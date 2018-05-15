Обзор Conan Exiles. Выжить будет трудно

2018-05-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Conan Exiles; [114]
Конечно, мы слышали про Conan Exiles еще тогда, когда проект находился в режиме раннего доступа. Правда, на тот момент проект не выглядел столь интересно — масса багов и проблем с оптимизацией отпугнули от столь амбициозной игры. Однако, теперь Conan Exiles выходит в релиз, все недочеты поправили и можно играть с удовольствием. Давайте же вместе посмотрим на то, что можно делать в этом виртуальном мире, какие возможности стоят перед игроком, почему строить выгоднее чем воевать и так далее. Я наиграл больше десяти часов в релизную версию и могу с уверенностью сказать, что это шикарные ощущения. А теперь давайте смотреть.

Геймплей

Как бы это банально не звучало, но в игре про выживание нужно выживать. Мы появляемся посреди пустыни возле какого-то здоровенного камня буквально в лоскутах, а дальше — только от вас зависит, что будет дальше. Нам сразу дают наводящие задания, чтобы вы могли двигаться в более-менее правильном направлении, ведь это довольно многогранная игра, промахнуться может каждый.

Например, сначала мне дали задание вскарабкаться по монументу, потом найти воду и еду, после этого попросили построить небольшой ночлег. В ходе такого вот обучения вы будете познавать мелкие особенности виртуального мира и получите истинное наслаждение от того, что вы теперь знаете и умеете.

Первым делом нужно накопить дерева и камней для создания первых инструментов — топора и кирки. С этими двумя средствами добычи ресурсов вы можете накапливать средства для постройки большого дома. Или не очень, как вам больше понравится. Например, я построил самый обычный домик с крышей, чтобы там поставить свою койку и некоторые элементы, которые мне необходимы для повседневной жизни. Дальше у нас начинается более глубокое развитие и изучение массы предметов.

В игре вам нужно есть, пить воду, таскать тяжести и иногда сражаться с людьми (если сервер PvP) и местной живностью. Я не могу объяснить почему, но процесс затягивает настолько сильно, что я не мог оторваться, чтобы написать хотя бы строчку обзора. Это круто, это увлекает и затягивает на весьма длительный период. Думаю, игровой процесс вам точно понравится.

Развитие

На протяжении всей игры вы будете постепенно развиваться и улучшаться. С повышением уровня у вас открываются новые умения, а если прокачивать характеристики в одном направлении, то вы получите специализацию. Условную, конечно же, но если все вкладывать в силу и ловкость, то в драке вы будете наносить много урона, тогда как во всех остальных занятиях будете проигрывать остальным.

Помимо навыков, у нас есть древо построек. Вы вкладываете очки и получаете возможность построить какой-то крутой дом, обставить его дорогой мебелью и потом радоваться, делать скриншоты и просто находится внутри этой виртуальной роскоши. Или можно все вкладывать в развитие оружия и потом казнить таких вот декораторов. Каждый сам выбирает себе путь и движется по нему.

Я настоятельно советую во время развития уделять внимание постройках и ремеслам для добычи ресурсов и постройки зданий. Рано или поздно ваших умений делать крутые мечи станет мало, а жить в лачуге из камня и дерева будет не очень круто. Всегда старайтесь максимально равномерно двигаться в плане развития, чтобы не отставать по определенным параметрам.

Оптимизация

Удивительно, но игры в этом жанре обычно получают ужасную оптимизацию и играть в них банально невозможно. Я уже играл не в одну игру такого рода, где на минимальных настройках получаешь 30 кадров, и то с проседанием, и играешь через силу. Здесь на самых максимальных настройках графики я получил 60 кадров в секунду, пару раз проседало до 58 кадров, но это не критично.

Для большинства пользователей это будет отличная возможность попробовать себя на рынке «выживалок». Здесь действительно красочный и увлекательный виртуальный мир, который даже на компьютере среднего уровня удивляет своей красотой. На более мощном железе можно получить даже больше, а если вы играете в 4К, то виртуальный мир вас точно поразит.

Собственно, за это хотелось бы похвалить разработчиков отдельно. Они создали шикарный проект, который работает стабильно, не вылетает и не нагружает систему свыше нормы, при этом графика в игре отличная, виртуальный мир огромен. Не могу даже представить как трудно создать такого рода проект, где карта размером с материк без экранов загрузки работает без сучка и задоринки. За это точно ставим жирный лайк.

Боевая система

Разработчики, видимо, создавали игру для геймпада, так как множество действий мышкой делать не совсем привычно. Не могу сказать, что неудобно, но непривычно — подходящее слово. Например, колесо действий явно делалось для управления на консоли, боевая система тоже местами на клавиатуре с мышкой требовала особых навыков.

С другой стороны, я играл на клавиатуре с мышкой и вообще не ощути дискомфорта. Воевать удобно, есть ощущение обладания оружием. В плане строительства вообще никаких вопросов — делать каменные замки довольно просто, я научился крышу ставить со второй попытки. Хорошее управление — важная составляющая проекта, ведь мы сюда заходим расслабится и попробовать себя в роли выжившего, значит нужно максимум удобства в пальцах.

Итог: 9/10

Я всегда являлся большим противником игр данного жанра. Главная причина — они выходили из режима раннего доступа по несколько лет, что дико раздражало и отбивало все желание играть. Данный проект вышел из раннего доступа намного раньше, оптимизация на отличном уровне, в игре есть масса занятий для всех типов геймеров, плюс тьма сервером и приятная графика. Если вы любите воевать и вам не хочется строить большие замки, то просто берете в руки меч и караете всех подряд, пока вас не съест какой-то здоровенный крокодил. Если хотите строить дома и целые города — копите ресурсы спокойно, слушайте музыку в фоне и наслаждайтесь. Это шикарный вариант для тех, кто любит жанр, хочет играть один или с друзьями, и хочет полноценный продукт.

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