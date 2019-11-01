Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакинг

2019-11-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cyber Ops; [116]
Сегодня мы поговорим о довольно необычном проекте, который выполнен в стильной графике, у него много интересных механик и задатки хакерства. Правда, на деле игра оказалась немного не тем, чего я ожидал, и это крайне огорчило. Однако давайте не будем ставить оценку сразу и для начала посмотрим на базовые возможности проекта.

Игровой процесс

К сожалению, не могу сказать, что игра порадовала какими-то крутыми геймплейными механиками или чем-то в таком духе. Нет, весь игровой процесс очень далек от слова хакинг, так как ничего взламывать или уж тем более программировать вы не будете, это игра не про это. Вы выступаете в роли условного командира отряда, который управляет технологиями и помогает своим бойцам пройти дальше по заданиям, выключая защитные системы и всячески мешая врагу жить. Стоит сказать, что это совершенно неинтересно. Сначала смотришь на это все, кажется, что задания необычные и увлекательные, но потом приходит время геймплея и все становится на свои места. Банальные механики «отключи юнит, чтобы твои солдаты расстреляли врага» довольно быстро приедаются, я бы даже сказал слишком быстро. И тогда понимаешь, что у проекта на самом деле очень много проблем и они существенно портят ощущения.

Сюжетная линия

С сюжетом все более-менее интересно, хотя подача, конечно, ужасная. Игра рассказывает нам о мире будущего, в котором вы можете наблюдать настоящую эпоху киберпанка — громадное количество имплантов, тьма разных гаджетов, технологии невероятные и все в таком духе. Также есть и классические корпорации, которые абсолютно всегда в фильмах про будущее выступают в роли злодеев, поработивших обычных людей. Мы же играем командиром подразделения, которое выполняет разные задания и постепенно вносят добро в этот мира. Хотя, это даже не добро, а скорее странное понимание равенства и справедливости. То есть, драматургии никакой нет даже близко, но в целом сюжет скорее приносит удовольствие, чем нет. Персонажей интересных нет, но сеттинг это все вытягивает и позволяет не переживать о том, что происходит в диалогах или при подаче сюжетной линии.

Графика

Разработчики используют довольно необычное решение с графикой, которое, конечно же, понравится далеко не всем. Начнем с того, что сначала черный задний план и зеленые полосы виртуального мира работают очень приятно — складывается впечатление, что ты смотришь на такой себе макет. Однако очень быстро глаза привыкают и появляется ощущение, что тебе не хватает деталей, не хватает текстур, какого-то осязания виртуального мира. Да, я повторюсь, что это лично мое мнение и говорить о графике в играх в принципе не всегда разумно, ведь это довольно спорная тема. То, что мне кажется страшным и некрасивым, вам может приносить массу удовольствия. И наоборот. Но, все же графика в данном проекте мне показалась крайне странной — она сначала кажется приятной и концептуальной, но потом оказывается, что на самом деле просто бюджет у разработчиков скудный. Не могу сказать, что меня это порадовало.

Итог

Разработчики игры решили порадовать геймеров хакерской игрой, но на деле оказалось, что никакого хакерства здесь нет в помине. Да, вы нажатием мышки взламываете транспорт, разные системы и даже импланты в теле человека, но это не тот процесс, которого ты ждешь. Кроме того, сюжетная линия вместе с заданиями максимально линейная и понятная, нет вообще ничего такого, что могло бы вас удивить или вызвать бурю эмоций. Нет, разработчики идут совершенно иным путем и делают ставку на тактику. А это не всегда хорошо.

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