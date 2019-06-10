Обзор Cooking Simulator. Стань поваром

2019-06-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooking Simulator; [94]
Ваша девушка не умеет готовить и не хочет учиться? Посадите ее играть в Cooking Simulator и довольно быстро она научится управляться с ножом, сковородкой и прочими инструментами. Игра отлично проработана и позволяет наслаждаться процессом готовки блюд, постепенно постигая азы и тонкости этого сложного занятия. Обязательно попробуйте — ничего подобного на рынке видеоигр просто нет, никто не хочет делать симулятор повара.

Геймплей

Представьте, что вы стали настоящим поваром и отправились готовить блюда в ресторан. Только происходит это не в реальной жизни, а в виртуальном мире. Вот вам и весь геймплей — у нас здоровенная кухня, целый вагон возможностей и рецептов, которые нужно правильно использовать для достижения успеха. Вы можете резать, крошить, жарить и варить, украшать и так далее, чтобы конечный продукт понравился посетителю. От успешного приготовления блюд зависит уровень популярности вашего заведения и, соответственно, деньги. Вот только не стоит относиться к деньгам в данной игре как к цели — виртуальные доллары дают нам возможность покупать инструменты и ингредиенты, но не более того. То есть, идти на виртуальную кухню стоит только в том случае, если вы действительно хотите насладиться процессом готовки блюд и вы любите находиться за кухонным столом.

Графика

В подобных играх картинка играет решающую роль, ведь игроку нужно погрузиться в этот виртуальный мир и насладиться его возможностями. Конечно, картинка в Cooking Simulator далеко не идеальная и есть масса недоработок, плюс это проект не ААА-класса, так что ожидать от него нереальной графики было бы просто глупо. Но, графика вполне реалистичная, с проработанными деталями и физикой объектов. Мясо выглядит как мясо из реальной жизни, а по тыкве сразу становится понятно, что это тыква. Во время выполнения очередного задания вы просто привыкаете к тому, как выглядят продукты в этой игре, после чего можно смело заниматься своими делами, ведь глаза просто привыкнут к данному сорту картинки. Да и не будем забывать, что эта игра про готовку, рецепты и их тонкости, а не про невероятную картинку — разработчики вкладывали силы в совершенно другие аспекты игры, которые являются более важными для игрока.

Готовка

Процесс приготовления блюда достаточно интересен и по нему действительно можно научиться что-то готовить. Например, вам нужно приготовить стейк — для этого мы берем правильный кусок мяса, режем его правильно, потом бросаем на гриль и прожариваем в духовке. Нужно еще приготовить гарнир или какие-то дополнительные элементы блюда. Все это происходит в весьма понятном вам режиме, так как все процессы здесь перенесены из реальной жизни — овощи нужно резать, мясо жарить, что-то взбивать на блендере, что-то жарить на гриле. Конечно, если вы очень далеки от кухни и не представляете, как приготовить простенький салат, то первое время будет тяжело, но всем же остальным игра пойдет очень просто — достаточно следовать логике и делать все по рецепту, тогда и проблем не возникнет. Да и в игре есть продвинутая школа готовки, где вам расскажут и покажут все детали.

Итог

Лично мне игра очень понравилась своим подходом к проработке деталей — вы можете без труда приготовить какое-то сложное блюдо, постепенно улучшать свои навыки и делать все лучше и лучше, зарабатывая своему заведению больше денег. Для кого-то этот симулятор станет хорошей практикой перед реальной работой повара, кто-то выучит парочку новых блюд, а кто-то просто поиграет и получит удовольствие. В этом плане новинка очень крутая.

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