Обзор Creatures Inc. Ловим животных...

Открытый мир

Если в любую игру добавить кооперативное прохождение, то она автоматически становится более увлекательной и интересной. У Creatures Inc с этим проблем нет — вы можете не просто играть вместе с друзьями, но и воевать, охотиться и изучать виртуальный мир. Это намного интереснее, плюс опасность умереть от очередного монстра не позволит заскучать. Я поиграл некоторое время в эту игру и теперь готов поделиться своими впечатлениями. Если вам интересно — продолжайте читать.

Враги

Крайне важно, чтобы в подобных играх геймер хотел заниматься исследованиями и получал от этого удовольствие. Думаю, вы видели много раз игры, которые предоставляют вам открытый мир, но при этом не увлекают им совершенно. У Creatures Inc таких проблем нет — разработчики продумали каждую деталь и просто бродить по карте уже интересно. Кроме того, локации отличаются друг от друга, дают возможность заниматься поиском чего-то интересного и необычного. И это я ничего не говорю про сражения с монстрами, ведь в этом случае локации вам тоже помогают — если правильно изучить мир и найти хорошие лазейки или выгодные точки для атаки, то можно вовсе урона от врагов не получать. Так что если вы прямо большой фанат открытых миров и хотите получать удовольствие от исследования проекта, то обязательно потратьте время на путешествия — это очень необычно и круто.

Альфа-версия

Вся суть проекта построена вокруг того, что вам нужно воевать с монстрами и некоторых из них приручать. Естественно, это очень интересный процесс, ведь у каждого противника есть свои особенности, свои уникальные механики или анимации. Не могу сказать, что игра может сравниться с мастодонтами рынка видеоигр в плане разнообразия монстров или подхода к их уничтожению, но в целом эта игра дает вам ощущение, что противники разнообразные. Воевать с ними тоже нужно при помощи каких-то своих особенных механик, чтобы побеждать за счет тактики или логики. Некоторых врагов можно легко разделать при помощи орудий ближнего боя, других лучше держать на дистанции и уничтожать издалека. Все эти моменты вы будете изучать постепенно, наслаждаясь процессом сражений. Какие-то особенности врагов сразу замечаешь, другие лучше вычитать на тематических сайтах или форумах. Но, претензии к монстрам нет — они достаточно классные.

Итог

А вот с анимациями и оптимизацией у игры большие проблемы. Конечно, я понимаю, что проект находится на стадии альфа-теста и говорить о каком-то качестве еще рано. Но, нам на обзор игра попала именно в таком виде и я просто обязан этот момент прокомментировать. Анимации какие-то деревянные, они не вызывают у вас радости или желания двигаться дальше. Персонажи напоминают болванчиков, у которых нет ничего общего с реальными людьми. Да и монстры тоже своими движениями только разочаровывают. Про оптимизацию вообще молчу, ведь у игры с этим настоящая беда — даже на довольно мощном компьютере играть весьма некомфортно. Будем надеяться, что в будущем проблему исправят.

Мне очень понравилась идея Creatures Inc — вы охотитесь на монстров, катаетесь по миру на джипе, получаете массу удовольствия от сражений и улучшений. Можно играть вместе с друзьями, что тоже очень и очень приятно, плюс всегда есть возможность просто включить музыку в наушниках и созерцать здешние красоты. Да, у проекта явно есть проблемы, но это только альфа-версия и к релизу, конечно же, все эти проблемы обязательно поправят, чтобы вы могли играть с комфортом. В целом, уже сейчас могу продукт порекомендовать, если вы готовы немного потерпеть баги.