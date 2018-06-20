Обзор Don't Stand Out. Неплохая попытка заменить PUBG

На данный момент на игровом рынке очень много проектов, которые пытаются заменить собой легендарного представителя «королевской битвы». Однако, большинство разработчиков банально забывают о том, что проект-копия не может приносить столько же радости. Нельзя взять основные механики PUBG, упростить их до критического минимума и надеяться, что игра будет интересна пользователю. С Don't Stand Out получилась немного другая ситуация, так как разработчики постарались сделать свою игру, которую уже геймеры потом прозвали «королевской битвой» на минималках. Мы тоже поиграли, посмотрели и теперь готовы сказать свое собственное мнение относительно происходящего. Думаю, если вы планировали покупать игру в ближайшее время, этот обзор лишь закрепит вашу уверенность в приобретении. Здесь действительно весело, круто и можно проводить все вечера после работы в виртуальных баталиях.
ГеймплейИгровой процесс действительно завязан на сражениях между реальными игроками, которые пытаются выжить в этом суровом мире. Все основные особенности королевской битвы остались на месте — у нас есть большая карта, есть всевозможные варианты оружия, которые еще нужно поискать, плюс враги со всех сторон пытаются найти вас, убить и двигаться дальше. Это требует от пользователя определенной ловкости и аккуратности, плюс некоторые фишки приходят с опытом. Сразу не старте понять как побеждать всех своих врагов вы не узнаете, но если играть стабильно и постоянно, то некоторые особенности геймплея удается использовать для получения небольшого преимущества над врагом. Это круто и интересно, сам процесс сражения веселый и не надоедает даже после множества часов активных сражений. Важный параметр, на самом деле, ведь если игра быстро надоедает, то в ней нет смысла.
ГрафикаМне очень понравилась картинка, которую я увидел на своем экране. Достаточно яркие цвета, которые, однако, не давят на глаза и не вызывают приступы эпилепсии после парочки часов перестрелок. Отличные плавные анимации и правильно подобранные звуки создают приятную атмосферу, хочется сражаться еще больше, смотреть на эти эффекты взрывов и получать приток адреналина в кровь. Оценивать игры по графике очень глупая затея, но здесь разработчики явно постарались сделать из своего творения конфетку, за что мы их и похвалим. Получилось и правда очень даже привлекательно.
УправлениеВ играх этого плана еще очень важно иметь удобное управление, чтобы карать врагов было просто и удобно. Собственно, я не могу сказать про управление на геймпаде (может оно и не поддерживается), но с мышкой и клавиатурой все очень даже неплохо получается. Разработчик постарался сделать проект максимально комфортным для сражений, никаких слишком уж тяжелых элементов здесь нет даже в помине. Это радует, становится пианистом для виртуальных перестрелок не очень хотелось.