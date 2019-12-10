Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушка

2019-12-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dead End Job; [28]
Пришло время окунуться в мир борьбы с привидениями — в этот раз у нас на обзоре довольно необычная игра, которая смотрится достаточно приятно, да и играется тоже круто. Если вы не знаете, что бы себе такого прикупить под Новый год, то у нас есть весьма интересное предложение. Но давайте сначала посмотрим, чем же Dead End Job так хороша.

Управление

Удивительно, но разработчики игры смогли реализовать достаточно удобное управление как с клавиатурой и мышкой, так и с геймпадом. Один раз я играл просто с клавиатурой и мышкой и был поражён тому, насколько игра удобна для игрока с классическими контроллерами. Передвигаетесь вы при помощи клавиш WASD, а стреляете при помощи мышки. Конечно, стрелять можно еще и пробелом, но я не сильно понимаю, кому это может быть удобно, ведь до левой кнопки мыши дотянуться гораздо проще и быстрее. С геймпадом тоже все отлично, стрелять и двигаться удобно. Я бы даже сказал, что двигаться стиком удобнее, чем на клавиатуре, но это уже дело привычки и вкуса. В целом, управление в игре заслуживает высокую оценку хотя бы потому, что разработчики позаботились обо всех геймерах. Не у всех есть геймпад, так что удобное управление с клавиатуры — громадное преимущество. Жаль, но его нет у большинства современных проектов.

Геймплей

Нужно понимать, что Dead End Job — условный рогалик с мощной системой бэктрекинга. Вы на старте можете пойти только в одну локацию и туда ходить вы будете довольно часто, после чего откроется вторая локация. Однако если местные монстры покажутся вам слишком опасными, то можно вновь вернуться к первоначальную локацию и набивать опыт и деньги там, постепенно прокачивая своего персонажа. То есть, одни и те же уровни вы будете видеть часто, но они при этом не повторяются совершенно. На уровнях вам нужно стрелять по монстрам, спасать людей, крошить местную мебель в поисках денег и так далее. Игровой процесс прост до предела, но при этом он приносит море положительных эмоций, счастья и радости. За это мы игры и любим, так что никаких претензий к проекту в этом плане нет — разработчики сделали очень круто и качественно. Особенно на более сложных монстрах игра себя раскрывает на триста процентов.

Особенности

Начнем с того, что виртуальный мир генерируется случайным образом и разработчики постоянно удивляют нас чем-то интересным и удивительным. К примеру, уровень после очередного прохождения меняется полностью — меняется расположение комнат, их последовательность и наполненность мебелью, да и сами монстры постоянно появляются в разных местах. Благодаря этому нет ощущения, что вы играете на одном и том же уровне, так как продукт постоянно меняется, превращаясь из одной локации в другую. Особенно это радует на более поздних стадиях, когда монстров становится намного больше, а их разнообразие действительно поражает воображение. Тогда можно смело проходить один и тот же уровень по десять раз, получая массу удовольствия. И денег, естественно. Многогранность виртуального мира и уникальность локаций сыграли важную роль.

Итог

И вновь мы приходим к мнению, что инди-проекты способны приносить куда больше удовольствия и радости, чем ААА-игры. Все дело в том, что разработчики не боятся экспериментировать, не боятся пробовать новые механики или необычный сеттинг. Итог получается шикарен, а Dead End Job мы можем посоветовать абсолютно любому, кто хочет сесть и получить наслаждение от изничтожения всевозможных духов и монстров. Эта игра действительно стоит своих денег и потраченного времени на прочтение этого обзора.

Комментарии и отзывы Dead End Job
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