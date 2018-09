Обзор Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. Японский Ведьмак

Для отечественного геймера японские игры всегда были загадкой. Мы привыкли играть в американские и европейские проекты, которые нам понятны по стилистике, геймплею и прочим параметрам, тогда как красоту и самобытность японских игр большая часть игрового сообщества стала постигать лишь недавно. К примеру, мы недавно поиграли в Ni no Kuni II: Revenant Kingdom и поняли, что это круче всех GTA и Mass Effect вместе взятых. Совершенно свой стиль повествования, своя мифология, своя графика. Тоже самое и с Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age — это та игра, от которой вы получите массу положительных эмоций, насладитесь классным виртуальным миром и посмотрите на игры под другим углом. Есть ощущение, что разработчики продукта вовсе не думали про заработок и вкладывали в игру всю свою душу. Играешь и в каждой детали видишь внимание и заботу. И это настолько круто, что оторваться не получится.

Сюжет

Традиционно, мы не будем рассказывать о ключевых моментах истории. События сюжетной линии происходят в вымышленном мире. Главный герой в образе молодого парня вместе с командой товарищей пытается спасти этот мир от гибели, но сначала ему нужно разгадать свой главный секрет. На руке 16-летнего парня виднеется метка, свидетельствующая о древнем ритуале реинкарнации великого Героя. После спасения мира в далёком прошлом он прошёл ритуал и вернулся в теле мальчика. Теперь наш молодой герой хочет узнать свой секрет и разобраться в произошедшем, попутно собирая команду ярких и интересных персонажей.

Боевая система

После совершеннолетия Герой решается отправиться в путь, дабы узнать все тайны и спасти мир от гибели. Однако, совет его матери приводит нас в королевство Делкадар, где король называет персонажа не спасителем, а детям демона. Нас заключают в темницу, но это лишь начало истории — вскоре вы оттуда выберетесь, а дальше начинается невероятная история приключений и сражений.Важным элементов вселенной Dragon Quest являются пошаговые сражения, открывающие игроку массу возможностей для использования умений и особенностей героев. Здесь никто не требует от вас идеальной реакции или метких попаданий по противнику. От игрока требуется понимание сильных и слабых сторон каждого персонажа в «банде», плюс нужно тренироваться и развиваться. Я не большой фанат тактических сражений, мне бы драки и комбинации подавай, но эта игра настолько классно продумана в плане боёвки, что отрываться от нее не хочется. Это не скучно — бои всегда увлекательные и интересные, всегда есть на что посмотреть и что преподнести противнику. Да и разнообразнее врагов весьма приличное.

Графика

Визуальный стиль игры мне трудно описать словами — восторг переполняет. Многие пользователи, которые не знакомы с проектами серии и вообще не знают, как выглядят японские проекты, могут сказать, что это мультяшная графика. Однако, если присмотреться, вы увидите невероятную детализацию абсолютно всего — волос, одежды, оружия персонажей. Только посмотрите какие здесь у всех красивые глаза! Эффекты, противники, вообще виртуальный миро нарисованы с огромной любовью. Это выглядит привлекательно, стильно и необычно.

Итог: 9/10

Не будем забывать, что здесь огроменный виртуальный мир с сотнями разных противников. Всем им нарисовали уникальный облик, свои анимации атаки и защиты, добавили массу разнообразных деталей. Такого внимания к мелочам в западных играх я давно не видел. Вероятно, Ведьмак может чем-то подобным похвастаться, но у Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age явно есть свой набор преимуществ над культовой франшизой.Автор обзора большой скептик и практически все последние релизы в году у меня вызывали странное ощущение. Как будто у разработчиков больше нет идей для создания чего-то действительно стоящего. После игры в Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age у меня такое ощущение пропало. Здесь свой мир, который не похож на что-то иное. Свои персонажи, уникальные и неповторимые, невероятная графика и история, от которой двух захватывает. Если вы играли в Ведьмака, то вот это тоже самое, только от японцев, которые невероятно любят эту серию игр и действительно хотят радовать своих фанатов. Да и на прохождение нужно потратить часов 50 — разве не круто?