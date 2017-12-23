Обзор Doogee Mix 2. Один из лучших на рынке

Современный рынок мобильных телефонов существенно изменился - еще пять лет назад любой продукт из Поднебесной считали второсортным, скучным и некачественным, а сегодня производители из Китая вполне спокойно уделывают более известные бренды в плане продаж, цен, качества и даже технологий. Если вы следите за новостями, то знаете, что компании из Китая уже занимают места в топ-10 продаж на мировой арене и все идет только ввысь, так что мы решили более пристально следить за этим рынком и рассказывать вам все самое интересное.

У нас на обзоре уже была первая модель смартфона Doogee Mix, которая порадовала своим внешним видом и производительностью. Разработчик пошел на очень дерзкое решение и отказался от рамок справа, слева и сверху от дисплея, на тот момент мало кто думал, что такое вообще возможно. Новинка под названием Doogee Mix 2 удивила еще больше - это настолько крутое устройство, что сначала даже не верилось, что производитель смог добиться такого уровня качества и производительности.

Комплект поставки

Сегодня я радел рассказать вам все особенности устройства, описать почему продукт мне так понравился и какие у него есть недостатки. Да, недостатки тоже имеются, ведь ничего идеального нет, даже у именитого iPhone X недостатков выше крыши. Но, этот гаджет нас порадовал в большей степени и ярких проблем у него нет, что очень порадовало. Плюс, конечно, большим преимуществом является комплектация - такого богатого набора я уже давно не видел, если честно. Так что, давайте смотреть что нам там приготовили.Смартфон поставляется в черной коробке с матовым покрытием, на лицевой стороне глянцем выгравировано название продукта. На верхней грани есть еще некоторая информация о продукте, но в целом коробка полностью черная и матовая, выглядит достаточно дорого и неожиданно.

Дизайн корпуса

Внутри вы находите настолько богатый комплект, что хочется сразу поставить разработчику большой плюс. Смартфон лежит сверху в отдельном пакете для транспортировки, под ним находится конверт (привет Apple) с разной макулатурой, о ней позже, а под конвертом мы находим много интересный вещей.В комплекте идет переходник с USB Type-C на 3,5-мм выход под наушники, ведь у смартфона нет такого выхода на корпусе, есть переходник с USB Type-C на microUSB, дабы вы могли при необходимости заряжать смартфон своим кабелем microUSB, есть скрепка для открытия лотка для сим-карт, плюс кабель зарядки и блок зарядки на 2 ампера.В конверте тоже много чего интересного - чехол (пластиковый, черный с матовым покрытием), пленка и ткань для протирания дисплея, гарантия, инструкция.То есть, производитель позаботился обо всем, дабы вы после покупки смартфона не думали о чем-то еще - покупать пленку не нужно, ведь она уже наклеена на смартфоне на передней и тыльной стороне, но если вы ее испортите, то в комплекте идет еще одна. Не нужно думать и переживать о покупке чехла, так как он уже идет в комплекте и он выглядит просто шикарно, ощущается в руках хорошо и от падения смартфон спасет точно. Вам не нужно покупать отдельно нормальную зарядку, ведь она из коробки выдает 2 А, не нужно думать о переходниках и прочих мелочах.За комплект поставки ставлю разработчикам здоровенный плюс, за последнее время это лучший комплект, что я видел у смартфонов, при том не только из Китая, а вообще в целом на рынке.Дизайн этого мобильного телефона меня очень порадовал - производитель постарался сделать свое уникальное устройство, которое привлекает внимание и приносит достаточно удовольствия от использования. Если кратко - дизайн продукта меня очень порадовал, это именно тот смартфон, который удобно и приятно носить в руке, пользоваться, играть, смотреть контент, общаться и так далее.На передней панели продукта у нас размещен дисплей и он занимает просто громадную часть панели, лишь небольшие вставки снизу и сверху отделяют продукт от звания «безрамочного». Сверху расположен динамик, две камеры и датчики слежения, больше никаких элементов управления или декора на передней панели нет, от чего пользоваться девайсов еще интереснее. Кстати, дисплей в уголках закруглен, это тоже выглядит круто.

Тыльная панель выполнена из очень интересного материала, вроде стекло, но ощущения как от прохладного металла. Точно не скажу что именно за материал, но выглядит очень круто - переливается на свету, притягивает взгляды пользователей. на тыльной стороне у нас расположены две камеры со вспышкой, сканер отпечатков пальцев и чуть ниже логотип компании. Все весьма лаконично, просто и со вкусом сделано.

На верхнем торце смартфона у нас расположен слот под сим-карту и карту памяти, он гибридный, то есть вы можете поставить аде сим-карты или сим-ку с картой памяти.На нижнем торце расположен разъем USB Type-C и динамики, больше ничего нет. Да, компания отказалась от устаревшего 3,5-мм разъема под наушники.На левой грани у нас пусто, а на правой имеется качелька громкости, разделенная на две клавиши, и клавиша блокировки дисплея.

