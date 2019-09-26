Обзор Cat Quest II. Очень атмосферно

Кооператив

Для фанатов качественных ролевых игр вышло продолжение шикарного проекта про котов — очень интересная история, красивая графика и милые главные герои делают проект максимально увлекательным и интересным. Конечно, это проект для тех, кто хочет именно котиков и все, что с ними связано. Итак, давайте обуздаем этот виртуальный мир.

Сюжетная линия

К сожалению, кооперативный режим здесь реализован исключительно в оффлайне — вы можете играть вместе с другом, но только на одной системе. Это не очень удобно, так как иногда хочется поиграть с товарищами, которые находятся очень далеко. Данная игра такой возможности не предоставляет, что крайне грустно. Да и играть без товарища в целом не очень весело — тогда искусственный интеллект берет под управление собаку, второго главного героя, и вам нужно играть с ботом, который максимально глупо себе ведет. Играть с другом на порядок интереснее и если бы в игре был кооператив по сети, то было бы очень круто. С другой стороны, проектов для игры на разделенном экране сейчас невероятно мало и иногда хочется именно вот такого диванного кооператива, прямо как в далеком детстве. Если вы тоже фанат олдскульного гейминга, то вам отсутствие сетевого кооператива тоже понравится.

Геймплей

Не могу сказать, что проект прямо удивляет нас драматургией. Все же это довольно детская игра, которую создавали для удовольствия, а не для того, чтобы вы ломали себе голову и думали, кто же здесь злодей. Да и сама история достаточно коротенькая — если не отвлекаться и бежать вперед, то за пять часов можно легко пройти весь сюжет целиком. С другой стороны, если не бежать, а вчитываться в детали и вдумываться в сеттинг, то сюжет принесет гораздо больше удовольствия. Тьма смешных шуток, постоянные упоминания котиков и слов, связанных с ними, плюс весьма продуманный виртуальный мир со своей предысторией и прочими делами. В целом, сюжет мне понравился — он крайне простой, но понятный и увлекательный, а ничего более от данной игры мы и не требуем. Главное в ней можно отдыхать, наслаждаться и отдыхать — в этом плане сюжет прямо шикарен и делать его сложнее точно не стоит.

Итог

Игровой процесс тоже от оригинальной части отличается очень слабо, но это скорее плюс, чем минус. Персонажи путешествуют по достаточно большой карте, которая стала раза в два больше, общаются с разного рода героями, спускаются в подземелья для добычи экипировки и постоянно дерутся с разного рода противниками. Игра ролевая и здесь крайне важно правильно распределять ресурсы, экипировку и предметы, плюс думать немного наперед. Система сражений крайне простая, это же не хардкорный проект, плюс сам виртуальный мир создан с прицелом на то, чтобы вам было легко двигаться и развиваться. Лично мне понравилось, что в игре можно расслабиться и спокойно передвигаться по карте в поисках приключений. Для большинства пользователей такой стиль геймплея будет идеальным, ведь не все из нас любят играть в шутеры и обладают невероятной реакцией.

Игрушка просто шикарная — я настоятельно советую вам вчитываться во все диалоги, читать названия локаций и описания предметов. Буквально в каждом диалоге есть какая-то шутка, есть какие-то прикольные отсылки к котам и так далее. Кроме того, это идеальный вариант времяпровождения с другом на диване — включаете режим кооперативного прохождения и получаете просто тонну удовольствия. Конечно, хотелось бы все же по сети сражаться, но это уже мечты. Хотя, игра и без этого просто шикарная и справляется с задачей приносить радость в жизнь геймера на сто процентов.