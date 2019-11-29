Обзор Dell G3 3590. Недорогой производительный ноутбук

2019-11-29, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Dell G3 3590; [155]
Сейчас при покупке даже среднебюджетного игрового ноутбука приходится между тем, чтобы модель была либо более производительной, либо имела более привлекательный дизайн. Сегодня у нас на тесте игровой ноутбук Dell G3 3590, который получил привлекательный внешний вид и достойное железо.

Внешний вид

G3 3590 является одной из наиболее доступных моделей среди всей линейки Dell. Всего доступно две версии в черных и белых цветах. В обоих случаях корпус будет выполнен из приятного на ощупь и слегка глянцевого матового пластика, на котором сильно не видны отпечатки пальцев.

По всему корпусу сделаны небольшие акценты голубого цвета, которые проявляются в виде тонкой рамки вокруг нижней конструкции и резиновых ножек.

При открытии крышки ноутбука сразу бросается в глаза, что крышку удерживает только одна большая сплошная петля. Выглядит свежо.

Клавиатура здесь полноразмерная и оснащена трехуровневой подсветкой синего цвета. Клавиши не прогибаются даже при нажатии на самый край.

Тачпад смещен в левую часть и имеет достаточно отзывчивый отклик. По всей поверхности палец скользит без каких-либо сложностей.

На левой грани находится вход для питания, USB Type-C, HDMI 2.0, USB 3.1, RJ-45 и вход для наушников или микрофона.

На правой же грани расположился разъем для SD-карт, два USB 2.0 и замок кенсингтона. Если говорить о звуке, то он здесь достаточно приятный. Даже при максимальном уровне громкости никакие искажения не возникают.

Общие габариты ноутбука составляют 21,6 x 365,5 x 254 мм, а вес 2.45 кг. Его можно без проблем положить к себе в сумку или взять в дорогу.

Экран

Dell G3 3590 оснащен дисплеем на 15.6-дюймов с IPS-матрицей и Full HD разрешением. Какие-ибо искажения по бокам отсутствуют. Цветовой баланс в нем хорошо настроен, а запаса яркости должно хватить практически на любые сценарии использования.

Начинка

Наша версия Dell G3 3590 работает на шестиядерном процессоре Intel Core i7 9750H с шестью ядрами и двенадцатью потоками, построенный на 14 нм техпроцессе. Он основан на архитектуре Intel Cofee Lake. Базовая частота равна 2.6 ГГц, а максимальная тактовая частота 3.9 ГГц. TDP составляет 45 Вт.

Здесь установлена видеокарта GeForce GTX 1660 Ti Max-Q с 6 Гбайт памяти, которая поддерживает технологию трассировки лучей в реальном времени.

Ноутбук оснащен 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 стандарта с тактовой частота 3693 МГц. При желании ее можно расширить до 32 Гбайт.

Основным накопителем является SSD от Toshiba M.2 стандарта 1630 объёмом 128 Гбайт. В целом, этого достаточно, чтобы быстро запускать операционную систему и основные программы.

Для остальных файлов Dell G3 3590 предусмотрен 2.5-дюймовый жесткий диск Toshiba объемом 1 Тбайт.

За работу Wi-Fi отвечает контроллер Realtek RTL8168, поддерживающий (802.11 b/g/n/ac) и Bluetooth 5. Также есть Gigabit LAN разъем.

Игры

В играх Dell G3 3590 себя ведет достаточно уверенно. К примеру, шутер Control идет без каких-либо проблем на высоких настройках при 65-80 FPS. Самое главное, что система сильно нагреваемся даже во время загруженных сценах. Уровень шума при пиковых нагрузках тоже приемлемый.

Аккумулятор

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 51 Вт*ч. Если работать в браузере, смотреть видео и работать с документами, то при среднем уровне яркости Dell G3 3590 проработает около 5,5 часов. Для игрового ноутбука это очень достойный результат. Для полного цикла зарядки понадобится приблизительно 3 часа.

Итоги

Dell G3 3590 — это достойный вариант в качестве игрового ноутбука начального класса. За приемлемую сумму денег вы получается модель с приятным дизайном, качественным дисплеем, со всем запасом необходимых разъемов, двумя быстрыми накопителями памяти, хорошей системой охлаждения, высокой производительностью и отличной автономностью. За все время тестирование существенных минусов выявить не удалось.

Комментарии и отзывы Dell G3 3590
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