Обзор Darksiders III. Отличное продолжение серии

Спустя шесть лет после выхода второй части Darksiders фанатам дали возможность вновь окунуться в культовую вселенную. Теперь главным действующим лицом будет Ярость, которой поручили весьма опасное задание. Она готова с ним справиться и возглавить Всадников, однако на своём пути она узнает много новых фактов и неприятных новостей. Собственно, если вы долго ждали продолжения этой истории, то нужно сразу же ставить на загрузку. Это именно та игра, которую хочется проходить зимними вечерами — красивая, яркая и очень атмосферная. Фанаты будут в восторге.

Игровой процесс

Разработчики решили оставить классические особенности франшизы и доработали некоторые моменты. Наша героиня продолжает путешествовать по виртуальному миру и сражаться с разного рода врагами, собирая при этом души повергнутых оппонентов. Периодически нам подкидывают довольно сложных противников, которые вынуждают персонажа потратить немало здоровья — любое попадание монстра наносит нам приличное количество урона.

Нужно постоянно прыгать в сторону от атаки, наносить удары со спины и так далее. В целом, геймплей оказался очень бодрым — мы постоянно прыгаем на кнуте, деремся с монстрами и ищем потайные проходы. Очень круто, что создатели третьей части смогли воссоздать ту атмосферу, которая ранее так нравилась фанатам Darksiders. Хотя, монстры теперь более могущественные и больно бьют, так что нужно будет вести себя более активно.

Сюжетная линия

Это третья часть в серии, однако рассказывает она историю, которая происходит сразу после событий первой части. Пока Смерть отправился в путешествие, чтобы найти виновных в заключении Войны, наша героиня получает от Совета свой приказ — ей нужно отправиться в мир людей и восстановить баланс. Для этого Ярость должна найти и загнать в темницу Семь Смертных Грехов, которые неплохо спрятались и не собираются возвращаться обратно. Однако, не стоит спешить с выводами — наш персонаж является не просто карателем, которому дали простое задание. Здесь намного больше загадок и тайн, которые вынуждают думать, анализировать и оценивать ситуацию. Сюжет тоже порадовал, особенно если вы играли в первую часть и понимаете, почему Война закован в наручники и его считают предателем. Собственно, мы получим больше ответов в ходе прохождения третьей части культовой франшизы.

Сражения

Боёвка очень многогранная — наша героиня может драться кнутом, может взять в руки меч или что-то другое из богатого арсенала и побеждать врагов хлесткими ударами. Постоянно нужно уклоняться и наносить удары, пока враг находится в беззащитном состоянии, плюс можно прыгать, использовать огонь и прочие магические заклинания. У каждого противника свой стиль ведения боя, так что вам нужно постоянно тренироваться и запоминать то, как монстры вас атакуют, когда нужно нажать на клавишу уклонения и так далее. Сначала кажется, что это довольно трудно, но потом привыкаешь и процесс уже работает на автоматизме.

Итог

Мне очень понравилось исследовать виртуальные миры, сражаться с опасными боссами и искать потайные проходы. Это позволяет чередовать интересные игровые механики и получать больше удовольствия от происходящего. Без всякого сомнения, третья часть франшизы оказалась очень крутой — графика, оптимизация, геймплей и сюжет на самом высоком уровне. Ярость отлично раскрывает себя как персонаж и передает эмоции лучше, чем персонажи в кат-сценах ААА-проектов. Думаю, если вы играли в первые две части, то эта новинка точно вам понравится. Да и всем остальным тоже.