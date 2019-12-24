Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобильный шутер

Управление

Многие владельцы смартфонов почему-то уверены, что на рынке мобильных видеоигр нет достойных релизов, на которые стоит обратить свое внимание. Однако это совершенно не так, ведь некоторые компании делают действительно крутые продукты и готовы радовать аудиторию шикарным геймплеем. Правда, донат никуда не денется.

Игровой процесс

Стоит сказать, что разработчики Call of Duty: Mobile довольно ответственно подошли к созданию управления для своего шутера — это действительно выглядит удобно и использовать смартфон в качестве основной игровой платформы комфортно. Вы можете выбрать вариант с автоматической стрельбой, можете поставить клавишу стрельбы на кнопку, можете настроить различные параметры, а в настройках есть еще и продвинутый режим, где можно откалибровать море информации — там и скорость реакции, и чувствительность сенсора и море других переключателей и ползунков. Геймеры, которые впервые попробуют эту игру, получат от нее море наслаждения, а опытные игроки смогут еще и настроить все для максимального комфорта во время сражений. Отличный подход со стороны разработчиков — они дают игроку то, чего он хочет, а большего нам и не нужно. Кроме того, геймпады никто не запрещал — с ними играть еще легче.

Донат

Мне очень понравилось воевать в Call of Duty: Mobile, так как игровой процесс почти ничем не отличается от аналогичного в оригинальном шутере для ПК. У вас есть персонаж, которого можно настраивать по внешнему виду, перкам и оружию. Перки открываются в ходе набора уровня, косметические предметы выдают за победы или за постоянный онлайн, а оружие прокачивается от полученного в бою опыта. То есть, если вы берете автомат и воюете исключительно с ним, то довольно быстро вы накопителе очки опыта и улучшите свое оружие до максимального уровня. С открытием уровней у оружия появляются дополнительные модули, которые улучшают нашу стрельбу, увеличивают урон и все в таком духе. Правда, количество установленных модулей ограничено, так что приходится выбирать. В бою же все стандартно — врагов нужно убивать, чтобы зарабатывать очки и побеждать в раундах.

Итог

Естественно, если вы решили поиграть в бесплатную игру такого качества, да еще и от столь крупного издателя, то стоит понимать, что с вас будут тянуть деньги. Для начала разработчик показывает весьма приятные баннеры с предложением купить набор, который позволит стрелять точнее или просто выглядеть круче. Далее, нам покажут боевой пропуск, который в бесплатном варианте очень беден и скучен, а вот в платном варианте вас буквально завалят подарками, бонусами, скинами и прочими вещами. Кроме того, есть еще и магазин оружия, где купить новый ствол можно исключительно за валюту, которая продается за реальные деньги. Это все сначала немного пугает и разочаровывает, но нужно понимать, что это мобильный шутер, а скины не позволяют стрелять точнее. Так что на донат довольно быстро перестаешь обращать внимания, ведь уровня скила он не повышает совершенно.

На рынке мобильных видеоигр серьезных релизов почти нет, как бы некоторые разработчики не старались. И эта игра является ярким примером, что можно делать крутые проекты, можно ими наслаждаться и получать от них море положительных эмоций. Да, для начала нужно будет немного потренироваться, чтобы начать побеждать противников, но потом игра раскроет себя на триста процентов. Все же карты, оружие и геймплей здесь шикарные, куда лучше, чем в любом другом мобильном шутере на текущий момент. А значит фанаты точно не пройдут мимо.