Экран

Смартфон достаточно увесистый, потерять его во внутреннем кармане куртки вы точно не сможете, плюс габариты вполне приличные. Это обусловлено достаточно большим дисплеем, который открывает нам столько полезных возможностей. Не могу сказать, что размеры или вес меня не удовлетворили - продукт ощущается в руках просто шикарно, его очень приятно держать в руках, ощущать прохладу тыльной панели на ладони, приятно держать смартфон в чехле, так как пластик выполнен в стиле софт-тач. Да, тыльная панель легко собирает отпечатки от ваших ладоней и пальцев, пыль и царапинки, но за красоту стоит платить.Смартфон очень, прямо безумно, порадовал своим дисплеем. Я не могу сказать за все смартфоны на рынке, но это один из лучших дисплеев в своем сегменте как минимум. Разработчики решили пойти по современным трендам и наделили свой продукт самым лучшим и самым современным, так что удовольствия вы получите действительно много.

Диагональ дисплея составляет 6 дюймов (на некоторых ресурсах указано 5,99 дюйма, но, думаю, это не так важно). При этом, матрица вытянута - ее соотношение составляет 18:9, так что при своей достаточно большой диагонали, пользоваться смартфоном будет вполне удобно и легко, вам не придется долго к нему привыкать.

Огромным преимуществом дисплея является удобство при просмотре социальных сетей - помещается больше контента, чем на смартфонах с соотношением сторон 16:9, плюс новое соотношение сторон позволяет вам пользоваться адаптированными играми и программами. Это новая мода на рынке мобильных телефонов и абсолютно все пользователи стремятся купить себе смартфон с именно таким дисплеем.

Разрешение составляет 2160 на 1080 точек, это FullHD+. Плотность пикселей достаточно высокая, дабы вы могли без труда смотреть фильмы или сериалы и ваши глаза не уставали, плюс сама матрица достаточно яркая, сочная и отлично передает цветовую гамму. Я посмотрел целый сезон сериала «Каратель» с этого смартфона и после такого соотношения сторон возвращаться на устаревшее FullHD на 16:9 совсем не хочется, скажу честно.

Характеристики

Данные Процессор MediaTek Helio P25 ОЗУ 6 ГБ GPU Mali-T880 Память 64 ГБ Батарея 4060 мАч Карта памяти Micro SD, до 256ГБ Дисплей Диагональ 6 дюймов Разрешение 2160 на 1080 Соотношение 18:9 Плотность пикселей 403 ppi Камера Тыльная 16.0MP+13.0MP, f/2.0 Фронтальная 8.0MP+8.0MP Видео 1080р

Играть, смотреть фильмы, общаться в социальных сетях, пользоваться интернетом - все удобнее, проще и даже быстрее в некотором роде. Это большое преимущество, за которое смартфон меня сразу в себя влюбил и хотя я сначала немного переживал, что какие-то программы будут неадаптированными, на деле софта, который бы плохо себя вел на этом экране я не нашел. За дисплей поставлю пятерку с жирным плюсом.

Производительность

Современный мобильный телефон перестал быть просто звонилкой - это многофункциональное устройство, которое обязано обладать высокой производительностью. Например, вы точно захотите на таком красивом и большом смартфоне поиграть в игры, посмотреть фильмы в дороге, пообщаться в мессенджерах с друзьями или коллегами по работе.Благо, сюда производитель поставил достаточно мощный процессор, он работает на восьми вычислительных ядрах и высокой тактовой частоте, что и обеспечивает нас весьма и весьма высокой производительностью. Вы можете с большим удовольствием играть в самые топовые игры, сражаться с другими игроками в онлайн-шутерах, гонять в тяжелые гонки с реалистичной графикой и все в таком духе. Производительности хватает с большим запасом, я играл во все топовые игры и нагружал смартфон как только мог, но тормозов или зависаний добиться не смог, это большая победа для смартфона из Китая, так как большинство конкурентов такой плавной работой похвастаться не могут.

Для примера - сейчас очень много аналогов PUBG для смартфона вышло, это достаточно тяжелая игра, которая требует от смартфона высокой мощности процессора, хорошую графическую подсистему, много оперативной памяти и хорошее подключение к интернету, ведь игра мультиплеерная. На одной карте с вами находится еще 35 человек, сама карта громадная, но играть вполне приятно и легко, нет ощущения тормозов или глюков, нет микрофризов, которые бы мешали вам играть с удовольствием. Учитывая, что это самая требовательная игра на Android в 2017 году, а смартфон не ощущает вообще никаких проблем, то с другими игами будет все еще лучше и краше.В программах казуального плана вроде мессенджеров или Instagram тормозов тоже нет, все работает весьма и весьма прилично, но это и не удивило. Я так же скачал мобильную версию Adobe Premier для этого смартфона, склеил там три ролика в 1920x1080, поработал с настройками и никаких тормозов не заметил. То есть, даже тяжелые программы на этом смартфоне работают вполне адекватно и вы сможете в мобильном варианте делать наброски или черновой монтаж, это удобно, если вы много путешествуете.Ниже я добавил скриншоты из бенчмарков, вы можете ознакомиться с данными и понять для себя насколько этот смартфон хорошо в сравнении с другими устройствами.

Камера

Итог

К нашему большому сожалению, качество камер в этом смартфоне далеко не идеальное. Дабы вы понимали качество съемки на данный смартфон, в конце подраздела «Камера» будет ссылка на оригиналы фотографий, там вы сможете сами оценить качество съемки фото и видео.Основная система из двух камер порадовала куда больше. Камеры имеют разрешение 16.0MP+13.0 мегапикселей, основная камера снимает в обычном режиме, второстепенная позволяет делать двухкратный зум практически без потери качества. Собственно, эта возможность очень часто необходима - если вы не можете подойти к объекту достаточно близко, дабы снять фото, вы можете использовать функцию зума и тогда фото получится вполне приличным.Из минусов камеры - режим боке, который здесь даже вынесен в отдельную категорию снимком, не работает совершенно. То есть, в этом режиме просто в центре экрана остается часть изображения в фокусе, все остальное вокруг этого круга размыто. Выделить отдельного человека или предмет на фото не удается и этот режим разочаровал больше всего, все же на него делали большой упор.Запись видео вполне приличное, особо высокого качества я и не ждал, но вы можете писать видео в 1080р с неплохим звуком. Достаточно для записи каких-то важных моментов из жизни или для репортажа с отдыха, концерта и так далее. Даже начинающим видеоблогерам подойдет, пожалуй.Имеется так же режим Pro, в котором вы можете менять экспозицию, ISO и так далее. Правда, смена некоторых параметров на снимок вовсе не влияют, есть ощущение, что анимации переключения ISO добавили просто, чтобы было.Фронтальная камера оказалась…как бы это мягче сказать. Вообщем, дабы зря не высказываться и упражняться в эпитетах - ниже фотография, сделанная на фронтальную камеру смартфона. На основную камеру. Качество можете оценить сами.Вторая камера на передней панели понравилась больше - у нее угол обзора 130 градусов и когда вы ее подключаете к основной, это делается по нажатию одной клавиши, то получается охватывать куда больше пространства вокруг себя. Можно реально делать селфи с друзьями без использования монопода. Правда, качество самой фотки от этого не вырастет, уж извините.Что я могу сказать по камерам - снимать на отдыхе море и песочек вы сможете, снимать фотографии с каких-то выставок или записывать видео для блога - тоже. На это качества камер на тыльной стороне хватает, особенно если освещение хорошее, то фотографии получаются вполне сочными. Фронтальная же камера разочаровала, как и некоторые режимы съемки в основной.Скажу честно - смартфон меня очень сильно удивил, я не ожидал, что производитель сделал такой большой шаг вперед и что теперь реально смартфоны из Китая за столь скромную сумму могут вполне конкурировать с устройствами топовых брендов. Стоимость этого гаджета составляет 250 долларов, она постоянно меняется то в сторону 260 баксов, то в сторону 240, так что ценник я считаю вполне адекватным и если посмотреть на стоимость конкурентов по сегменту, то вы поймете насколько это дешево.

Главным преимуществом устройства является его дисплей, это новый тренд делать устройства с диагональю 5,99 дюйма и соотношением сторон 18:9, только вот большинство гаджетов такого плана можно приобрести лишь за громадные суммы, тогда как у этого гаджета тоже FullHD+ дисплей и он вполне удовлетворяет мои потребности в качестве. Если вы тоже очень активно пользуетесь интернетом и всеми его разновидностями, то этот продукт вас порадует как в плане производительности, так и в плане длительности автономной работы и качества дисплея.

Не обошлось без недостатков - фронтальная камера оказалась слабенькой, плюс у нее и есть широкоугольный вариант съемки. Тыльная камера, точнее система из двух камер, снимает заметно лучше и с ними уже можно отправляться в путешествие. Если поработать с настройками в режиме Pro, то можно получить еще более высокое качество изображения и можно даже видео в 1080р снимать, если у вас будет такая необходимость.

В итоге, смартфону можно поставить смело 9 из 10 баллов. У него действительно привлекательный дизайн корпуса, весьма мощная начинка, шикарный дисплей и отличная комплектация. Порадовала и автономность работы, что для многих пользователей станет важным параметром при покупке. Да, камера не идеальная, но мы и так слишком много получаем за столь скромные деньги, так что я не делаю на этом большой акцент. За свои деньги это один из лучших смартфонов на рынке, без всякого сомнения.