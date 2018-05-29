Обзор Creepy Road. Шикарная инди-игра

2018-05-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Creepy Road; [61]
Мне очень нравятся игры вроде Creepy Road, так что ничего плохого сегодня в обзоре точно не будет. Может это недостаточно объективно получается, но как можно не любить те проекты, которые напоминают тебе детство? Именно в такие вот игрушки я играл в свое время на приставке, выслушивая от родителей, что телевизор испортится. Или мое зрение. Теперь, когда рынок игровых проектов прямо перенасыщен крутыми проектами без души, поиграть во что-то действительно интересное мне понравилось. Здесь нет всех тех невероятных игровых механик, а враги могут надавать по голове буквально в первом же уровне. Но кто сказал, что это делает игру неинтересной? Наоборот — вооружаемся геймпадом и отправляемся сражаться с противниками днем и ночью. Creepy Road стоит того, чтобы потратить на эти перестрелки пару-тройку вечеров точно, а там может и больше. Ведь, ощущения от прохождения ни с чем не сравнить.

Геймплей

Собственно, игровой процесс здесь довольно простой и понятный — у нас есть горизонтальный уровень, по которому наш персонаж двигается влево или вправо. Хотя, идти нужно именно вправо, если хотите пройти дальше. Так вот, на пути главного героя встречаются иногда противники, их нужно карать из пистолета или любого другого оружия. Собственно, на этом весь игровой процесс и описан — вы двигаетесь по уровню, сражаетесь, доходите до конца и переходите на следующий. Конечно, противники будут разные, иногда прямо очень нестандартные, сами уровни постепенно станут сложнее, но сама суть геймплея останется прежней. Это очень важно, так как вы можете хоть месяц не играть, а механики останутся понятными и удобными. Классический подход к созданию игровых новинок мне очень нравится, а эта игра — яркий пример того, что не нужно ничего придумывать ради увлекательных перестрелок.

Управление

Я играл и на геймпаде, и на клавиатуре с мышкой. Могу сказать, что оба варианта подходят, хотя, конечно, геймпад более удобен. Дело в том, что такого рода игры изначально создавались под геймпад, чтобы было удобно стрелять вверх-вбок, прыгать и бросать гранаты. На клавиатуре пришлось немного привыкать, плюс я не нашел возможности сменить раскладку клавиш, но это не страшно. После пары раундов привыкаешь к любому варианту и сражаешься с максимальным комфортом. Думаю, с этим проблем не возникнет, особенно если у вас есть хоть какой-то геймпад за 300 рублей.

Уровни

Могу сказать, что разработчики очень интересно подошли к созданию уровней. Здесь нет ничего скучного, даже если вы играете на одном и том же уровне уже десятый раз. Свинья с какой-то вяленной ногой в руках в любом случае выглядит прикольно, а рыбы, падающие с неба, вообще заставили меня улыбаться минут пять. Разработчик приложил массу усилий и фантазии, чтобы показать пользователям возможность развлекаться в мире абсурда и юмора, что мне очень по душе. Помимо этого, сами уровни созданы так, что скучать или просто спокойно бегать вам никто не разрешит, нужно все время держать ствол наготове.

Итог

Игра просто шикарная. Я не могу сказать почему, но в последнее время игры от небольших или независимых студий приносят намного больше удовольствия, чем ААА-проекты. Здесь все сделано с душой и интересно — противники очень крутые и нестандартные, у них свои особенности и невероятный дизайн, плюс уровни интересные. Управление легкое и к нему привыкаешь очень быстро, а потом просто начинаешь сражаться и покорять этот виртуальный мир в попытке получить более высокий балл. Если у вас еще есть большой монитор и геймпад беспроводной, то ощущения даже круче, чем в детстве.


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