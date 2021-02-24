Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении

На рынке кулеров представлено довольно мало решений в полностью белом исполнении и еще меньше бюджетных вариантов. К нам на тест попала система охлаждения процессора Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION, обладающая равномерной подсветкой и относительно тихим вентилятором.

Комплектация

Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION поставляется вместе с крепежами под актуальные процессоры Intel и AMD. Он состоит из пары ножек, усиливающей пластины, крепежных винтов, планки, небольшого пакетика с термопастой наглядное руководства по установке.

Внешний вид

Как можно сразу догадаться, Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION выполнен в том же формате, что и оригинал версия башни. Единственное их отличие, так это вентилятор и крепление под него, который изготовлен из белого пластика.

Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION имеет башенную конструкцию. Используются четыре U-образные медные трубки.

120-мм вентилятор крепится не на привычные скобы, а на пластиковую рамку. Она намного лучше смотрится и ее проще фиксировать на радиатор.

Белая подсветка реализована с помощью четырех светодиодов, находящихся за вентилятором. Она достаточно равномерная и насыщенная.

Вентилятор управляется через ШИМ. Настраиваемый диапазон скорости составляет от 600 до 1600 оборотов в минуту. Заявленный срок службы равен до 40 000 часов, что не мало.

Сам радиатор остался абсолютно прежним. Та же знакомая конструкция с алюминиевыми пластинами и оптимизированной геометрией, улучшающая эффективность.

На верхней крышке красуется только выштампованный логотип компании. Высота башни составляет всего 15,8 см, поэтому он должен без проблем поместиться в большинство корпусов.

Снизу на контактной площадке медные трубки отпрессованы и отшлифованы в один уровень.

Сборка

В инструкции к Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION идет подробное разъяснение его сборки под разные виды сокетов. Мы устанавливали его на материнскую плату MSI Z390l с процессором Intel Core i5 9600k.

Для начала необходимо установить опорную пластину на обратной стороне материнской платы. Ее фиксация происходит на гайки, которые можно закрутить с помощью комплектной головки.

После этого остается прикрутить крепежные скобы, зафиксировать их и нанести термопасту.

Тесты Cooler Master Hyper 212 Turbo LED WHITE EDITION

Итоги

Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION — это один самых доступных башенных кулеров в белом исполнении. У него имеется тот же полный пакет всех креплений под сокеты Intel и AMD, вентилятор с низким уровнем шума и большим ресурсом работы, качественная белая подсветка, а также приличный запас мощности для разгона процессора. Во время тестирования очевидных недостатков не было выявлено .