Обзор Darksiders: Genesis. Интересные перемены

2019-12-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Darksiders: Genesis; [77]
Пришло время поговорить о четвёртой части культовой серии, которая вот уже много лет радует нас интересными историями, довольно эффектным геймплеем и необычными персонажами. Правда, в этот раз разработчики решили существенно переделать концепцию проекта, которая порадовала нас удивительными ощущениями от прохождения кампании.

Что-то новое

Мы привыкли, что в играх серии Darksiders мы играем персонажем от третьего лица или около того, тогда как в Darksiders: Genesis разработчики решили удивить нас изометрической перспективой. Теперь у нас камера довольно высоко над персонажем, который кажется совсем небольшим с такой высоты, плюс у нас нет привычного управления вперёд-назад, ведь теперь виртуальный мир ощущается совершенно иначе. Здесь же будет уместно сказать о сходстве с Diablo — оно действительно есть, и когда играешь в Darksiders: Genesis, то частенько ловишь себя на мысли, что выглядят проекты очень похоже. Может разработчики так и хотели, а может так случайно получилось, но факт остаётся фактом — это самая необычная игра во всей франшизе как минимум из-за расположения камеры. Сначала это кажется странным и неудобным, а потом привыкаешь и начинается веселье. Всё же элементы слэшера никуда не делись.

Геймплей

Нам вернули Войну, героя первой части серии, и предоставили возможность поиграть за Раздор. Это два Всадника Апокалипсиса, которые пришли на бренную землю, чтобы изничтожить зло и восстановить баланс сил в мире. Собственно, в плане сюжета всё довольно стандартно, но вот игровой процесс увлекает очень сильно. Нам нужно путешествовать по достаточно большим локациям, сражаться с разного рода врагами, изучать уровни, искать секреты и собирать ресурсы, плюс иногда нам дают подраться с особенно опасными противниками. Это крайне весело и интересно, особенно если вы любите «диаблоиды» с большим количеством гринда. Все же воевать здесь нужно очень много, а потенциальные противники никогда не желают нападать в одиночестве. Благодаря комбинации исследований и драк играть не скучно, что является главным комплиментом проекту. Всё же многие переживали, что гриндить будет скучно.

Проработка мира

Мне очень понравилось, что разработчики уделили столько внимания виртуальному миру. Графика очень привлекательная и красивая, буквально каждому пикселю уделили массу внимания, хотя с высоты практически птичьего полёта заметить все эти мелкие детали будет крайне тяжело. Да и с анимациями и эффектами тоже всё отлично — разработчики порадовали высоким качеством контента, который приносит удовольствие от созерцания персонажа в бою. Все эти взмахи, выстрелы, удары и прыжки действительно круто выглядят, а враги умирают с удивительно стильными движениями. Настолько красивых игр с такой постановкой камеры мы не видели уже очень давно — обычно разработчики подобных проектов уделяют проработке мира минимум внимания, ведь это не так важно, как геймплей или сюжетная линия. К счастью, в Darksiders: Genesis отлично реализовали все элементы.

Итог

Можно смело сказать, что Darksiders: Genesis вышла отличной игрой, которая еще и кооперативное прохождение поддерживает. Разве можно придумать что-то более весёлое, чем путешествия по виртуальному миру, сражения с врагами, да ещё и в компании друга? Да, переход к изометрической перспективе выглядит довольно неожиданным решением, особенно для преданных поклонников франшизы, но если вы любите героев и этот вымышленный мир, то обязательно стоит обратить внимание на игру. Она шикарна.

Комментарии и отзывы Darksiders: Genesis
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