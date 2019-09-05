Обзор Devious Dungeon. Странный платформер

Управление

Иногда инди-игры радуют нас продвинутым набором геймплейных механик, интересным сюжетом или чем-то в таком духе. Однако, есть и релизы от небольших студий, которые не могут похвастаться ничем вышеперечисленным. В таком случае нужно тратить нервы и потеть, чтобы пройти хотя бы несколько уровней. Вот я и расскажу про яркий пример того, как такие игры отправляются в свет.

Геймплей

Очень странно видеть игру, которую создавали для персонального компьютера, в которой управление никак не адаптировано под клавиатуру с мышкой. Почему-то разработчики уверены, что буквально у каждого владельца персонального компьютера есть геймпад и желание его подключать для того, чтобы поиграть в инди-игру. Проходить данный проект на клавиатуре было достаточно тяжело и неудобно, хотя сама по себе игра далеко не отличается сложностью или чем-то невероятным в плане геймплея. Мы можем прыгать, бегать и драться с врагами, вот только эти действия раскиданы по клавиатуре очень странно и иногда не понимаешь, почему бегаешь ты стрелочками влево вправо, а вниз спускаться нужно клавишей S на клавиатуре. За управление данной игре могут поставить только самую низкую оценку — банально неудобно проходить уровни, хотя на деле они достаточно простые и не хардкорные ни разу.

Уровни

Как я уже сказал выше, уровни здесь достаточно простые и их прохождение не требует от вас каких-то особых навыков. Достаточно просто бегать вперед назад, в игре это реализовано на клавишах влево и вправо, плюс прыгать для достижения определенных платформ и драться с врагами. Это, собственно, весь набор геймплейных механик, которые реализованы в данной игре и ничего больше вы банально не увидите. В принципе, для казуального платформера, который не тянет на ААА-уровень, игра вполне достойная и требовать от нее большего набора возможностей было бы просто странно. С другой стороны, если вы любите увлекательный геймплей, то вам здесь банально нечего делать — игрушка максимально простая и довольно быстро надоедает своим однообразием. Враги меняются, локации тоже, но в целом уже на втором часу игры становится скучно и однообразие надоедает.

Итог

Про локации тоже есть что сказать — они простенькие, но сделаны со вкусом. Во-первых, здесь даже в некоторой степени присутствует нелинейность. Вы можете просто побежать вперед, можете запрыгнуть на платформу и спрыгнуть с нее, можете использовать другие лазейки. Дальше, когда уровни станут более сложными, такая нелинейность позволит с большим удовольствием проходить локации и наслаждаться фантазией разработчиков. Иногда, правда, удивляет расстановка противников — некоторые стоят так близко к обрыву, что вы банально не можете запрыгнуть на платформу и не получить урона. Может в этом задумка разработчиков, но даже с геймпадом некоторые участки без входящего урона не пройти, что крайне разочаровывает. С другой стороны, сложной игру тоже не назовешь — играется легко и свободно, лишь изредка приходится подсаживаться ближе к экрану и покрепче брать в руки геймпад. Да, играть на клавиатуре ужасно.С одной стороны, игра мне показалась интересной и даже увлекательной в каком-то смысле — вы можете с удовольствием бегать по уровням, получать радость от поверженных врагов, наслаждаться новой экипировке и уровням. С другой, если у вас нет геймпада, то игра вам крайне не рекомендуется, я бы даже настоятельно рекомендовал ее не покупать. Играть на клавиатуре с мышкой крайне неудобно и тяжело, постоянно приходится портить себе нервы, а мы в игры играем совсем с другой целью.