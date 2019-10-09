Обзор Castle Woodwarf 2. Пиксельные драконы

2019-10-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Castle Woodwarf 2; [17]
Пришло время окунуться в удивительный мир войны против монстров и включить мозги на сто процентов, ведь иначе победить будет просто нереально. Новая игра готова удивить преданных фанатов жанра необычными механиками и стильной картинкой, которая помещается в 81 мегабайт в памяти вашего компьютера. Итак, давайте начинать наше сражение со злом.

Игровой процесс

Геймплейная составляющая проекта довольно простая и понятная любому, кто хоть раз играл в проекты жанра Tower Defense. Только если обычно мы видим карту сверху, то сейчас нам показывают виртуальный мир сбоку и это главное отличие. В правой части экрана расположен выход врагов, откуда они будут идти в нашу сторону, а в левой части экрана находится выход для наших солдат. Стоит отметить, что враги хотят прорвать нашу линию обороны и пробраться дальше на базу, чего мы допустить никак не можем и ради этого используем своих отважных воинов. Нам нужно отправлять в бой свою армию, дабы враг умирал и не мог пробраться на нашу базу, в этом и заключается весь игровой процесс. Нельзя сказать, что проект чем-то удивил в плане геймплея, но в это весело играть и проходить волны противников тоже. Особенно на более высоком уровне сложности, когда противник действительно силен и опасен.

Враги

Очень порадовало разнообразие противников, которые не только внешне выглядят иначе, но и обладают своими уникальными особенностями. К примеру, есть довольно медлительные монстры, которые при этом могут похвастаться приличным запасом здоровья. Если такого врага не остановить вовремя или не выставить достаточно урона, то он просто пройдет мимо вашей линии обороны и никто ему не помешает. Есть также летучие противники, которые двигаются по воздуху и обычные солдаты с мечами их не могут уничтожить, так что нужно заниматься наймом лучников или магов. Это все вынуждает постоянно думать, анализировать и строить стратегию, дабы потом оперативно выбирать себе воинов для защиты базы. Такой подход лично мне очень понравился — игра позволяет напрягать мозги и думать в ускоренном режиме, что в других проектах происходит крайне редко. Я бы даже сказал слишком редко.

Графика

Стоит отметить, что в современных играх графика уже давно не является основным параметром, так как пользователи привыкли обращать внимание сначала на геймплей, а потом уже на все остальное. Тем не менее, могу с уверенностью сказать, что у данной игры картинка очень привлекательная, хоть и создана из пикселей. Разработчики постарались и придумали весьма интересных персонажей, которые выглядят крайне стильно, плюс общая графика тоже неплохая. Стоит отметить, что рисунок из пикселей в таком вот простом формате позволяет вам без труда играть даже на самых слабых компьютерах, а это громадное преимущество на самом деле — далеко не у всех есть мощные ПК для запуска тяжелых игр. А этот проект вы можете запускать абсолютно на любом компьютере, даже на каком-то офисном устройстве. И это на самом деле очень даже круто — есть возможность поиграть в современный проект на устаревшем ПК.

Итог

Игра довольно привлекательная и в каком-то роде даже уникальная — на рынке нет конкурентов, которые выполнены в таком же формате и могут похвастаться таким же набором особенностей. Да, графика все же подойдет не всем, но, повторюсь, это крайне крутой вариант для тех, кто хочет играть на слабом компьютере. В целом проект мне скорее понравился, чем наоборот — сражаться с толпами врагом весело, а если вам станет скучно, то просто поднимите уровень сложности и это ощущение сразу пропадет.

Комментарии и отзывы Castle Woodwarf 2
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