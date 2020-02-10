Обзор Darksiders Genesis. В лучших традициях

Сюжетная линия

Франшиза Darksiders никогда не могла похвастаться громадными бюджетами на разработку, но при этом абсолютно всегда привлекала внимание геймеров со всего мира. Интересный сеттинг, внимание к деталям, увлекательный виртуальный мир — что еще нужно для счастья? Сегодня мы поговорим о новой игре по франшизе, которая теперь вышла и на PS4.

Игровой процесс

Особенности

Итог

Мне всегда нравились приквелы тем, что они позволяют посмотреть на историю с другой стороны, оценить её с другой точки зрения. И Darksiders Genesis дает такую возможность в полной мере. Когда-то давно мы с упоением проходили Darksiders первую и вторую, недавно вот вышла третья номерная часть с Яростью в главной роли, а авторы Darksiders Genesis предоставляют нам возможность изучить эту вселенную практически с самого начала. Обугленный Совет, обеспокоенный нарушением равновесия сил добра и зла, отправляет Всадников, чтобы те разобрались с Люцифером и помешали его коварному плану. Естественно, в процессе всё идёт не так, а как изначально планировалось, и сражаться нам придется далеко не только с Люцифером. Но это уже геймплей, а волане сюжета у игры всё отлично, весьма увлекательно и местами даже задорно. Хотя, конечно, повествование принесет больше удовольствия тем, кто уже играл в три номерные части.В игровом плане Darksiders Genesis от своих предшественников отличается довольно сильно, так как разработчики решили изменить угол обзора, да и в целом парадигму происходящего на дисплее. Теперь у вас персонаж виден с большого расстояния с видом сверху, а сам игровой процесс больше походит на ролевую игру. Персонаж получает задания и обязан их выполнять, но как именно вы будете добираться до нужной точки решаете только вы. Да, ожидать какой-то нелинейности я бы не стал, так как разработчики не предусматривают такую возможность, но, с другой стороны, игровой процесс от этого не пострадал. У нас громадный виртуальный мир с сотнями врагов, загадок и особенностей, достаточно лишь вникнуть в него и изучить. Не могу сказать, что новый стиль геймплея мне понравился меньше, чем оригинал, просто это другой стиль и отношение к игре.Нужно понимать, что виртуальный мир под таким углом воспринимается немного иначе — он выглядит более интересным, привлекательным. Обычно мы просто крушили врагом и искали светящиеся предметы, указывающие на сундуки с душами или что-то в таком роде, а теперь игра вынуждает всматриваться буквально в каждый пиксель. Ведь можно спокойно пропустить секретный проход, какой-то ящик с ценными ресурсами или банально нужный путь к квесту. Это все действует на игрока положительным образом, так как у вас есть мотивация двигаться дальше, узнавать новое, находить новые тайны и разгадывать очередные загадки. В этом плане игра очень порадовала, она действительно награждает игрока за исследования и настырность, что является большой редкостью на самом деле. И вид сверху в этом плане тоже оказался весьма эффективным инструментом.Стоит сказать, что я уже играл в эту же игру, только на ПК. Управление на клавиатуре с мышкой довольно необычное, но я быстро привык, однако на PS4 играть намного приятнее и интереснее. Разработчики оптимизировали управление под геймпад, так что делать рывки здесь даже удобнее, чем на клавиатуре. Обязательно стоит попробовать продукт, если вы любите франшизу и хотите получить от нее массу эмоций, только немного в ином формате. Разработчики большие молодцы, что не побоялись экспериментов и попробовали нечто совершенно новое.