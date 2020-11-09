Обзор Chicken Police. Детектив в неповторимом стиле

Детектив-петух, странное дело, персонажи-животные и черно-белая графика? Да-да, всё верно, это именно то, о чём вы подумали. А теперь давайте разбираться чуть более детально в этом проекте.

Вы — детектив

В основе сюжета лежат два легендарных детектива — Сонни Фезерленд и Марти МакЧикен, которые десять лет назад в дуэте сражались с криминальным миром города, поражая всех своей крутостью, стелем и хитростью. Но года прошли, с ними ушёл и весь лоск Chicken Police, так что теперь товарищи занимаются более простыми делами, о которых не пишут на первых полосах газет. С другой стороны, никто не говорит, что рано или поздно в их жизни появится кто-то, кто сделает рутинную работу детективов более увлекательной и интересной. Собственно, именно это в их жизни и произошло, так что самое время окунуться в новое расследование, дабы найти преступников и разгадать все загадки. Проблема только в том, что в этот раз дело очень странное — ничего подобного бравые детективы за всю свою жизнь ещё не встречали. Смогут ли они справиться с поставленной задачей? К счастью, вы будете им активно помогать.

Минимум геймплея

Нужно понимать, что в данной игре вам не нужно будет активно бегать, стрелять, прыгать или успевать что-либо делать, нет. проект представляет собой некий детективный фильм, в котором вы направляете главных персонажей, изучаете локации, получаете информацию и разбираетесь в ней. То есть, проект больше про чтение, про обсуждения персонажей и событий, про мозговую активность и прочие вещи, чем про геймплей. И если пользователь предпочитает все же стрелять и бегать, то его лучше сразу предупредить, что здесь ничего подобного не будет. С другой стороны, все диалоги и описания настолько хорошо прописаны, что пройти мимо просто не выйдет, особенно если вы любите детективные фильмы, сериалы или романы. В этом случае проект действительно порадует качественным рассказом.

Графика

Отдельно стоит выделить графическую составляющую проекта, которая в корне отличается от всего того, что пользователь видит в других играх. Нужно понимать, что проект практически на 95% представлен исключительно в формате черно-белого кино, в котором нет красок вообще. Это очень интересно и атмосферно выглядит, особенно если учитывать, что в большинстве ситуаций игроку это скорее помогает сконцентрироваться на тексте и событиях, не отвлекая воображение на какие-то детали. Иногда, конечно, разработчики будут радовать нас редкими красками, но это скорее исключение из правила и яркая деталь для того, чтобы акцентировать внимание пользователя на чем-то важном.

Полный перевод

Нужно понимать, что в Chicken Police очень много текстовой информации — практически все события, описание персонажей и прочие тонкости подаются именно в этом формате. И если бы у игры не было полного перевода на русский, то, скорее всего, шансов на успех у такого проекта не было бы — наши геймеры не особо любят играть в то, где большая часть сюжета подана на иностранном языке. Благо, разработчики это понимают, так что игра получила адекватную локализацию. Да, озвучки в игре нет на русском, только на английском, но это небольшой недостаток на общем фоне.

Итог

Мне Chicken Police очень понравилась — я обожаю читать детективы, а игра, в которой главную роль играет детектив-петух, просто не может быть не интересной. Так что если вы тоже поклонники увлекательных историй и событий, то стоит обязательно обратить своё внимание на сюжет этого релиза. Желающим же получить удовольствие от геймплея здесь ничего не светит.
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