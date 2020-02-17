Обзор Corruption 2029. Тактический шутер нового поколения

Геймплей

Пришло время погрузиться в мир тактического шутера, который является настоящей находкой 2020 года. Разработчики показали, что могут делать классные проекты даже без наличия большого бюджета, а этого нам уже достаточно, дабы обратить внимание. Итак, давайте смотреть, что же умеет Corruption 2029. Все же не просто так игра столько шумихи наделала, верно?

Боевая система

Мне очень понравилось, что игровой процесс Corruption 2029 построен вокруг различных систем и возможностей, которые игрок может использовать на свое усмотрение. Я опишу весьма простую ситуацию, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Итак, наша группа солдат двигается по локации и видит какой-то ресурс, который находится в помещении. Нам этот ресурс нужен, но рядом с ним стоит враг, который, конечно же, при возникновении опасности, открой огонь, привлекая внимание других оппонентов. У нас есть выбор — можно отвлечь врага, выудив его из помещения, потом переключиться на второго солдата и войти в дом, чтобы забрать ресурс. Либо можно тихо убить врага. Либо же вы можете отвлечь его на стрельбу рядом, а потом убить. Либо можно просто вынести врага в упор, а потом перебить и тех, кто подоспеет на тревогу. Игрок сам решает, как ему действовать, и это очень круто на самом деле.

Графика

Нужно понимать, что это все же не классический шутер, в котором вам нужно точно стрелять и обладать хорошей реакцией, а игра с пошаговой системой боя. То есть, вы расставляете своих персонажей по локации, после чего начинаете огонь — можно использовать умения, подавляющее врагов на большом расстоянии, можно стрелять в ближнем бою, можно подрывать здания или колонны зданий, чтобы завалить противника обломками. Вариантов атаковать врага достаточно много и игрок вправе выбирать вариант убийства самостоятельно. Некоторым понравится проходить уровни тихо и незаметно, снимая врагов одного за другим, а кому-то понравится уничтожать злодеев при помощи взрывчатки, закладывая ее буквально на каждом шагу. Вариативность боевой системы достаточно интересная, это делает игру более увлекательной и всесторонней, игрок не должен постоянно действовать по шаблону.

Итог

Я довольна редко что-то говорю про графическую составляющую игрового проекта, так как это всегда не самый интересный элемент. Однако сегодня хотелось бы очень сильно похвалить разработчиков, которые прорисовали настолько качественный продукт. Поражает внимание к деталям — буквально на каждом квадратном сантиметре карты можно заметить труд и фантазию разработчиков. Если вы увидите лужу, то она будет выглядеть достаточно реалистично, если вы увидите здание с разбитыми окнами, то вы буквально поверите в то, что здание разрушено. Это сильно влияет на восприятие игрового мира, так как разработчики сразу дают понять, что вокруг вас не сказка и не вымышленный проект от небольшой студии. Да и игра света очень оправилось — в некоторых сценах находишься под таким впечатлением, что даже страшно представить, как разработчики при отсутствии громадного бюджета смогли такого добиться.

Могу смело сказать, что новинка мне понравилась — разработчики предоставили достаточно красивый виртуальный мир, море возможностей для того, чтобы воевать с врагами и получать от этого море удовольствия, плюс у вас всегда будет возможность изменить тактику, чтобы не скучать. Это достаточно интересный проект, и хотя он не тянет на звание ААА, его можно посоветовать абсолютно всем, кто хочет насладиться виртуальным миром будущего и всеми технологиями из книг про научную фантастику.