Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении

На рынке кулеров представлено довольно мало решений в полностью белом исполнении и еще меньше бюджетных вариантов. К нам на тест попала система охлаждения процессора Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION, обладающая равномерной подсветкой и относительно тихим вентилятором.

Комплектация

Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION поставляется вместе с крепежами под актуальные процессоры Intel и AMD. Он состоит из пары ножек, усиливающей пластины, крепежных винтов, планки, небольшого пакетика с термопастой наглядное руководства по установке.

Внешний вид

Как можно сразу догадаться, Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION выполнен в том же формате, что и оригинал версия башни. Единственное их отличие, так это вентилятор и крепление под него, который изготовлен из белого пластика.

Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION имеет башенную конструкцию. Используются четыре U-образные медные трубки.

120-мм вентилятор крепится не на привычные скобы, а на пластиковую рамку. Она намного лучше смотрится и ее проще фиксировать на радиатор.

Белая подсветка реализована с помощью четырех светодиодов, находящихся за вентилятором. Она достаточно равномерная и насыщенная.

Вентилятор управляется через ШИМ. Настраиваемый диапазон скорости составляет от 600 до 1600 оборотов в минуту. Заявленный срок службы равен до 40 000 часов, что не мало.

Сам радиатор остался абсолютно прежним. Та же знакомая конструкция с алюминиевыми пластинами и оптимизированной геометрией, улучшающая эффективность.

На верхней крышке красуется только выштампованный логотип компании. Высота башни составляет всего 15,8 см, поэтому он должен без проблем поместиться в большинство корпусов.

Снизу на контактной площадке медные трубки отпрессованы и отшлифованы в один уровень.

Сборка

В инструкции к Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION идет подробное разъяснение его сборки под разные виды сокетов. Мы устанавливали его на материнскую плату MSI Z390l с процессором Intel Core i5 9600k.

Для начала необходимо установить опорную пластину на обратной стороне материнской платы. Ее фиксация происходит на гайки, которые можно закрутить с помощью комплектной головки.

После этого остается прикрутить крепежные скобы, зафиксировать их и нанести термопасту.

Тесты Cooler Master Hyper 212 Turbo LED WHITE EDITION

Разгон процессора Intel Core i5 9600K:

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Итоги

Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION — это один самых доступных башенных кулеров в белом исполнении. У него имеется тот же полный пакет всех креплений под сокеты Intel и AMD, вентилятор с низким уровнем шума и большим ресурсом работы, качественная белая подсветка, а также приличный запас мощности для разгона процессора. Во время тестирования очевидных недостатков не было выявлено .
Комментарии и отзывы Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION
Обзоры:
Лучшая система водяного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGBЛучшая система водяного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BL090). Тихие корпусные вентиляторыОбзор be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BL090). Тихие корпусные вентиляторы
Обзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторамиОбзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждение с двумя вентиляторами
Новости:
ARCTIC представила вентиляторы серии F в черном исполнении

ARCTIC представила вентиляторы серии F в черном исполнении. Серия F предлагает баланс между производитель...
EK представила обновленные водоблоки для ЦП Quantum Velocity Full Nickel D-RGB

EK обновила серию водоблоков для ЦП Quantum Velocity Full Nickel с освещением D-RGB для всей линейки. Это...
EK представила охлаждающую пластину для корпуса Lian Li O11D Mini

EK представила распределительную пластину Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB разработанную спец...
Lenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраномLenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраном
Обзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублейОбзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублей
Лучшие швейные машины. Singer M2105Лучшие швейные машины. Singer M2105
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XTОбзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT
Обзор Playme SPARK. Видеорегистратор для таксиОбзор Playme SPARK. Видеорегистратор для такси
Blackview A70 доступный смартфон с масси...
Blackview A70 доступный смартфон с массиBlackview A70 - это смартфон, которое продается по самой низкой цене в 79,99 долларов с аккумулятором на ...
В сеть утекли характеристики Samsung Gal...
В сеть утекли характеристики Samsung GalАвторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл подробности о смартфоне Samsung Galaxy S21 Ultra, который буд...
Смартфон Realme Race Pro получит 165-Гц ...
Смартфон Realme Race Pro получит 165-Гц Сетевые источники раскрыли некоторые параметры топового смартфона Realme Race Pro, выход которого ожидает...
Xiaomi Mi 11 хотят купить уже миллион че...
Xiaomi Mi 11 хотят купить уже миллион чеМы уже писали, что за день до анонса на одной только торговой площадке JD.com было собрано 400 тысяч заяв...
Зарядное устройство Nubia Cube 22.5 Вт т...
Зарядное устройство Nubia Cube 22.5 Вт тZTE Corporation представила последний продукт на своем внутреннем рынке в Китае - Nubia Cube Charger. ...
Blackview A80 Plus скоро будет доступен ...
Blackview A80 Plus скоро будет доступен Компания Blackview готовится к выпуску нового смартфона серии A, одного из самых успешных семейств в ассо...
EK Water Blocks представила водоблок сер...
EK Water Blocks представила водоблок серEK Water Block представила водоблок серии EK-Classic, который разработан специально для эталонных видеока...
Vivo Y52s получил 90-Гц экран и поддержк...
Vivo Y52s получил 90-Гц экран и поддержкКомпания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y52s, одной из особенностей которой стал...
Samsung Galaxy M62 получит АКБ на 7000 м...
Samsung Galaxy M62 получит АКБ на 7000 мВ базе данных тайландского регулятора NBTS обнаружились сведения о еще не представленном официально смарт...
Смартфон Redmi K40 получит поддержку Wi-...
Смартфон Redmi K40 получит поддержку Wi-Компания Xiaomi опубликовала несколько новых тизеров, посвященных еще не представленным официально смартф...
HyperX выпустила новую одноранговую памя...
HyperX выпустила новую одноранговую памяHyperX объявила о выпуске новой памяти линейки FURY DDR4 RGB. Новые одноранговые модули памяти доступны с...
Moto G Stylus (2021) заметили на Amazon...
Moto G Stylus (2021) заметили на AmazonMotorola, по-видимому, планирует обновление своих устройств в 2021 году, некоторые из которых гуляют на п...
Обзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDKОбзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDK
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистраторОбзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистратор
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor