, что на рынке мобильных видеоигр нет достойных релизов, на которые стоит обратить свое внимание. Однако это совершенно не так, ведь некоторые компании делают действительно крутые продукты и готовы радовать аудиторию шикарным геймплеем. Правда, донат никуда не денется.

Управление

Стоит сказать, что разработчики Call of Duty: Mobile довольно ответственно подошли к созданию управления для своего шутера — это действительно выглядит удобно и использовать смартфон в качестве основной игровой платформы комфортно. Вы можете выбрать вариант с автоматической стрельбой, можете поставить клавишу стрельбы на кнопку, можете настроить различные параметры, а в настройках есть еще и продвинутый режим, где можно откалибровать море информации — там и скорость реакции, и чувствительность сенсора и море других переключателей и ползунков. Геймеры, которые впервые попробуют эту игру, получат от нее море наслаждения, а опытные игроки смогут еще и настроить все для максимального комфорта во время сражений. Отличный подход со стороны разработчиков — они дают игроку то, чего он хочет, а большего нам и не нужно. Кроме того, геймпады никто не запрещал — с ними играть еще легче.

Игровой процесс

Мне очень понравилось воевать в Call of Duty: Mobile, так как игровой процесс почти ничем не отличается от аналогичного в оригинальном шутере для ПК. У вас есть персонаж, которого можно настраивать по внешнему виду, перкам и оружию. Перки открываются в ходе набора уровня, косметические предметы выдают за победы или за постоянный онлайн, а оружие прокачивается от полученного в бою опыта. То есть, если вы берете автомат и воюете исключительно с ним, то довольно быстро вы накопителе очки опыта и улучшите свое оружие до максимального уровня. С открытием уровней у оружия появляются дополнительные модули, которые улучшают нашу стрельбу, увеличивают урон и все в таком духе. Правда, количество установленных модулей ограничено, так что приходится выбирать. В бою же все стандартно — врагов нужно убивать, чтобы зарабатывать очки и побеждать в раундах.

Донат

Естественно, если вы решили поиграть в бесплатную игру такого качества, да еще и от столь крупного издателя, то стоит понимать, что с вас будут тянуть деньги. Для начала разработчик показывает весьма приятные баннеры с предложением купить набор, который позволит стрелять точнее или просто выглядеть круче. Далее, нам покажут боевой пропуск, который в бесплатном варианте очень беден и скучен, а вот в платном варианте вас буквально завалят подарками, бонусами, скинами и прочими вещами. Кроме того, есть еще и магазин оружия, где купить новый ствол можно исключительно за валюту, которая продается за реальные деньги. Это все сначала немного пугает и разочаровывает, но нужно понимать, что это мобильный шутер, а скины не позволяют стрелять точнее. Так что на донат довольно быстро перестаешь обращать внимания, ведь уровня скила он не повышает совершенно.

Итог

На рынке мобильных видеоигр серьезных релизов почти нет, как бы некоторые разработчики не старались. И эта игра является ярким примером, что можно делать крутые проекты, можно ими наслаждаться и получать от них море положительных эмоций. Да, для начала нужно будет немного потренироваться, чтобы начать побеждать противников, но потом игра раскроет себя на триста процентов. Все же карты, оружие и геймплей здесь шикарные, куда лучше, чем в любом другом мобильном шутере на текущий момент. А значит фанаты точно не пройдут мимо.

