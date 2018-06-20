Обзор Don't Stand Out. Неплохая попытка заменить PUBG

На данный момент на игровом рынке очень много проектов, которые пытаются заменить собой легендарного представителя «королевской битвы». Однако, большинство разработчиков банально забывают о том, что проект-копия не может приносить столько же радости. Нельзя взять основные механики PUBG, упростить их до критического минимума и надеяться, что игра будет интересна пользователю. С Don't Stand Out получилась немного другая ситуация, так как разработчики постарались сделать свою игру, которую уже геймеры потом прозвали «королевской битвой» на минималках. Мы тоже поиграли, посмотрели и теперь готовы сказать свое собственное мнение относительно происходящего. Думаю, если вы планировали покупать игру в ближайшее время, этот обзор лишь закрепит вашу уверенность в приобретении. Здесь действительно весело, круто и можно проводить все вечера после работы в виртуальных баталиях.

Геймплей

Игровой процесс действительно завязан на сражениях между реальными игроками, которые пытаются выжить в этом суровом мире. Все основные особенности королевской битвы остались на месте — у нас есть большая карта, есть всевозможные варианты оружия, которые еще нужно поискать, плюс враги со всех сторон пытаются найти вас, убить и двигаться дальше. Это требует от пользователя определенной ловкости и аккуратности, плюс некоторые фишки приходят с опытом. Сразу не старте понять как побеждать всех своих врагов вы не узнаете, но если играть стабильно и постоянно, то некоторые особенности геймплея удается использовать для получения небольшого преимущества над врагом. Это круто и интересно, сам процесс сражения веселый и не надоедает даже после множества часов активных сражений. Важный параметр, на самом деле, ведь если игра быстро надоедает, то в ней нет смысла.

Графика

Мне очень понравилась картинка, которую я увидел на своем экране. Достаточно яркие цвета, которые, однако, не давят на глаза и не вызывают приступы эпилепсии после парочки часов перестрелок. Отличные плавные анимации и правильно подобранные звуки создают приятную атмосферу, хочется сражаться еще больше, смотреть на эти эффекты взрывов и получать приток адреналина в кровь. Оценивать игры по графике очень глупая затея, но здесь разработчики явно постарались сделать из своего творения конфетку, за что мы их и похвалим. Получилось и правда очень даже привлекательно.

Управление

В играх этого плана еще очень важно иметь удобное управление, чтобы карать врагов было просто и удобно. Собственно, я не могу сказать про управление на геймпаде (может оно и не поддерживается), но с мышкой и клавиатурой все очень даже неплохо получается. Разработчик постарался сделать проект максимально комфортным для сражений, никаких слишком уж тяжелых элементов здесь нет даже в помине. Это радует, становится пианистом для виртуальных перестрелок не очень хотелось.

Итог

Весьма интересный продукт получился. Я не могу сказать, что это прямо конкурент для PUBG, так как это игры из двух совершенно разных веленных. Но, если фанатам нравится такое сравнение, то почему нет. Яркая сочная графика радует глаз, к управлению очень быстро привыкаешь, сражаться интересно и весело. Из проблем можно отметить лишь онлайн, ведь иногда найти противников для сражения достаточно проблематично. С другой стороны, это новинка, которая еще не набрала нужной популярности среди пользователей. Думаю, когда онлайн вырастет, шутер станет совершенно иначе выглядеть в глазах ценителей виртуального выживания. Сейчас же неплохое время потренироваться.