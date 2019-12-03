Обзор Deadliest Catch: The Game. Ловим рыбку

Геймплей

Мы очень любим рассказывать про различные симуляторы, так как это интересный вариант погрузиться в атмосферу занятия, которым вы не можете заниматься в реальной жизни. Вчера мы рассказали про симулятор вора, а теперь давайте попробуем нечто более легальное и выловим крабов со дна. Будет интересно и сложно, так что подготовьтесь основательно.

Процесс ловли

Собственно, у нас есть рыболовный корабль, который мы можем отправить туда, куда нам хочется. При выборе локации на карте будут отображены параметры, которые позволяют вам приблизительно оценить, какая глубина в той местности. Я не самый опытный рыбак, но понимаю, что разные виды живности водятся на разной глубине и если вам нужно поймать именно определенный тип крабов, к примеру, то нужно выбирать локацию, которая для этого подходит. Далее, мы высаживаемся и начинается сам процесс вылова морских жителей, который еще интереснее, ведь здесь нет никаких условностей и более простых элементов. Разработчики обещали нам хардкор и они его предоставили в полной мере — игра требует от вас всех тех же действий, что и от обычных рыбаков в реальном мире. Никто за вас рыбу ловить не будет, это нужно делать самостоятельно, да еще и в правильной последовательности, иначе ничего не выйдет.

Особенности

Для начала нам нужно взять клетку, которая стоит на палубе, после чего при помощи магнитного механизма поставить ее на место выброса в море. Далее, нам нужно подцепить буйок, чтобы было понятно, куда нам нужно бросать крюк для поднятия сетки. После этого цепляем внутри сетки прикормку для наших подводных жителей и нажимаем на кнопку сброски. Дам небольшой совет — сбрасывайте в ряд три таких сетки, после чего отправляйтесь в другую точку и там тоже бросайте три сетки, после чего плавайте от одной точки к другой, собирая добычу. Поднимать сетку тоже интересно — бросаете крюк, после чего цепляете веревку к подъемному механизму и вытягиваете сетку, после чего выбрасываете крабов на стол и начинаете перебирать улов. Далеко не все крабы можно забирать, так что стоит обратить на это особое внимание — это тоже важный момент при прохождении.

Итог

Игра привлекает в первую очередь тем, что здесь нет автоматических механик, которые все сделают за вас. Никто не будет управлять кораблем за вас — нужно самому поддавать ходу, подходить к нужной точке и так далее, ведь кораблем вы управляете абсолютно самостоятельно. Далее, вам нужно в ручном режиме сгружать сетки, грузить в них приманки, поднимать со дна — все это вы делаете сами, даже крабов выбираете самостоятельно. Если не выкинуть женскую особь или взять слишком маленького краба, то вам выпишут штраф и вы потеряете деньги, а если будете делать все правильно, то не будет проблем с заработком. Еще есть всевозможные улучшения, хитрости с приманками и так далее — все это позволяет погружаться в атмосферу рыбалки и получать от этого больше положительных эмоций. Особенно мне понравилось перебирать крабов — максимально интересное занятие, особенно когда набиваешь руку.

Очень редко встречаются симуляторы, которые действительно могут привлечь внимание. Обычно разработчики делают однотипные проекты, которые не радуют большим количеством разнообразия, тогда как в этот раз нас очень даже порадовали. Авторы проекты сделали массу контента, массу интересных гибких механик, что в итоге позволило наслаждаться процессом ловли в полной мере. Отличный вариант времяпровождения, особенно если вам интересна эта тема и вы хотите получать удовольствие от релакса и расслабления.