Комментарии и отзывы Call of Duty: Mobile
Российская компания BQ представила недор...
Российская компания BQ представила недорВ России выходит новый смартфон BQ 6022G Aura с 6-дюймовым экраном. Гаджет получил 4-ядерный мобильный чи...
Компания VIVIFY представила новый оптово...
Компания VIVIFY представила новый оптовоТак как дисплее с разрешением 8К становятся все более популярнее, VIVIFY анонсировала новый HDMI кабель, ...
Новый вариант Honor V30 базируется на то...
Новый вариант Honor V30 базируется на тоБренд Honor выпускает в продажу новый вариант смартфона V30 с 6,57-дюймовым экраном. В основе устройства ...
Корпус часов Honor Magic 2 изготовлен из...
Корпус часов Honor Magic 2 изготовлен изУмные часы Honor Magic 2 с NFC поступили в продажу. Корпус часов изготовлен из авиационной стали 361L, а ...
OWC анонсировала твердотельный накопител...
OWC анонсировала твердотельный накопителAccelsior 4M2 является самым высокопроизводительным твердотельным накопителем OWC. Это идеальное решение ...
Стартовали продажи телефона BQ 2814 Shel...
Стартовали продажи телефона BQ 2814 ShelBQ выпустил в продажу недорогой раскладной телефон BQ 2814 Shell Duo стоимостью в 2690 рублей. Гаджет пол...
Часы Garmin Fenix 6X Pro Solar получат ф...
Часы Garmin Fenix 6X Pro Solar получат фКомпания Garmin готовит к выпуску новые наручные смарт-часы Fenix 6X Pro Solar. Гаджет получит функцию по...
Meizu готовит флагман на 2020 год...
Meizu готовит флагман на 2020 годМногие пользователи уже успели позабыть о компании Meizu, которая длительное время пыталась вернуться на ...


Обзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офисаОбзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офиса
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский армейский нож с 14 функциямиОбзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский армейский нож с 14 функциями
Обзор SVEN PS-88. Портативная акустическая система с BluetoothОбзор SVEN PS-88. Портативная акустическая система с Bluetooth
Обзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игрОбзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игр
Обзор плюсов и минусов Motorola Moto E6 Plus 4/64GB. Бюджетный смартфон со съемной батареейОбзор плюсов и минусов Motorola Moto E6 Plus 4/64GB. Бюджетный смартфон со съемной батареей
Предварительный обзор LG 32UN880. Необыч...
Предварительный обзор LG 32UN880. НеобычСовсем скоро на выставке CES 2020 нам покажут очень много интересных продуктов, которые существенно отлич...
Обзор Star Wars: Галактика героев. Непло...
Обзор Star Wars: Галактика героев. НеплоРазработчики мобильных игр довольно часто берут за основу популярную франшизу и делают по ней крутой прое...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные ...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные Давайте поговорим о довольно необычном смартфоне, который при наличии неких недостатков все равно являетс...
Предварительный обзор MSI Creator 17. Оч...
Предварительный обзор MSI Creator 17. ОчНа рынке ноутбуков довольно давно не было ничего интересного, так как крупные производители просто повыша...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation ...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation Уходящий год оказался воистину насыщенным по количеству годных игр в особенности для PlayStation 4. Мы со...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1На рынке довольно много интересных решений, которые выдают отличные характеристики и качество картинки, н...
Обзор Tiny Room. Шикарная головоломка...
Обзор Tiny Room. Шикарная головоломкаСамое время попробовать достаточно крутой интересный мобильный проект, который увлекает не меньше, чем ст...
BQ подвела итоги года и рассказала о пла...
BQ подвела итоги года и рассказала о пла17 декабря в Москве российская компания BQ рассказала о своих результатах за прошедший год и поделилась п...
Bowers & Wilkins представила беспроводну...
Bowers & Wilkins представила беспроводну17 декабря в Москве состоялась презентация новой мультирум-линейки Formation от Bowers & Wilkins, в кото...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A01...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A01В последнее время компания Samsung показала достаточно крутые продукты в среднем сегменте, но пришла пора...
Обзор Эволюция. Следим за развитием Земл...
Обзор Эволюция. Следим за развитием ЗемлДавайте поговори о довольно увлекательной игре, которая разработана относительно небольшой студией. Пока ...
Обзор Parla X. Учим английский...
Обзор Parla X. Учим английскийСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном и удобном приложении, которое позволит вам наслаждаться...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor