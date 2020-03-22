Обзор Doom Eternal. Очень мясной шутер

2020-03-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Doom Eternal; [109]
Шутеры в последнее время стали довольно сильно напичканы различными коробками и боевыми пропусками, без покупки которых получить полное удовольствие от происходящего довольно тяжело. С другой стороны, есть еще на рынке проекты, которые отлично справляются с задачей развлечь игрока пострелушками без лишних расходов.

Сюжетная линия

Стоит сказать, что сюжетом Doom никогда не привлекала — может какие-то ярые фанаты и обращали внимание на то, что там рассказывают герои и второстепенные персонажи, но большинство просто воевало и наслаждалось этим процессом. Собственно, в Doom Eternal ситуация не изменилась — сюжет игры поведает нам о том, что происходит на Земле после того, как в оригинальной части 2016 года выпуска произошло раскрытие портала на Марсе. Теперь всякие монстры всех форм и размеров решили напасть на Землю, а мы в роли отважного воина будем всех этих врагов изничтожать и побеждать. Вот, собственно, и вся сюжетная линия — она ещё будет дополняться различными дополнительными бонусами в виде текстовых сообщений и некоторых деталей лора, но в целом ситуация не изменится. У нас есть некая завязка истории, есть основная цель и геймплей, который к этой цели приведёт. На этом про сюжет можно забыть.

Геймплей

Естественно, главным преимуществом игры Doom Eternal является зубодробительный геймплей, в ходе которого игроку вообще не дают скучать или просто отдыхать. Вы должны бегать по достаточно большим локациям, сражаться с врагами, уничтожать их из различного оружия, крошить преграды на своём пути и получать от этого море удовольствия. В этом плане игра не изменилась совершенно, разве что добавили некоторые элементы платформера — теперь персонаж может делать рывок прямо в воздухе и цепляться за различные текстуры, плюс мы можем карабкаться по стенам, если они предварительно поцарапаны неизвестными существами. Однако стрельба занимает большую часть времени, так что преданным поклонникам серии новинка точно понравится, ведь она осталась в тех же канонах, что и должна. Хотя, стрельба, как по мне, стала даже более увлекательной из-за переработки оружия.

Оружие

Разработчики поступили довольно хитро — они не стали выдумывать чего-то кардинально нового из арсенала, а просто добавили уже привычным пушками возможностей. Например, привычный нам дробовик теперь можно сделать настоящим пулеметом, или же можно поставить крюк и цепляться им за врагов, дабы сократить дистанцию. Есть ещё специальная пушка, которая нагревает врагов, пока те от температуры не разорваться на части и всё в таком духе. Все старые стволы остались в первозданном виде, но теперь у пользователя будет больше геймплейных моментов и возможностей использовать это оружие для развлечения. Да и учитывая, что в игре стрельба происходит практически постоянно, наличие интересного арсенала играет проекту лишь на руку. Нужно только выбрать ту модификацию, которая вам нравится больше всего, плюс потренироваться в стрельбе. И тогда все получится.

Итог

Никто и не сомневался, что игра получится крутой и в стиле разработчиков — они, собственно, когда-то изобрели жанр шутеров, а теперь продвигают те идеи, которые нам так нравятся. Здесь нет кейсов, лутбоксов и прочих штук, которые вытаскивают из игрока дополнительные деньги, нет ненужного контента, слишком сложного геймплея (если не играть на Hard), нет сюжета, который напрягает мозги. В этой игре вы просто заходите и начинаете сносить врагам головы из разнообразного оружия, получая от этого море положительных эмоций. Что может быть лучше?

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