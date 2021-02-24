Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении

КомплектацияCooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION поставляется вместе с крепежами под актуальные процессоры Intel и AMD. Он состоит из пары ножек, усиливающей пластины, крепежных винтов, планки, небольшого пакетика с термопастой наглядное руководства по установке.
Внешний видКак можно сразу догадаться, Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION выполнен в том же формате, что и оригинал версия башни. Единственное их отличие, так это вентилятор и крепление под него, который изготовлен из белого пластика.
Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION имеет башенную конструкцию. Используются четыре U-образные медные трубки.
120-мм вентилятор крепится не на привычные скобы, а на пластиковую рамку. Она намного лучше смотрится и ее проще фиксировать на радиатор.
Белая подсветка реализована с помощью четырех светодиодов, находящихся за вентилятором. Она достаточно равномерная и насыщенная.
Вентилятор управляется через ШИМ. Настраиваемый диапазон скорости составляет от 600 до 1600 оборотов в минуту. Заявленный срок службы равен до 40 000 часов, что не мало.
Сам радиатор остался абсолютно прежним. Та же знакомая конструкция с алюминиевыми пластинами и оптимизированной геометрией, улучшающая эффективность.
На верхней крышке красуется только выштампованный логотип компании. Высота башни составляет всего 15,8 см, поэтому он должен без проблем поместиться в большинство корпусов.
Снизу на контактной площадке медные трубки отпрессованы и отшлифованы в один уровень.
СборкаВ инструкции к Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION идет подробное разъяснение его сборки под разные виды сокетов. Мы устанавливали его на материнскую плату MSI Z390l с процессором Intel Core i5 9600k.
Для начала необходимо установить опорную пластину на обратной стороне материнской платы. Ее фиксация происходит на гайки, которые можно закрутить с помощью комплектной головки.
После этого остается прикрутить крепежные скобы, зафиксировать их и нанести термопасту.
Тесты Cooler Master Hyper 212 Turbo LED WHITE EDITIONРазгон процессора Intel Core i5 9600K:
Тест уровня шума при максимальных оборотах: