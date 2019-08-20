Обзор Drone Strike Force. Воюем дронами

Графика

Сегодня мы поговорим о крайне уникальной игре, которая смогла удивить меня по всем фронтам. Здесь есть и крутой большой виртуальный мир, и сюжетная линия неплохая, и управление удобное, и даже улучшения техники имеется. Для фанатов технологий будущего это прямо идеальный вариант провести массу вечеров за активными баталиями.

Сюжет

Игра порадовала достаточно привлекательной картинкой, хотя этого от нее, мягко скажем, никто не ждал. Дело в том, что мы привыкли видеть красивую картинку в ААА-проектах, у которых бюджет приличный и разработчики часами отрисовывают каждый пиксель, тогда как у инди-проектов такого нет. Тем не менее, Drone Strike Force довольно неплохо себя показала в графическом плане. Здесь отлично прорисованы спецэффекты, которых достаточно много во время сражения, плюс общая картинка виртуального мира выглядит достаточно привлекательно. Не скажу, что это прямо лучшая графика в игре, но если вы большой фанат необычных проектов и хотите насладиться красивой картинкой, то эта игра вас вполне удовлетворит. Уж если я после сотен обзоров вполне с интересом посмотрел на этот шутер, то большинство геймеров точно оценит старания разработчиков. Графику здесь явно можно похвалить — выглядит круто.

Геймплей

Также мне очень понравилась сюжетная линия проекта, которая очень уж похожа на то, что сейчас происходит в мире. Дело в том, что уже много лет армии крупных стран работают над беспилотниками, которые могут вести войну без пилота на борту. Где-то далеко сидит игрок, условный, и управляет беспилотным летательным средством, сражаясь с другими беспилотниками. Именно об этом и поведает нам игра — в будущем, когда корпорации захватили власть в мире и государств как таковых больше не существует, война перешла на сторону дронов. Это обычные квадрокоптеры, только улучшены по последнему слову техники — они быстро летают, выдерживают разнообразные нагрузки и умеют нести на своем борту вооружение для сражения с врагом. Вот мы и будем управлять таким дроном, сражаясь с разного рода врагами за контрольные точки и все в таком духе. Очень классно прописали сюжет, я в восторге.

Итог

Игровой процесс Drone Strike Force достаточно простой и понятный — вам не нужно ничего придумывать, ведь разработчики просто перенесли обычные сражения в воздух. У нас есть несколько классов коптеров, у каждого из которых есть свои сильные и слабые стороны, плюс есть карта и определенные цели. Вам нужно выбрать подходящий вашему стилю игры коптер, после этого отправиться в бой и показать, кто тут лучший пилот. Война происходит достаточно интересно, ведь вам нужно постоянно сражаться в воздухе, использовать укрытия, менять локацию, выбирать более удобные точки для захода на атаку. Это все крайне весело и увлекательно, особенно если поиграть часов пять и понять, как работает управление, какие есть тонкости и хитрости. В плане геймплея проект заслуживает отдельной похвалы — так весело я уже давно не воевал в виртуальных мирах.

Лично мне очень понравилась игра Drone Strike Force за ее самобытность и уникальность. На рынке просто нет игр, которые бы позволили играть вам за квадрокоптеры и воевать в вымышленном мире будущего. Сюжетная линия очень классно объясняет нам происходящее на экране, плюс у вас всегда есть возможность менять и улучшать свою технику, что делает игру долгоиграющей. Идеально найти друзей, которым тоже понравится эта игра, и вместе с ними заниматься военными действиями в мире будущего. Тогда игра еще больше удовольствия принесет.