Обзор CryoFall. Симулятор выживания в жанре научной фантастики

Представляем вашему вниманию новую выживалку от студии AtomicTorch Studio, которая уже достаточно длительное время трудилась над своим новым проектом. Встречайте, перед вами CryoFall, где игрокам предстоит испытать свои силы в совершенно новых условиях выживания и постараться выжить в новой враждебной локации на некой затерянной планете. Кажется, любителям данного жанра предстоит задержаться в проекте на весьма длительный период времени. Давайте детальней изучим игру и постараемся ответить на главный вопрос – стоит ли потратить свое время в CryoFall?

Геймлей игры, может показаться весьма простым, однако спустя множества часов проведенных в игре начинаешь понимать, что начинать этот долгий и опасный путь лучше всего со своими друзьями. Так как это существенно сэкономит ваше время.

Привычное управление и простота действий позволяет практически сразу же влиться в атмосферу игры и чувствовать себя в ней достаточно комфортно. Вам предстоит начать практически все с нуля, превращая свои деревянные инструменты и сооружения в современные, высокотехнологические решения.

По началу игрокам предстоит выполнять простейшие задания, которые часто можно встретить в подобных проектах – собрать ресурсов, скрафтить тот или иной предмет, приготовить для себя еду, построить убежище и тому подобное. Выполняя их, вы будете получать необходимые очки, которые и будут давать вашему персонажу некий толчок для дальнейшего развития – которое разделено на несколько этапов. Чем быстрее вы выполните эти задания, тем быстрее сумеете открыть для себя новые возможности.

Разработчикам следует отдать должное за то, что они постарались приблизить все действия в игре к реальности. Огромное количество вариаций приготовления еды, добычи воды и т.д. Причем каждое ваше действие будет требовать к себе особого внимания. К примеру, чтобы попить обычной чистой воды, вам необходимо будет сначала построить соответствующее сооружение, далее собрать ресурсов для крафта стеклянной бутылки, скрафтить бутылку для хранения воды и лишь потом, набрав в нее воду, напиться. Все это говорит лишь об одном – готовьтесь к многочисленным часам гринда. Любое ваше действие будет требовать к себе лишь одного – сходить туда, добыть то, отнести на базу, подготовить, приготовить, скрафтить, расплавить и еще множество других действий. Приблизительно 90% игрового времени вы будете тратить именно на добычу различных ресурсов. Оставшиеся 10% уйдут непосредственно на сражения и строительство.

Все это время вам необходимо будет думать куда потратить накопленные очки навыков. Изучить множество различных рецептов для дальнейшего развития или прокачать своего персонажа для новых битв. Вариаций тут огромное количество, в связи с чем, прежде чем что-то изучить, лучше сто раз подумать – нужно ли вам это на данный момент.

Помимо этого, не стоит забывать о строительстве, ведь строений в игре невероятно большое количество. Игрокам предстоит в буквальном смысле слова перейти с каменного века к недалекому будущему, где вместо палок и ножей в ход идут кибернетика, плазменные пушки и другие современные технологии. Однако для того, чтобы достичь всего этого придется потратить не один день игрового времени.

Отсюда можно сделать вывод, что игра не просто так предлагает многопользовательский режим. Ведь CryoFall как раз таки и рассчитана на групповое выживание, что позволит превратить ваш маленький бункер в огромный город с промышленными комплексами и нефтеперерабатывающими заводами. Для того, чтобы раскрыть все тонкости и нюансы данной игры необходимо расписать не одну страницу бумаги. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Настоящие ценители подобного жанра, сумеют оценить CryoFall по достоинству.

Графическая составляющая

Да, не сказать, что вы получите графику текущего столетия. Скорее всего вас перенесет в далекие годы, когда актуальностью пользовались различные игровые приставки. Однако в этом и изюминка игры. Вам не предстоит задумываться о том, что игра будет зависать, лагать и компьютер не сможет раскрыть весь ее потенциал. В CryoFall смогут поиграть все.

Если же оценивать ее, с другой стороны, то можно отметить, что разработчики все же сумели создать действительно интересную графику для своей игры, которая по какой-то непонятной причине не сильно напрягает. Наоборот, она спустя несколько часов как-то становится на свои места и к ней быстро привыкаешь.

Звуковая составляющая

Что понравится, так это звуковая составляющая игры, а если быть точным, ее ненавязчивость. Она больше играет некую фоновую роль, придавая лишь атмосферу тишины и спокойствия. В связи с чем не стоит ждать от CryoFall каких-то сверхчетко проработанных звуковых эффектов и сопровождения.

Как играть?

Для того, чтобы попасть в мир CryoFall необходимо подключиться к одному из предложенных серверов, будь то PVE, PVP или совмещенный. Разработчики предлагают начать путешествие на глобальном сервере, однако это не говорит о том, что вы не сможете создать свой, собственный, рандомный мир, что позволит спокойно изучать игру и подготовиться к более масштабному выживанию. Количество игроков, на сегодняшний день, на одном сервере, может достигать до отметки в 350 человек. Кажется, весьма неплохой результат.

Итоги

Подводя итоги по CryoFall, следует отметить тот факт, что игра сумеет найти своих фанатов на длительный период времени и удивить новичков интересной подачей. Возможно в скором времени игра и вовсе обретет приставку полноценной ММО, однако торопиться с выводами не будем, время покажет. Среди плюсов следует отметить следующее: отличный геймплей, неплохая графическая составляющая, непринужденная звуковая атмосфера, позволяющая слушать свою любимую музыку во время игровых сессий, огромный мир, невероятно большие возможности, кооперативная игра и минимальные требования к ПК. Существенных минусов, за все время проведенное в игре, нам выявить не удалось.
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