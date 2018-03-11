Обзор Doogee BL12000. Батареи хватит на неделю

2018-03-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Doogee BL12000; [361]

Комплект поставки

Поставляется смартфон в достаточно привлекательной коробке из черного материала. Выглядит приятно, стильно, плюс транспортировать устройство в такой коробке довольно практично, она не пачкается и не портится. Внутри у нас расположен поддон, в котором находятся все дополнительные элементы комплектации.

В последнее время популярные производители мобильных телефонов стали все больше экономить на комплектации своего смартфона. Помню, когда-то в коробке можно было наушники найти, разные бумажки-наклейки-кабели дополнительные. Сейчас компании вроде Apple экономят максимально, тем самым огорчая пользователей. В этом плане данная новинка меня удивила - внутрь коробки бросили действительно достаточно предметов.

Внутри есть скрепка для доступа к отсеку сим-карты. Очень удобно, что эта штучка есть в комплекте. Далее, у нас есть кабель зарядки, кабель OTG, по которому вы можете заряжать другой смартфон от этого гаджета, плюс чехол и макулатура. За чего ставлю отдельный лайк, это круто, что его отдельно не нужно покупать.

К сожалению, наушников в коробке со смартфоном уже не найти - это новая мода. Теперь производители не бросают вместе со своим продуктом наушников, хотя раньше это был стандарт. Да, все понимают, что эти наушники обычно звучат на 1 доллар, но иногда покупаешь гаджет на последние деньги и покупать еще и наушники не всегда комфортно. Назвать это минусом нельзя, но отметить стоит.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что смартфон достаточно тяжелый. Да, это вполне ожидаемо с такой батареей внутри, но когда я его достал из коробки, то понял, что это весомое устройство и в карман пиджака продукт будет ощутимо оттягивать. Однако, это совсем не минус — когда покупаешь такой смартфон, то автоматически нацеливаешься на его громадное время автономной работы. Размеры здесь идут как побочный эффект таких возможностей.

На передней панели у нас расположен дисплей смартфона, он занимает громадную часть всей лицевой стороны, плюс расположены камеры и динамик. Если не смотреть на боковые грани, то с Doogee MIX 2 спутать очень легко.

Боковые грани довольно мощно выглядят, таких толстых смартфонов я не видел уже очень давно. Однако, повторюсь, дизайнеры смогли сделать все гармонично, чтобы продукт выглядел приятно и привлекательно.

На левой грани у нас окошко для лотка с сим-картами, других элементов дизайна или управления здесь нет.

На правой грани расположена качелька громкости, клавиша блокировки дисплея. Ничего особенного, все достаточно классически выполнено.

На верхней грани расположен разъем 3,5-мм для подключения наушников.

На нижней — порт microUSB для зарядки этого смартфона, плюс динамики.

На тыльной стороне расположена система из двух камер, там же сканер отпечатков пальцев и вспышка.

В целом, по дизайну, продукт мне понравился. Он выглядит стильно, надежно и качественно, ничего нигде не хрустит, не отходит. Да, сначала непривычно держать в руках смартфон веслом 300 грамм, но потом привыкаешь и работаешь с ним весьма комфортно.

Характеристики

Doogee BL12000Характеристики
ПроцессорMediatek 6750Т, 8 ядер, 1,5 ГГц
GPUMali-T860
ОЗУ4 Гб
Встроенная память32 Гб
Карта памятидо 128 Гб
Диагональ дисплея6 дюймов
Разрешение2160x1080
Соотношение сторон18:9
Основная камера16 Мп +13 Мп
Фронтальная камера16 Мп+ 8 Мп
Операционная системаAndroid 7.0 Nougat
Батарея12000 мАч

Камера

Камера данного смартфона ничем не удивила, хотя снимает довольно неплохо. Основная система из двух камер позволяет снимать при дневном освещении довольно яркие и сочные фотографии, есть достаточно режимов съемки и возможность зума за счет второй камеры в системе. При съемке в помещении смартфону ощутимо не хватает света, из-за чего поднимается значение ISO, но это проблема любого смартфона, даже самого дорогого.

Фронтальная камера снимает немного хуже основной, что вполне логично. У нее так же есть настройки всевозможные, есть варианты «улучшения» лица пользователя. В общем итоге по камерам могу сказать, что это вполне достойное устройство для съемки на природе, на отдыхе, на море. Снимать видеоблоги тоже можно, даже в комнате или помещении, просто нужно будет позаботиться о дополнительном свете.

Автономная работа

Главное преимущество данного мобильного телефона заключается именно в батарее. Думаю, это и так понятно — по названию, толщине корпуса и характеристикам. Однако, только после длительного и активного использования можно понять, почему устройство настолько крутое. Начнем с того, что при умеренном использовании гаджета батареи хватает на пять дней. В это сложно поверить, но я таскал смартфон целый день, общался в Telegram, просматривал почту, листал Instagram и мне хватало смартфона на одном заряде на пять дней, может даже чуть больше.

Если пользоваться гаджетом еще более активно, как я бы хотел им пользоваться, то заряда хватает на три-четыре дня. Я слушал музыку, смотрел сериалы, видео из сети, общался в пяти мессенджерах и даже в игры играл иногда, мне хватило гаджета на три дня. Учитывая, что большинство смартфонов при аналогичном сценарии использования потеряют заряд через 6 часов, показатель просто космический.

В режиме ожидания смартфон у меня пролежал около месяца, пока не потерял весь свой заряд батареи. То есть, он просто лежал на столе включенный, получал уведомления, письма с почты, и проработал месяц. В плане длительности автономной работы смартфон, ожидаемо, уделал потенциальных конкурентов. Это тот продукт, с которым можно отправиться в Тайгу и смотреть там сериалы с фильмами. Учитывая, что вы можете через OTG кабель заряжать другие устройства от батареи смартфона, не расхвалить гаджет у меня просто не получится.

Итог

Стоит сказать, что продукт меня удивил. Вот правда, я держал в этом году столько смартфонов в руках, что голова кругом идет, но именно эта модель меня порадовала больше всего. Главное преимущество в виде объемной батареи оказалось действительно важным, так как пользоваться продуктом на одном заряде батареи в течении рабочей недели — нереально для большинства гаджетов на рынке. Мой личный смартфон нужно в течении дня еще подзарядить разок, чтобы он дожил до вечера, а этот продукт без доступа к розетке открывает вам громадный набор возможностей.

За свои деньги это лучшее устройство из всех, что есть на рынке. В том случае, если вам нужен продукт с большой длительностью автономной работы, вам не важно сколько он весит, берем спокойно эту новинку и получаем просто тьму удовольствия. Мне хватило заряда батареи, чтобы в течении десятичасовой поездки играть в шутер многопользовательский по сети. Другого смартфона, который бы мог это мне позволить, на рынке банально нет и за это устройство ценю больше всего. Производительность, дисплей и камера тоже на высоте, но здесь самое главное — длительность работы на одном заряде. И с этой все очень даже хорошо.

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