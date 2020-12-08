Обзор Chronos: Before the Ashes. Не Dark Souls, но уже близко

Многие геймеры ищут себе замену Dark Souls — более простой вариант в плане геймплея, но с достаточно гибкой проработкой ролевой составляющей, апгрейдами, интересными локациями и историями. У меня сложилось впечатление, что я нашел идеальный аналог культовому проекту — здесь тоже есть над чем попотеть, да и всё остальное — тоже. Главное разобраться с управлением и сюжетом.

Боевая система

Игра порадовала достаточно гибкой и удобной системой боя, которая позволяет наслаждаться относительной сложностью каждого сражения. Например, если вы деретесь один-на-один с простеньким врагом, то его можно снести парой сильных комбинаций, попутно блокируя его атаки, дабы не получать по лицу топором или чем-то ещё. Если врагов несколько, то нужно действовать тактически — отходить, наносить удары и ретироваться, выбирать такие углы атаки, чтобы вам в спину никто не бил. То есть, помимо знания всех кнопок и видов атак, игроку нужно будет ещё и довольно шустро адаптироваться на местности, уделяя внимание преимуществам той или иной локации. Про драки с более опасными врагами даже говорить больно — некоторые сражения «состарили» моего персонажа на десятки лет. Да, такая механика здесь тоже имеется — после определенного количества смертей персонаж состаривается, получая дополнительные умения.

Лучше играть на геймпаде

Я некоторое время пытался осилить все тонкости боевой системы на клавиатуре с мышкой — это достаточно удобно, но, конечно, геймпаду уступает на две головы. На клавиатуре клавиши, которые вам нужно постоянно использовать, разбросаны достаточно хаотично, плюс использовать перекаты и блоки довольно трудно, так как нужно очень активно двигать мышкой. Взяв в руки геймпад игра стала легче в три раза — гораздо проще делать перекаты в нужную сторону, выбирать врага и бить определенную цель, наносить удары комбинациями. Да и вертикального геймплея здесь нет, стрелять не нужно — вы дерётесь всё время в ближнем бою, где у геймпада банально нет недостатков. Так что если он у вас есть — смело берите и наслаждайтесь. Если же его нет — ничего страшного, просто нужно будет чуть больше привыкать к тонкостям боевой системы и управления в целом. Впрочем, это не проблема для тех, кто любит подобные сложные игры.

Графика

Отдельно хотелось бы похвалить графическую составляющую игры, которая местами выглядит лучше, чем у популярных ААА-проектов. Я понимаю, что разработчики не делали открытых миров, а все локации здесь скорее камерные и коридорные, но качество, как по мне, лучше количества. Я получил уйму удовольствия от блуждания по данному виртуальному миру, изучая его потайные комнаты и тёмные уголки. В них можно, к примеру, найти ценные предметы для апгрейда оружия, или врага, затаившегося в темноте. А ещё от эффекта дождя я просто в восторге — настолько атмосферно получилось, что просто жуть. Мне кажется, в реальном мире дождь не ощущается таким реальным, как в самом начале этой игры. За графику, несомненно, ставлю большой лайк.

Итог

Не могу точно сказать как так получилось, но мне в Chronos: Before the Ashes понравилось абсолютно всё. Игра довольно требовательна к скиллу, так что нужно будет много умирать и тренироваться, но при этом повествование очень простое и понятное, локации с некоторыми тайнами, но без перебора, а система прокачки с четырьмя параметрами меня очень удивила. Знаете, обычно разработчики пытаются накрутить как можно больше всего, чтобы игра казалась сложнее, но здесь от этого отказались. Соблюдён баланс между харкдором и понятным для пользователя геймплеем.
Комментарии и отзывы Chronos: Before the Ashes
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