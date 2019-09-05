Обзор Devious Dungeon. Странный платформер

2019-09-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Devious Dungeon; [56]
Иногда инди-игры радуют нас продвинутым набором геймплейных механик, интересным сюжетом или чем-то в таком духе. Однако, есть и релизы от небольших студий, которые не могут похвастаться ничем вышеперечисленным. В таком случае нужно тратить нервы и потеть, чтобы пройти хотя бы несколько уровней. Вот я и расскажу про яркий пример того, как такие игры отправляются в свет.

Управление

Очень странно видеть игру, которую создавали для персонального компьютера, в которой управление никак не адаптировано под клавиатуру с мышкой. Почему-то разработчики уверены, что буквально у каждого владельца персонального компьютера есть геймпад и желание его подключать для того, чтобы поиграть в инди-игру. Проходить данный проект на клавиатуре было достаточно тяжело и неудобно, хотя сама по себе игра далеко не отличается сложностью или чем-то невероятным в плане геймплея. Мы можем прыгать, бегать и драться с врагами, вот только эти действия раскиданы по клавиатуре очень странно и иногда не понимаешь, почему бегаешь ты стрелочками влево вправо, а вниз спускаться нужно клавишей S на клавиатуре. За управление данной игре могут поставить только самую низкую оценку — банально неудобно проходить уровни, хотя на деле они достаточно простые и не хардкорные ни разу.

Геймплей

Как я уже сказал выше, уровни здесь достаточно простые и их прохождение не требует от вас каких-то особых навыков. Достаточно просто бегать вперед назад, в игре это реализовано на клавишах влево и вправо, плюс прыгать для достижения определенных платформ и драться с врагами. Это, собственно, весь набор геймплейных механик, которые реализованы в данной игре и ничего больше вы банально не увидите. В принципе, для казуального платформера, который не тянет на ААА-уровень, игра вполне достойная и требовать от нее большего набора возможностей было бы просто странно. С другой стороны, если вы любите увлекательный геймплей, то вам здесь банально нечего делать — игрушка максимально простая и довольно быстро надоедает своим однообразием. Враги меняются, локации тоже, но в целом уже на втором часу игры становится скучно и однообразие надоедает.

Уровни

Про локации тоже есть что сказать — они простенькие, но сделаны со вкусом. Во-первых, здесь даже в некоторой степени присутствует нелинейность. Вы можете просто побежать вперед, можете запрыгнуть на платформу и спрыгнуть с нее, можете использовать другие лазейки. Дальше, когда уровни станут более сложными, такая нелинейность позволит с большим удовольствием проходить локации и наслаждаться фантазией разработчиков. Иногда, правда, удивляет расстановка противников — некоторые стоят так близко к обрыву, что вы банально не можете запрыгнуть на платформу и не получить урона. Может в этом задумка разработчиков, но даже с геймпадом некоторые участки без входящего урона не пройти, что крайне разочаровывает. С другой стороны, сложной игру тоже не назовешь — играется легко и свободно, лишь изредка приходится подсаживаться ближе к экрану и покрепче брать в руки геймпад. Да, играть на клавиатуре ужасно.

Итог

С одной стороны, игра мне показалась интересной и даже увлекательной в каком-то смысле — вы можете с удовольствием бегать по уровням, получать радость от поверженных врагов, наслаждаться новой экипировке и уровням. С другой, если у вас нет геймпада, то игра вам крайне не рекомендуется, я бы даже настоятельно рекомендовал ее не покупать. Играть на клавиатуре с мышкой крайне неудобно и тяжело, постоянно приходится портить себе нервы, а мы в игры играем совсем с другой целью.

Комментарии и отзывы Devious Dungeon
Обзор Creative SXFI Theater и Creative S...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative SНе так давно мы опубликовали обзор беспроводных наушников Creative SXFI Air с поддержкой технологии Super...
Apple IPhone 11 Pro получит градиентный ...
Apple IPhone 11 Pro получит градиентный В сети появилась информация о том, что Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут продаваться с новым...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. Плюсы...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. ПлюсыСегодня на выставке IFA 2019 компания Jabra представила беспроводные наушники Jabra Elite 75t. Обновление...
Представлен компактный флагман Sony Xper...
Представлен компактный флагман Sony XperКомпания Sony довольно неожиданно представила на выставке компактный смартфон Xperia 5, который получил ф...
Новая модная коллекция умных часов от Mi...
Новая модная коллекция умных часов от MiПоследняя коллекция умных часов Michael Kors, лицензированных Fossil Group, включает в себя совершенно но...
Sonos официально представила интеллектуа...
Sonos официально представила интеллектуаSonos представила интеллектуальный динамик с питанием от батареи, поддерживающий как Google Assistant, та...
Компания Jabra представила на IFA 2019 н...
Компания Jabra представила на IFA 2019 н5 сентября 2019 – компания Jabra, представила на IFA 2019 беспроводные наушники нового поколения – Jab...
Beyerdynamic Lagoon ANC - наушники с сис...
Beyerdynamic Lagoon ANC - наушники с сисБеспроводные наушники Lagoon ANC - это новейшая многофункциональная пара наушников с системой шумоподавле...


Обзор iBOX Z-800. Автомобильный видеорегистраторОбзор iBOX Z-800. Автомобильный видеорегистратор
Обзор Transcend ESD230C (TS240GESD230C). Ультракомпактный и быстрый внешний накопительОбзор Transcend ESD230C (TS240GESD230C). Ультракомпактный и быстрый внешний накопитель
Обзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое креслоОбзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое кресло
Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)
Обзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнениемОбзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнением
Обзор Devious Dungeon. Странный платформ...
Обзор Devious Dungeon. Странный платформИногда инди-игры радуют нас продвинутым набором геймплейных механик, интересным сюжетом или чем-то в тако...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative S...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative SНе так давно мы опубликовали обзор беспроводных наушников Creative SXFI Air с поддержкой технологии Super...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. Плюсы...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. ПлюсыСегодня на выставке IFA 2019 компания Jabra представила беспроводные наушники Jabra Elite 75t. Обновление...
Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys ...
Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys Сегодня на стенде компании Logitech мы смогли детально ознакомиться с новой беспроводной периферией, орие...
Предварительный обзор Acer Swift 3. В но...
Предварительный обзор Acer Swift 3. В ноСегодня мы поговорим о достаточно продвинутом устройстве, которое создавали специально для тех пользовате...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro ...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro Компания Razer привезла на выставку IFA 2019 сразу ряд новых ноутбуков семейства Blade, включая самый тон...
Обзор Border Officer. Очень странная игр...
Обзор Border Officer. Очень странная игрСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая в плане идей приносит удовольствие и позитивные эмо...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtКомпания Razer официально представила ноутбук, который является геймерским устройством и при этом считает...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,В рамках выставки IFA 2019 компания Dell представила сразу несколько новинок, среди которых ультрабуки, н...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, Pr...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, PrВыставку IFA 2019 открыла презентация next@Acer в рамках которой были представлены новые ультрабуки семей...
Обзор Monster Sanctuary. Почти как покем...
Обзор Monster Sanctuary. Почти как покемХотите собирать питомцев в виртуальном мире и получать от этого процесса массу положительных эмоций? Тогд...
Предварительный обзор MSI Optix G27C4. С...
Предварительный обзор MSI Optix G27C4. ССегодня мы с вами поговорим о максимально спорном мониторе — он обладает весьма скромной диагональю, целы...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor