Обзор Dreadlands. Не лучшая затея

Графика

Довольно часто к нам на обзор попадают довольно странные игры, которые требуют понимания. Например, есть ААА-шутеры, с которыми всё понятно через десять минут игры — графика шикарная, управление и физика отточены, сюжет писали профессионалы. В таких ситуациях остается искать недостатки, чтобы понять, насколько игру отшлифовали до блеска. Однако в случае с более доступными играми процесс написания обзора совсем иной, ведь недостатки сразу видны, их не нужно искать. Искать нужно преимущества, ради которых геймеры смогут отдать свои деньги и потом не пожалеть. И вот иногда с этой задачей у меня возникают проблемы, так как разработчики явно делают упор на какие-то ненужные компоненты игры, забывая про самое важное. Сегодня именно о такой игре мы и будем говорить, ведь не всегда же писать обзоры на идеальные игры и ставить им максимальную оценку, правда?

Геймплей

Конечно, я понимаю, что игра создавалась далеко не самыми богатыми разработчиками и средств на создание красивой картинки у разработчиков просто нет. С другой стороны, стоит понимать, что игрок хочет от проекта получать моральное и эстетическое удовлетворение, но с Dreadlands этого не выйдет. Я бы сказал, что в данной игре графика года 2005, но это еще с натяжкой. На самом же деле графика просто ужасная, играть в такую игру морально тяжело. Да, может вы большой фанат олдскула и вам приносит удовольствие такого уровня графическая составляющая, но мне, автору обзора, играть было достаточно тяжело. Хочется получать хотя бы качественный пиксель-арт, а не устаревшую графику с довольно плохими текстурами. Может кому-то и нравятся подобные решения разработчиков, но я остался в крайне плохом настроении уже после пяти минут прохождения. А ведь это лишь начало нашего с вами пути.

Итог

Изначально я надеялся, что Dreadlands подарит хотя бы в геймплейном плане удивительные ощущения, но достаточно быстро оказалось, что в этом игра тоже разочаровала. Никаких удивительных новых механик Dreadlands не подарила, весь игровой процесс максимально однотипен и скучен. Игрок просто путешествует по локациям, сражается с врагами и двигается дальше, после чего вновь сражается и вновь двигается дальше. Никаких вам квестов, сложных головоломок или запутанных карт, никаких особенно опасных противников. Это настолько огорчило, что просто страшно передать словами — игровой процесс предельно однотипный, изменений никаких нет даже спустя длительное время прохождения. Уже на этом этапе мне стало понятно, что игра создавалась исключительно для преданных фанатов жанра, которые готовы отдать деньги за проект с упором на ностальгию, а не на все остальное.

Я играю в игры для того, чтобы получить удовольствие. Думаю, наши читатели — тоже. От чего в этом проекте можно получить удовольствие? Не от графики — она здесь просто ужасная и вызывает у меня скорее позывы закрыть игру, чем запускать ее еще хотя бы раз. От игрового процесса тоже удовольствия вы не получите при всем желании, особенно если учитывать, что разработчики не удосужились разнообразить его хотя бы чем-то, что можно похвалить. Остаётся сюжет, но и его здесь практически нет, эта игра не даст вам удивительного повествования или хотя бы просто интересной истории. То есть, подводя итоги, я просто не могу найти причину, чтобы порекомендовать игру хотя бы кому-то. Может если вы прямо большой фанат олдскула и хотите попробовать на вкус игру, которая лет десять назад приносила вам удовольствие, то может и стоит попробовать. С другой стороны, за эти деньги — дороговато.