Обзор Detroit: Become Human. Сотни вариаций

Сюжетная линия

Сегодня мы поговорим о достаточно интересном игровом проекте, который когда-то взорвал рынок игровых консолей, а теперь добрался и до владельцев персональных компьютеров. Игра действительно очень увлекательная и необычная, такого уровня погружения вы еще никогда не видели. Да и сюжетная линия, мягко скажем, увлекательная.

Геймплей

История Detroit: Become Human уже не раз была описана в книгах о научной фантастике. Человечество в недалеком будущем смогла разработать неких андроидов, то есть роботов, которых почти не отличить от человека. Они даже могут похвастаться интеллектом, но созданы для того, чтобы выполнять за людей различные работы низшего уровня. Андроиды подметают на улицах, работают в полиции, помогают дома с уборкой и так далее, тем самым отбирая у обычных людей работу. Люди страйкуют, всячески высказывают негативную реакцию в сторону роботов, но революция уже произошла и андроиды никуда не денутся. Более того, в определенный момент андроиды понимают, что они не просто роботы для черной работы, а умные существа, которые имеют определенные права. И тогда начинается настоящий переворот, ведь даже разработчики этих существ не предполагали, что у тех будет интеллект.

Особенности

Игровой процесс Detroit: Become Human является ярким примером того, до чего дошли идеи Дэвида Кейджа. Он всегда хотел делать проекты, в которых ваши действия влияют на последующее развитие событий, но в данном релизе он превзошел самого себя. Теперь буквально каждое ваше решение приводит сюжет в отдельное русло, влияет на отношение окружающих персонажей к вам и так далее. То есть, принимая решение вы должны понимать, что оно влияет не только на те события, которые происходят здесь и сейчас, но и на ближайшее будущее персонажа. В игре даже есть специальное меню, в котором можно посмотреть на то, какие ветки ваши действия заблокировали, чтобы потом переиграть ситуацию и получить другой исход событий. Чтобы посмотреть все сюжетные варианты игру нужно будет пройти много раз, что делает ее крайне привлекательной при учете длительного использования.

Итог

Нужно понимать, что данная игра является ярким представителем интерактивного кино, а значит большую часть времени вы будете созерцать, слушать, вдумываться в происходящее на дисплее. То есть, игрок конечно будет играть, принимать решения и участвовать в разного рода экшн-сценах, но все же повествование здесь играет основную роль. Кроме того, здесь довольно весомую роль играет хитросплетение трех сюжетных линий главных героев, которые изначально кажутся разрозненными, но довольно быстро приходит понимание, что они связаны друг с другом. Благодаря этому создается совершенно уникальное ощущение во время прохождения — игрок погружается в сложную историю с интересными персонажами, которые друг от друга кардинально отличаются как сюжетом, так и геймплеем. Ни одна другая игра на рынке таким бонусом похвастаться не может, так что стоит уделить этому внимание.

Я играл в Detroit: Become Human на ПК в магазине Epic Games Store и получил от этого просто море удовольствия — управлять персонажем при помощи мышки действительно удобно и легко. Да, сначала возникали некоторые сложности, ведь большую часть времени я играю на консоли с геймпадом, но на адаптацию ушло около двадцати минут. Потом игра полностью переходит под контроль геймера и приносит море удовольствия. Советую пройти весь сюжет до конца, а потом перепройти сцены, в которых вы принимаете определенные важные решения.