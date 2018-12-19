Обзор Clinically Dead. Что-то очень странное

Иногда к нам на обзор попадают крайне необычные игры, о которых хочется рассказать хотя бы потому, что они есть. Иногда инди-разработчики стараются привлечь нас необычной графикой, геймплеем или сюжетной линией, но авторы Clinically Dead (точнее, автор) пошли своим путем. Проект привлекает сразу по всем фронтам своими странностями и чем-то непонятным. Да, большую часть игры я бегал по локациям с мыслью о том, что я здесь вообще забыл и почему играю в это, а не в Red Dead Redemption 2. Но, стоит отметить, что некая суть и задумка здесь имеются — разработчик хотел рассказать нам свою уникальную историю и он это сделал. Кому-то это не понравится, кто-то будет в полном восторге, а кто-то ее даже запускать не станет. Абсолютно все мнения считаю верными, так как игра настолько нестандартная, что иметь какое-то единое мнение относительно ее повествования просто нельзя. И в этом ее фишка.

Сюжет

Начинается все с довольно жуткой сцены, в которой наш герой (как потом оказалось) лежит на больничной койке и разговаривает странным голосом, прямо как у робота на синтезаторе речи. Через динамик нам сообщают, что все нормально, переживать не стоит, но просят выпить таблетки. Вот только наш персонаж решил, что ему и так хорошо, а когда стало плохо, то было уже не до таблеток. В итоге, вы попадаем в некий потусторонний мир, в котором герой должен разгадывать загадки и двигаться дальше. Во всем этом нам будет помогать странный персонаж, который рассказывает о геймплейных элементах и дает разного рода советы. Не могу сказать, что сюжет меня прямо зацепил, так как подается он в виде текста и голоса, без кат-сцен и вдумчивых диалогов. Но, история есть, ее рассказывают и уже за это большое спасибо. Есть игры, в которых сюжет вообще подается в виде парочки записок, здесь хотя бы на диалоги потратили время.

Геймплей

Игровые механики довольно странные и тоже вызывают массу вопросов. Например, мы почему-то переводим время на часах, где цифры только от нуля до семи, и это позволяет нам открывать ворота в следующие локации. Для запуска этих самых часов нам нужны кристаллы времени, без которых нужное количество оборотов не реализовать. Что такое кристаллы времени, как работают эти часы — никто не говорит, просто сделай так-то и получишь такой-то результат. Не скажу, что это бесит, но хотелось бы больше объяснений и понимания того, что здесь происходит.

Графика

Если бы эту игру создавала крупная студия с большим бюджетом, то я бы точно сказал, что они где-то свернули в неправильном направлении. Но, это проект от небольшой студии, которая просто не может себе позволить красивую реалистичную графику. Пришлось выкручиваться и делать упор на то, что герой попал в потусторонний мир. Нельзя оспорить реалистичной демонстрации потустороннего мира, ведь никто не знает, как именно он выглядит, верно? Куча ярких красок, непонятных элементов и довольно отягощающая душу музыка сделали свое дело — играешь с полным погружением в атмосферу, которую хотел передать автор.

Итог

Могу ли я посоветовать игру кому-то из читателей? Да, конечно, если вы любите подобные игры с квестами и сложным сюжетом, который с первого раза и не поймешь, то это отличный вариант попробовать что-то новое и очень необычное. Если же вы любитель более спокойных и понятных проектов, где не нужно путешествовать по всяким там мирам и впадать в клиническую смерть, как сделал наш герой, то лучше в такое не играть. Особенно не рекомендую игру тем, у кого психика не готова к такого рода краскам, атмосфере и самой идее продукта. Лучше поиграть во что-то более радостное.