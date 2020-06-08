Обзор Deck of Ashes – интересный сплав ролевой и карточной механик

9 июня в Steam выходит хардкорная помесь «рогалика» и карточной игры Deck of Ashes. Проект от российского разработчика AY Games вот уже несколько недель находится в раннем доступе, и мы решили разобраться, чем же она планирует удивлять аудиторию.

Действие игры происходит в самобытном мрачном мире. По сюжету, банда отщепенцев, в поисках безграничного могущества, решает завладеть древним артефактом – Шкатулкой Пепла. На удивление, это удается им довольно легко, ведь ее хранительница, Леди Смерть, просто отдает реликвию без боя. Вот только шкатулка всего одна, а претендентов много: в пылу схватки за нее, один из разбойников случайно разбивает артефакт, обрекая весь Мир на Проклятье Пепла, извратившее существ и окружающую природу. Сильнее всего пострадали сами негодяи, и теперь им предстоит исправлять свои же ошибки.

Взять под управление одного из этих изгоев и придется игроку: будет доступно четыре персонажа, каждый со своей историей. В Deck of Ashes планируется сделать общий пролог, обучающий основам механик, компанию за каждого из персонажей и единый эпилог. Кроме того, можно будет поиграть и в отдельную миссию. Поскольку все карты генерируются случайно, то игру должно быть интересно проходить по нескольку раз. По всем законам жанра, смерть тут перманентная без возможности сохранения. Впрочем, после каждой гибели можно получить небольшой бонус, слегка облегчающий повторный забег.

Графика в игре представлена анимированными рисунками, впрочем, это даже слишком сильно сказано: герои слегка раскачиваются, а все эффекты заклинаний имеют весьма условное обозначение. Вместо видеовставок – озвученные картинки, а глобальная карта так и вовсе будто нарисована карандашом на бумаге. Признаю, что картинка имеет свой собственный стиль и шарм, но смотрится она уж слишком просто. Несмотря на то, что игра от российского разработчика, вся озвучка тут на английском языке, что тоже совсем не радует. Будем верить, что к релизу графику и звук доделают.

Каждое путешествие в мире Deck of Ashes начинается с лагеря. Здесь живут несколько NPC: кузнец – создает карты и улучшает их, торговец – продает предметы и рецепты, травница – варит полезные зелья, а мастер пепла возрождает и уничтожает карты. Интересно, что у каждого из них есть собственное дерево прокачки. Выйдя за черту города, игрок попадает на карту, где в случайном порядке расставлены различные объекты: в сундуках содержатся ценные ресурсы, случайные события могут оказать как положительный, так и отрицательный эффекты, а вход в пещеру позволит обследовать подземелья. Многие проходы и ресурсы охраняют разнообразные монстры, условно разбитые на несколько классов. Чем дальше от лагеря, тем сильнее враги и ценнее награды. Еще тут бывают пепельные бури, приносящие ресурсы, которые, впрочем, быстро исчезают, если их вовремя не собрать.

Главная цель – как можно быстрее прокачаться, поскольку с каждым ходом неумолимо приближается сражение с боссом уровня. Монстр постоянно мешает игроку, уничтожая ресурсы, устраивая диверсии и делая прочие пакости. Ну а в конце он и вовсе нападет в открытую, и если проиграть битву, то придется начинать все заново.

Боевая система Deck of Ashes – отдельный разговор. Она основана на составлении собственной колоды, и последовательном применении карт: уже сейчас доступно более сотни заклинаний, часть из которых обладают синергией, хотя большинство – просто урон разной силы. Разыгрываемые заклинания тратят ману, восполняемую каждый ход до фиксированного значения. Чтобы снизить эффект случайности, в конце раунда можно положить вниз колоды до трех карт, а вначале – рука добирается до шести. Размер колоды в Deck of Ashes не ограничен.

Особенностью системы является то, что использованные карты самостоятельно не восстанавливаются. Чтобы сделать это в бою, придется потратить здоровье, на карте – очки отдыха (в ущерб регенерации хитов), а в лагере этот фокус можно осуществить у мастера пепла за ресурсы и время, которое потребуется, чтобы добраться до него.

При разыгрывании карт стоит обращать внимание не только на то, как они будут взаимодействовать друг с другом, но и на особенности противников: у многих может быть иммунитет от определенной стихии, у других – защитные чары, а третьи становятся тем сильнее, чем больше эффектов на них наложено, включая отрицательные. Система получилась довольно интересная, но прежде, чем научишься собирать работающие комбинации, придется долго умирать. Игра создает двоякое впечатление. С одной стороны, тут интересная задумка, собственный стиль, харизматичные персонажи и богатый набор карт. С другой – слишком уж простая графика, английская озвучка, довольно однообразные бои на старте, нет квестов и общения с NPC. Пока разбираешься во всех тонкостях Deck of Ashes и собраешь интересную колоду, придется десятки раз умирать, что выдержит не каждый современный геймер.

Конечно, можно понизить уровень сложности, но тогда станет совсем скучно. Впрочем, если к релизу, игру сумеют правильно «допилить», то у нее будут все шансы, чтобы завоевать внимание аудитории, тем более что ценник издатель выставил очень доступный (всего 360 рублей).

Автор: Артем Костенко